Keanu Reeves a solas con Infobae por el estreno de “John Wick 4″: “Lo más difícil fue la recuperación luego de tantas escenas de acción”

Keanu Reeves a solas con Infobae por el estreno de la cuarta entrega de John Wick, una de las sagas de acción del momento.

Máxima velocidad, Punto límite, Matrix, La casa del lago, Constantine y El abogado del diablo son algunas de las películas en las cuales puedes reconocer a Keanu Reeves y todo eso lo hizo en tan solo treinta años de carrera. Pero, cuando parecía que la misma estaba entrando en una curva descendiente, el actor protagonizó John Wick, una película de acción que mezclaba su rostro tan popular (como pocos en la actualidad) y un género (acción) que necesitaba ideas nuevas. La unión con Chad Stahelski y David Leitch le dio vida a una franquicia que se extendió una década y va por más. Este jueves, llega a los cines John Wick 4 y muchos dicen que es la mejor película de la saga y un inolvidable ejemplar del género. Es todo eso y más.

“Eso es lo que esperas del público. Esperas que a la gente le guste lo que haces, que a la gente le guste aquello de lo que formas parte. En mi caso, amo a John Wick, y creo que el capítulo cuatro es algo muy grande en esta franquicia, algo muy especial”, comenzó la conversación con Infobae el actor que es querido en todas las redes sociales y el mundo. Al igual que Tom Cruise, Reeves se involucra con sus escenas de acción y en el desarrollo de la idea en general, por eso toma como un compromiso personal la promoción de su película, además de entrenar físicamente durante tres meses para las acrobáticas escenas de acción.

“Grabamos durante la pandemia del COVID en Berlín y París -explica el actor haciendo referencia a los principales desafíos de esta película-, pero lo más difícil fue la recuperación de tantas escenas de acción y secuencias de lucha, peleas y tener que seguir haciendolo día tras día, recuperándome, tratando de poder lograrlo, esa fue probablemente la parte más desafiante”, cuenta el actor. También agrega, fuera de cámara, que es un orgullo formar parte de esta producción y darle vida al personaje.

Sin embargo, hay algo que cruza a todas las John Wick y las deja justo en este mismo lugar: “Estoy de acuerdo que se trata de la amistad, la hermandad y la familia, pero también de las reglas, las elecciones, las consecuencias y la muerte”, sumó el actor.

La novedad que aportó John Wick al cine de acción es, sin dudas, el gran despliegue corporal, las peleas físicas y con la realidad que se ven en pantalla. Pero cada película le ha otorgado a los espectadores un diferencial, algo que las distingue una de la otra. El actor de Punto límite puede elegir sus partes favoritas de cada una: “Creo que, por la manipulación de armas, el capítulo dos es mi favorita, es realmente bueno para John Wick en términos de inventiva. Pero el capítulo tres es realmente divertido. Y luego, en términos de lo que es John Wick en realidad, el núcleo de la primera es la cosa, el mundo que es este personaje”. A la hora de responder sobre el próximo estreno en salas, es contundente: “El capítulo cuatro es todo junto unificado”.

Sobre la primera película, el rendimiento en salas fue decisivo: costó $20 millones de dólares y recaudó a nivel global $86 millones. Y con la segunda se consolidó como la saga de acción del momento junto a Misión Imposible, ya que, costó $40 millones y recaudó arriba de 170. Y con la tercera, superó todo lo esperado y recaudó 320 millones con 75 de desarrollo. Sin dudas, la cuarta estaba garantizada, pero ahora la franquicia tendrá una expansión: una serie de televisión llamada The Continental y un spin-off cinematográfico de la mano de Ana de Armas llamada Ballerina, donde Keanu Reeves tendrá una participación.

“Está John, el esposo y ya sabes, el hombre; y, luego, está John Wick, el asesino. Estoy ejercitando, lidiando con ambos”, cuenta Reeves sobre cómo maneja relacionarse con un personaje durante tantos años. Pero, incluso con su anterior declaración sobre el amor hacia este personaje, todavía hay limitantes. Debido a esas cosas que el asesino a sueldo no puede hacer en la pantalla grande, nació su historieta, BRZRKR, la cuál será el próximo proyecto de Kaanue Reeves en pantalla y para Netflix. La primera edición de comic se lanzó el 3 de marzo del año pasado y se vendieron, al final del 2022, más de 700 mil ejemplares, el mejor lanzamiento de la editorial BOOM! en treinta años y el segundo cómic más vendido de la década por detrás de Star Wars #1. En Latinoamérica, se consigue por editorial Planeta y van casi a la par de la edición estadounidense: recién se lanzó el #9 en la región.

“No creo que sea más que John Wick, quiero decir, es parte de lo que soy y algo que he vivido durante más de siete años. Pero tal vez no puedo evitar tener algo de BRZRKR. La verdad es que quería tener un personaje que pudiera perforar el pecho de las personas que sólo puedes ver en un anime”, contó el actor sobre el proyecto que prepara para Netflix. La influencia del anime lo empujó a guionar para historietas junto a Matt Kindt, Ron Garney y Bill Crabtree. Pero, incluso esa influencia antes mencionada también ayudó al nacimiento de John Wick: “Los lentes, los ángulos de cámara, la hiperrealidad que se ve en John Wick viene del anime”.

“Supongo que me encantan las películas”, cerró inmejorablemente la entrevista el actor. Sin embargo, antes de despedirse de Infobae, dejó una lista de películas que vio o que tenía ganas de ver, hasta diciembre del 2022, momento de realizado el encuentro con el medio. “Me encanto ver Dune, pienso que el nuevo Batman fue muy bueno. Esa película de Todd Field, TAR, que acabo de ver fue increíble. Todo en todas partes al mismo tiempo fue increíble. Estoy emocionado de ver Triángulo de la tristeza de Ruben Östlund. No puedo esperar a ver eso. La película de Martin McDonagh que salió, Los espíritus de la isla, es increíble”, detalló. Pero también dejó en claro que su gusto va mucho más allá de los títulos antes mencionados: “Me gusta el cine de gran presupuesto, me gusta la acción, me gustan las películas de ideas. Me gusta una buena película animada. Me gusta el cine independiente”, sumó.

Cercano, respetuoso, cálido y consciente de la importancia de su presencia y sus palabras, el director se despidió con un agradecimiento y cuando se apagaron las cámaras, sumó: “Ojalá te guste la película. Es para que la disfruten”. Una leyenda viva que estrena la cuarta entrega de una franquicia que no sabe si tendrá continuación (por ahora no), pero que logró una de las películas más potentes de los últimos años y, junto a Tom Cruise y su Misión Imposible (podemos sumar Top Gun: Maverick), una saga de acción única que quedará para siempre en la historia del cine.

John Wick 4 se estrena este sábado en cines de toda América Latina.

