“Sombra y hueso” lanza nuevos pósters de su esperada segunda temporada

En Ketterdam, la oportunidad de llevar a cabo un violento golpe conduce a los cuervos a enfrentarse una vez más a la Invocadora del Sol. (Netflix)

Faltan sólo unos días para que la segunda temporada de la serie Sombra y Hueso llegue al catálogo de Netflix. Para aumentar la expectativa y estar la emoción de los fans de esta producción, el servicio de streaming ha revelado nuevos carteles de su popular show, en el que se observa a algunos de sus principales personajes. La nueva entrega llegará a la pantalla el próximo 16 de marzo.

La plataforma de entretenimiento ha emocionado a los fanáticos del show con los pósters de personajes de Nikolai Lantsov (Patrick Gibson) y los gemelos Tolya (Lewis Tan) y Tamar (Anna Leong Brophy). Los tres, vistos posando frente a un fondo negro con símbolos dorados que mejor representan a cada personaje, son las adiciones más recientes al elenco.

Serán ocho capítulos que llegarán en la continuación de "Sombra y hueso". (Netflix)

El final de la primera temporada dejó muchas preguntas en el aire, estableciendo varias narrativas para que se desarrollaran en el futuro. Con la inclusión de Tan, Gibson y Brophy, la próxima temporada del drama épico podría traer más problemas a los protagonistas de la historia, tal y como se puede ver en los carteles de los personajes que representan a los tres listos para la batalla.

Basada en la serie de novelas más vendida de Leigh Bardugos, la primera temporada de Sombra y hueso obtuvo inmediatamente la aclamación de los críticos y un público que se convirtió en fanático de este programa desde su estreno el 23 de abril de 2021. Ahora que la segunda temporada, nuevas aventuras se sumarán a este relato fantástico.

La nueva entrega estrenará casi dos años después de que se la serie debutó oficialmente en streaming. (Netflix)

La segunda temporada continuará siguiendo los libros de la trilogía Grisha de Bardugo y la duología de Seis de cuervos. Los miembros del elenco original de Sombra y hueso volverán para la segunda temporada, incluyendo a Jessie Mei Li (Last Night in Soho), Ben Barnes (The Chronicles of Narnia: Prince Caspian) y Archie Renaux (Voyagers).

En Sombra y hueso, la historia sigue a Alina Starkov, quien descubre que es una Grisha y está dotada con el poder de controlar los elementos de diversas maneras, ya sea para luchar, curar o invocar la luz del sol. Alina deberá reunir a sus propios y poderosos aliados para embarcarse en un viaje en el que se deberá enfrentar al villano de la historia. La segunda parte promete aventuras, peligros y una trama épica con la joven protagonista huyendo, decidida a acabar con Shadow Fold y salvar a Ravka.

Los nuevos episodios de "Sombra y hueso" se basan en los libros "Asedio y Tormenta" y "Ruina y Ascenso". (Netflix)

En los libros, Nikolai se presenta por primera vez en la novela como el notorio corsario Sturmhond, mientras que los gemelos, Tolya Yul-Bataar y Tamar Kir-Bataar, se ofrecen como voluntarios para enfrentarse a los Darkling. En el libro, solo los dos son conscientes de la verdadera identidad de Nikolai, por lo que presentarlos a los tres en la serie sin duda abrirá la puerta a una historia más compleja, teniendo en cuenta que Tolya luchó una vez contra Alina Starkov (interpretada por Li) en la serie de novelas más vendida.

El reparto original está integrado por Jessie Mei Li como Alina, Ben Barnes como el general Kirigan o The Darkling, Archie Renaux como Mal Oretsev, Freddy Carter como Kaz Brekker, Amita Suman como Inej Ghafa, Danielle Galligan como Nina Zenik y Calahan Skogman como Matthias Helvar, entre otros más.

La primera entrega contó con gran popularidad. (Netflix)

Antes de que estrene la segunda temporada de Sombra y hueso, puedes ver la primera entrega la cual está disponible en Netflix.

