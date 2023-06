Priyanka Chopra y Sam Heughan protagonizan una película romántica junto a Céline Dion y Nick Jonas

La película llegó a los cines de América Latina el pasado 11 de mayo. (Sony Pictures)

Amor a primer mensaje (Love Again) es una remake de la película alemana SMS für Dich (2016) y, aunque tiene varias escenas con humor, no podría ser llamada estrictamente una comedia romántica. La melancolía y el drama se imponen en gran parte de la historia, más allá de la búsqueda de cierta ligereza. El guion, claro, tampoco permite mucho margen, ya que su protagonista, básicamente, ha perdido a su gran amor al comienzo de la historia.

Mira (Priyanka Chopra Jonas, la gran actriz de Bollywood) es una mujer que intenta aliviar el dolor por la muerte de su prometido enviándole mensajes de texto a su antiguo teléfono celular. Sin saberlo, establece así una conexión con Rob (Sam Heughan, el protagonista de Outlander), el hombre al que se le ha reasignado el número.

Céline Dion marcó su regreso al cine con esta comedia romántica. (Sony Pictures)

Rob es periodista y está escribiendo sobre Céline Dion, quien por supuesto está interpretada por la misma cantante. Dion será una especie de consejera sentimental en esta participación que es la más importante que haya hecho en cine hasta la fecha. También aparecerá Nick Jonas -marido de Priyanka en la vida real- interpretando a una cita de Mira en la escena más graciosa de la película, aunque también la más inútil. A veces, hacer guiños para el público arruina un guion.

Las canciones, los rostros conocidos y un guion ya probado que a su vez se basa en una exitosa novela no le alcanzan a Amor a primer mensaje para convertirse en un ejemplo logrado del género romántico. No intenta evitar ni uno solo de los lugares comunes que ofrecen estas historias y la química de la pareja no termina de cerrar jamás. Poner a Nick Jonas, como se mencionó antes, sólo empeora las cosas. Eso sí, no hay un solo fan de Céline Dion que deba perderse este largometraje. Tal vez para ellos es la película.

Priyanka Chopra y Sam Heughan son los protagonistas de "Amor a primer mensaje". (Sony Pictures)

Amor a primer mensaje llegó a los cines a nivel mundial el pasado el pasado mayo.

