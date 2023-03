“John Wick”: qué se sabe de una posible quinta entrega y el spin-off

Keanu Reeves a solas con Infobae por el estreno de la cuarta entrega de John Wick, una de las sagas de acción del momento.

Luego del éxito de crítica y taquilla en que se ha convertido la cuarta entrega de John Wick, los fanáticos se preguntan cuál será el futuro del asesino a sueldo. El film hasta el momento lleva más de 137 millones de dolares de recaudación y una calificación del 95% de aprobación, lo cual lo ha convertido en el mejor título de toda la saga hasta el momento. En las recientes semanas se ha hablado mucho acerca de una quinta parte y esta semana su director, Chad Stahelski ha revelado que le gustaría estar al frente de una próxima entrega y de cualquier otro proyecto derivado de este universo creado en 2014.

Te puede interesar: “John Wick 4”: qué dicen las primeras críticas de la película con Keanu Reeves

En el capítulo más reciente de la franquicia de acción, el asesino homónimo de Keanu Reeves se enfrentó al ambicioso y letal marqués de Gramont en un intento final por librarse de la Mesa Alta y ganar su libertad. El final de John Wick 4 vio al protagonista participar en un duelo con el líder de los asesinos con Caine como representante del marqués y, después de fingir perder, John dispara y mata al marqués, aunque aparentemente sucumbe ante las heridas que previamente le habían provocado.

Keanu Reeves y el director de la franquicia no descartan la posibilidad de una quinta entrega. (Lionsgate)

Previo al estreno de esta quinta parte, el sitio Deadline se reunió con Chad Stahelski para analizar John Wick: Capítulo 4 y el futuro de la franquicia. Cuando se le preguntó sobre el posible regreso de Wick para una nueva aventura tras la muerte del personaje en el largometraje, el director respondió con optimismo ante las posibilidades de que esto ocurra, asegurando que él y Reeves nunca rechazarán un regreso mientras tenga sentido. “En cuanto a John Wick, nunca oirás a Keanu o a mí decir, hemos terminado. Estamos orgullosos de lo que hemos hecho, la gente halagada quiere ver más, y queremos continuar con eso y estaremos allí para ayudar. Lo que Lionsgate decida hacer con las propiedades depende de ellos”.

Te puede interesar: Después de “The Last Of Us”, el director de “John Wick” busca repetir el éxito con “Ghost of Tsushima”

Antes de que se dieran estas declaraciones, ya existían rumores sobre una quinta parte, mismos que datan de mediados de 2020, época en la que Lionsgate (productora de la franquicia) lo anunció inicialmente. En ese momento se reveló que el Capítulo 4 y el 5 se filmarían de manera consecutiva. No obstante la pandemia por COVID-19 y el calendario de Reeves en The Matrix Resurrections, hizo que esto ya no ocurriera como se había planeado. Más tarde Stahelski reveló que la idea de una quinta parte se había desechado por el momento, ya que él y Reeves estaban creativamente agotados después de la gigantesca nueva película.

En la cuarta parte de la saga John Wick deja los Estados Unidos y se traslada a Europa. (Lionsgate)

Por su parte, Keanu Reeves también había detallado que John Wick 5 no estaba garantizado y confirmó que su personaje estaba muerto. Incluso si esto fuera cierto, la realidad es que esta no será la última vez que se vea al personaje en la pantalla. Hace unos meses se confirmó que Wick tendrá una participación especial en el spin-off de Ballerina, protagonizado por Ana de Armas junto a Ian McShane y Anjelica Huston. Además, recientemente se anunció que la serie precuela The Continental se estrenará en Peacock (en Prime Video en Latinoamérica) en septiembre de este año. Un final alternativo de John Wick 4 sugiere que Wick sobrevivió al duelo a muerte.

Te puede interesar: Jordan Peele, director de “¡Huye!” y “Nosotros”, prepara su cuarta película

¿Pero John está realmente muerto? Ni siquiera Reeves sabe la respuesta definitiva. En una reciente entrevista con Entertainment Weekly, el actor dijo que: “No sé, supongo que tendré que apoyarme en ‘nunca digas nunca’”. Cuando se le preguntó si John está muerto o si regresará para una quinta película de John Wick. “Quiero decir, no haría una película de John Wick sin el director Chad Stahelski. Tendríamos que ver cómo era eso. Para mí, se siente realmente bien que John Wick encuentre la paz”.

Keanu Reeves vuelve a darle vida al asesino John Wick, esta vez en las calles de París. (Lionsgate)

La nueva entrega de John Wick parece demostrar que no todo lo exitoso tiene que ver con superhérores o adaptaciones de comics. Incluso para Joe Drake, presidente del grupo cinematográfico de Lionsgate, “La marca John Wick es una anomalía. Los resultados hablan por sí solos. Esperamos un gran múltiplo”. El ejecutivo le dijo recientemente a Variety sobtre una nueva parte que “Es más que tentador. No voy a perder la esperanza de que no pueda haber un Wick 5”.

Por otra parte, esta semana la productora Erica Lee reveló durante una entrevista con Collider, que actualmente se está desarrollando una película secreta sobre el universo de Wick. Además detalló que desea una quinta entrega de John Wick y también de la anticipada Ballerina. “Hay otra película que estamos desarrollando que creo que anunciaremos en los próximos, digamos, uno o dos meses. Luego, tengo la esperanza de que haya Ballerina 2 y John Wick 5 y muchas otras cosas. Pero estamos desarrollando muchas cosas y teniendo muchas discusiones con muchos escritores y gerentes de marca, y el universo de Wick es mi máxima prioridad”.

"John Wick 4" es la película más exitosa de toda la saga hasta el momento. (Lionsgate)

La primera entrega de John Wick se lanzó en 2014 y recaudó 86 millones de dólares en todo el mundo. Le siguió John Wick: Capítulo 2 en 2017, que recaudó casi 172 millones de dólares en todo el mundo. Luego, en 2019, estuvo John Wick: Capítulo 3 – Parabellum, que ganó la inesperada suma de 328 millones. Esto ha hecho pensar a diversos analistas que quizá la nueva entrega pueda llegar a los 500 millones de dólares. A una semana de su estrenó el film ya lleva obtenidos en taquilla 137 millones.

Puedes disfrutar de John Wick 4 en cines y también ver la primera entrega de 2014 en el catálogo de Prime Video, mientras que John Wick: Capítulo 2 y John Wick: Capítulo 3- Parabellum se encuentran en Netflix y Lionsgate+ respectivamente.

Seguir leyendo: