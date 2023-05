“FUBAR”: conoce todo sobre la serie de Arnold Schwarzenegger antes de su estreno

"FUBAR" sigue a un padre y una hija que se enteran de que ambos son agentes de la CIA. Ambos se dan cuenta de que toda su relación ha sido una mentira y que realmente no se conocen en absoluto. (Netflix)

Arnold Schwarzenegger está de vuelta y por primera vez es el protagonista de una serie de televisión, a pesar de haber tenido una gran carrera en el cine. A sus 65 años, le da vida a Luke, un agente de la CIA que ya se está por retirar de la actividad “y se ve obligado a volver al terreno de juego para un último trabajo”, resume la sinopsis de FUBAR, que mezcla acción con comedia al estilo Mentiras verdaderas (True lies), el film en el que también protagonizó el actor.

La primera escena muestra a Arnold fumando un habano en la ciudad de Amberes (Bélgica) mientras suena de fondo la canción “Simpatía por el demonio”. Es que él es el alma de esta serie que lo trae de regreso y se espera que sea un gran éxito. En medio de una misión encubierta con la que planea cerrar este capítulo como agente, descubrirá algo que lo dejará perplejo y que involucra a su propia hija.

Arnold Schwarzenegger en su primer protagónico en una serie de televisión. (Netflix)

“Tras enterarse de que ambos estuvieron trabajando durante años como agentes secretos de la CIA, un padre y su hija no solo descubren que su relación siempre ha sido una mentira y que no se conocen como creían, sino que, además, ahora tienen que trabajar juntos. FUBAR es una historia que aborda la dinámica universal de las relaciones familiares, pero con intrigas de espionaje como telón de fondo, una cuota extra de acción y mucho humor”, continúa el adelanto de la ficción. Así es como Luke descubre que Emma (Monica Barbaro) es agente de la agencia hace años y él no sabía nada.

Arnold Schwarzenegger en otra comedia de acción

Creado por Nick Santora (Reacher y guionista de Prison Break), cuenta también con Arnold como productor ejecutivo de la serie. Las similitudes con Mentiras verdaderas no tardan en aparecer pero, según palabras del actor, sus fans siempre le pedían que regresara con una historia de ese estilo. “Dondequiera que vaya, la gente me pregunta cuándo voy a hacer otra gran comedia de acción como True Lies”, dijo Schwarzenegger en un comunicado. “Bueno, aquí está. FUBAR te pateará el culo y te hará reír, y no sólo durante dos horas. Tienes una temporada entera. Ha sido un placer trabajar con Nick, Skydance y Netflix para dar a mis fans exactamente lo que han estado esperando”.

La hija y el padre son ambos agentes secretos de la CIA. (Netflix)

Son ocho episodios en total llenos de súper acción y momentos graciosos. El resto del elenco lo completan Jay Baruchel (Cómo entrenar a tu dragón), Aparna Brielle (A.P. Bio), Milan Carter (Warped!), Travis Van Winkle (The Last Ship), Andy Buckley (The Office), Fabiana Udenio (Austin Powers: International Man of Mystery), Barbara Eve Harris (Prison Break), Fortune Feimster (Velma) y Gabriel Luna (The Last of Us).

FUBAR se estrena en Netflix el próximo 25 de mayo.

