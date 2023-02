Steven Spielberg desarrolla una serie basada en un film fallido de Stanley Kubrick

Steven Spielberg trabaja en una serie basada en una obra fallida de Stanley Kubrick . (REUTERS)

En 2013 se rumoró que Steven Spielberg convertiría en miniserie un guion escrito por Stanley Kubrick sobre Napoleón Bonaparte, conocido como su film perdido. Al respecto, el 21 de febrero de 2023 el reconocido cineasta lo confirmó y todo el mundo está teniendo que ver con ello. Será una serie limitada de siete episodios para HBO.

Kubrick (El resplandor y La naranja mecánica) escribió el guion sobre Bonaparte en 1961 y fue un proyecto al cual estuvo dándole vueltas durante varios años, pero que al final desechó. Existe un trabajo mítico relacionado y es un libro de 2008 llamado Napoleón de Stanley Kubrick: la mayor película jamás realizada, de la editorial Taschen.

Steven Spielberg posa con sus premios a mejor director de cine y mejor película dramática por "The Fabelmans" en la 80 edición de los Globos de Oro en Beverly Hills, California, Estados Unidos. ( REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)

Lo que se sabe de la película fallida sobre Napoleón

El proyecto centrado en la vida de Napoleón Bonaparte fue uno de los más ambiciosos del cine en el siglo XX. Un trabajo, que según diversas fuentes, “es la obra del influyente cineasta a la que le entregó más de treinta años de su vida”, reveló El confidencial.

Se conoció además que el militar y estadista francés (general republicano durante la Revolución Francesa) le obsesionaba, ya que no dejaba de cuestionar cómo alguien con una inteligencia tan particular pudiera cometer tantos errores cuando se encontraba en la cima del poder. Al parecer, “la intención de Kubrick era revolucionar el cine épico con un viaje en el tiempo que ningún espectador hubiera imaginado”, se lee en la Gatopardo.

Portada del libro de Taschen dedicado al proyecto fallido de Kubrick. (Taschen)

Algunas producciones relevantes de Spielberg

Al cineasta estadounidense se le considera uno de los pioneros de la era del Nuevo Hollywood, así como también uno de los directores más reconocidos y populares de la industria cinematográfica mundial. Él ha estado detrás de grandes producciones como Indiana Jones (Y el templo de la perdición, La última cruzada y El reino calavera de cristal), Parque Jurásico y La guerra de los mundos, entre otras. Uno de sus films más recientes fue Los Fabelman, estrenada en enero de 2023.

Los Fabelman es conocida como una de las historias más valiosas de Spielberg. Es un drama semibiográfico protagonizado por Gabriel LaBelle en el papel de Sammy Fabelman. LaBelle da vida a un aspirante a director de cine basado en el propio director y guionista, y está dedicada a la memoria de sus padres.

"Los Fabelman" es una de las últimas películas de Steven Spielberg. (Merie Weismiller Wallace/Universal Pictures and Amblin Entertainment via AP)

Con la historia de Napoleón no es la primera vez que Spielberg trabaja con material de Kubrick. En 2001 utilizó sus ideas para Inteligencia Artificial, otra película que Stanley no llegó a hacer, ya que su intención era que el papel del niño protagonista fuera llevado a cabo por un robot de verdad, y en ese tiempo no había tecnología suficiente hacerlo.

