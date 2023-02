“Avatar 2″ desbancó a “Titanic” y ahora es la tercera película más taquillera de todos los tiempos

Ambientada más de una década después de los acontecimientos de la primera película, Avatar: El sentido del agua empieza contando la historia de la familia Sully y los problemas que los persiguen.

Hasta la fecha, la taquilla de Avatar: el camino del agua (Avatar: The Way of Water) ha recaudado $2,243.2 millones de dólares alrededor del mundo, convirtiéndose en el tercer largometraje más taquillero de la historia. En gran cantidad de países de Europa (Francia, Alemania, Noruega, Portugal y otros), la secuelade la historia acuática de James Cameron, con Sam Worthington y Zoe Saldana, se corona como la número uno, mientras que en Latinoamérica se ubica como la séptima más taquillera, a excepción de Colombia y Puerto Rico, donde aún continúa en el podio.

Con esto se confirma que Cameron ha logrado mantener tres de sus películas en los primeros cuatro lugares del Top 10 mundial, estando de primera Avatar (2009) y de última The Avengers (2012).

James Cameron creó y dirigió "Avatar 2". (Walt Disney Pictures)

Top 5 de las películas más taquilleras de la historia en el mundo del cine, en la actualidad

Primer lugar: Avatar (2009)

En un frondoso y venenoso planeta llamado Pandora viven los Na’vi, seres muy desarrollados con apariencia de primitivos. Allí, los híbridos humanos/Na’vi, llamados Avatares se relacionan con las mentes humanas para poder moverse libremente. En torno a este mundo, un un ex infante de marina paralítico de nombre Jake Sully, se transforma a través de un Avatar y se enamora de una mujer Na’vi. Película escrita y dirigida por James Cameron, y puede verse en Disney+.

Segundo lugar: Avengers: Endgame (2019)

Su sinopsis detalla que “luego de los catastróficos eventos de Avengers: Infinity War, el universo está en ruinas debido a las acciones de Thanos, el Titán Loco. Con la ayuda de los aliados que quedaron, los Vengadores deberán reunirse una vez más para intentar deshacer sus acciones y restaurar el orden en el universo de una vez por todas, sin importar cuáles son las consecuencias”. Es la cuarta y última entrega de la saga Vengadores. Dirigida por Anthony y Joe Russo, y puede verse en Disney+.

Sam Worthington y Zoe Saldana vuelven a protagonizar "Avatar 2". (20th Century Fox)

Tercer lugar: Avatar: el camino del agua (2022)

Transcurrida más de una década después de los acontecimientos de Avatar, los Na’vi Jake Sully, su esposa Neytiri y sus hijos viven en paz en los bosques de Pandora, pero ‘los hombres del cielo’ vuelven a afectar sus vidas. Allí comienzan de nuevo los problemas que persiguen sin descanso a la familia Sully, que decide hacer un gran sacrificio para mantener a su pueblo a salvo y mantenerse con vida. De nuevo con Cameron como mente creativa y director. Disponible en Cines.

Cuarto lugar: Titanic (1997)

Drama centrado en una joven de la alta sociedad que abandona a su arrogante pretendiente por un artista de bajos recursos, en el trasatlántico que se hundió durante su viaje de inauguración. James Cameron es su creador y director. Actualmente disponible en cines, en 3D.

"Avatar 2" estrenó en diciembre de 2022. (Disney)

Quinto lugar: Star Wars: el despertar de la fuerza (2015)

“Treinta años después de haber derrotado al Imperio, una nueva amenaza se cierne sobre la República. El terrible y enigmático guerrero Kylo Ren ha reunido un ejército de leales al Imperio, que se hace llamar la Primera Orden y ataca a la Alianza. La única esperanza para la galaxia es que una recogedora de chatarra, un stromtrooper fugado y un androide llamado BB-8 logren encontrar a tiempo al legendario jedi Luke Skywalker”, relata su resumen. Creada y dirigida por J.J. Abrams, puede verse en Disney+.

Completando el Top 10, Avengers: Infinity War (2018) se sitúa en la sexta posición, Spider-Man: sin camino a casa (2021) como séptima, Jurassic World (2015) como octava, El Rey León (2019) como novena y Avengers en el último lugar.

