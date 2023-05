Arnold Schwarzenegger tiene su primer protagónico en una serie que combina acción y comedia

"FUBAR" sigue a un padre y una hija que se enteran de que ambos son agentes de la CIA. Ambos se dan cuenta de que toda su relación ha sido una mentira y que realmente no se conocen en absoluto. (Netflix)

Arnold Schwarzenegger llega a los 75 años al primer rol protagónico en una serie de televisión. En la era del streaming, todas las grandes estrellas desean probar suerte con el formato. Casi todos, no todos, decidieron buscar un último espacio de fama allí. Harrison Ford y Sylvester Stallone se animaron, y ahora ha llegado el turno de Arnold. Stallone y Schwarzenegger han tenido algunos momentos de decisiones semejantes con resultados interesantes, pero no siempre parejos. Luego del estreno de Tulsa King, para el protagonista de Rocky; y ahora la estrella de Terminator llega con una serie de ocho episodios llamada FUBAR.

Su premisa es muy simple. Un veterano agente de la CIA, Luke Brunner (Schwarzenegger), acepta una misión final antes de su retiro definitivo, pero durante dicha misión descubre que su hija, Emma (Monica Barbaro), también trabaja encubierta para la CIA. A partir de ella comienzan los reclamos, pero la agencia, lejos de preocuparse por esto, les exige que empiecen a trabajar juntos. Ahora la relación ya no sólo es entre padre e hija, también es entre colegas. Ambas cosas conviven en la serie, y le dan el tono entre comedia y relato de acción y espionaje.

La comedia de acción se compone de ocho episodios. (Netflix)

La serie tarda un par de capítulos en encontrar el tono justo, como si quisiera postergar lo que tiene. Una apuesta jugada, teniendo en cuenta la poca paciencia de los espectadores hoy en día. Cuando uno tiene un imán para la pantalla como Arnold Schwarzenegger se pueden correr ciertos riesgos. FUBAR finalmente entra en el camino correcto cuando delata su conexión con el tono y el estilo de un clásico del actor, Mentiras verdaderas (True Lies, 1994), de James Cameron. Comedia familiar y acción. Para que no queden dudas, en el film aparece Arnold, quien interpretaba al mejor amigo del protagonista.

El término “Fubar” que le da nombre a la serie tiene un origen militar y varias versiones sobre su significado. La más aceptada es que F.U.B.A.R. significa “Fucked/Fouled Up Beyond All Recognition”, que tiene cierta gracia si se lo imagina como una mirada sobre misiones en lugares difíciles o una relación familiar arruinada. La acción es aceptable, pero los mejores momentos son aquellos donde en medio de una misión hay una pelea padre/hija.

Arnold Schwarzenegger y Monica Barbaro actúan como padre e hija en "FUBAR". (Netflix)

Arnold se siente cómodo en su rol y Monica Barbaro, recientemente vista en Top Gun: Maverick, suena perfectamente como su hija. De la ex mujer del agente y madre de la agente está Fabiana Udenio, la actriz nacida en Argentina y criada en Italia, una veterana en roles secundarios reconocibles desde Austin Powers en adelante.

Un grupo de actores de reparto completa el concepto de acción y comedia con diferentes niveles de acierto a la hora de mantener la calidad de los protagonistas. Otro destaque extra merece Scott Thompson (uno de los integrantes de The Kids in the Hall) como el Dr. Louis Pfeffer, terapeuta de la CIA que intentará conciliar a la familia.

La serie recuerda mucho al exitoso film "Mentiras verdaderas", también protagonizado por el actor. (Netflix)

El creador de la serie es nada menos que Nick Santora, aunque por supuesto Schwarzenegger es uno de los productores. Santora tiene en su haber guiones como los de The Sopranos, Prison Break y Lie To Me. Lo más reciente que hizo fue Reacher, uno de los grandes éxitos del año pasado.

FUBAR tiene el tono de una serie del siglo pasado, con un gag principal recurrente, esas que solían tener muchas temporadas. Habría que ver si en el presente eso es una virtud o un defecto, los caminos del streaming son misteriosos. El título se puede ver a partir del 25 de mayo en Netflix.

