La verdad sobre Pamela Anderson contada por ella misma en su esperado documental para Netflix

Pamela Anderson definió una década. Ahora se definirá a sí misma. "Pamela, una historia de amor" se estrena el 31 de enero. (Netflix)

Pamela Anderson: una historia de amor es un próximo documental de Netflix que profundizará en la vida y trayectoria de la recordada actriz canadiense-estadounidense. El lanzamiento de la producción se dará paralelamente a la publicación de Love, Pamela, un libro que reúne sus vivencias y poesía personal. A sus 55 años, la icónica estrella de Baywatch toma control de su propia narrativa bajo la mirada del mundo.

“Mi vida ha sido mucho más significativa que un sombrero suave o un video sexual”, asegura una de las mujeres más sexualizadas en la historia de Hollywood en una íntima entrevista con Variety. “Hay más en mí que eso”. Y agrega más adelante: “No soy una víctima, y no soy la damisela en apuros. He tomado mis decisiones en mi vida. Algunas, obviamente, fueron hechas para mí, pero siempre he sido capaz de encontrarme a mí misma de nuevo”.

La actriz y modelo de 55 años habla de su vida y trayectoria en el nuevo documental. (Netflix)

La película documental está dirigida por Ryan White y es producida por Brandon Thomas Lee, el hijo mayor de Pamela y Tommy Lee. El material se basa principalmente en la recopilación de memorias de Anderson, donde se incluye un crudo relato sobre abuso sexual y sorprendentes revelaciones sobre el entorno de la artista (por ejemplo, un encuentro incómodo con Tim Allen que hoy podría categorizarse como un acto de acoso sexual).

“Aquí está este ícono que el mundo cree conocer, se ha tratado de crear casi como una caricatura de quién es ella. Pero hay una profundidad en esta mujer y una inteligencia definida que está lista para poseer y mostrar al mundo”, sostuvo Lisa Nishimura, vicepresidenta de películas independientes y documentales de Netflix.

"Pamela Anderson: una historia de amor" ahondará también en la infancia y los inicios de la estrella. (Netflix)

Pamela Anderson describe a Love, Pamela como su “Ave María”, porque para ella, “era importante volver y ver lo que recuerdo y contar una historia completa”. Es así que toca etapas de su infancia y su crecimiento hasta convertirse en una mujer, pero no únicamente como una belleza sexy de cabello rubio, sino un ser humano sensible que tuvo que callar y sonreír en más de una ocasión.

El daño provocado por “Pam & Tommy”

A propósito del estreno mundial de Pamela Anderson: una historia de amor, Pamela confesó a Variety que habló con Netflix y les propuso invitar a Lily James a la premier. Como se recuerda, la intérprete británica encarnó a Anderson en la miniserie Pam & Tommy, que tras su debut fue muy criticada por tocar el tema de forma muy superficial y por revictimizar el pasado de la actriz y modelo.

Pamela Anderson toma control de su propia narrativa tras el lanzamiento de la controversial miniserie "Pam & Tommy". (Netflix)

“Creo que es difícil interpretar a alguien cuando no conoces el panorama completo”, opinó la estrella de cine. “No tengo nada en contra de Lily James. Creo que es una chica hermosa y solo estaba haciendo el trabajo. Pero la idea de que todo sucediera fue realmente aplastante para mí”.

Pese a los comentarios negativos, la serie original de Hulu (vista en Star+ para América Latina) obtuvo 10 nominaciones a los Emmy a costa de volver a discutir un hecho que estaba enterrado para Pamela Anderson. Ella no estuvo involucrada con el equipo creativo en su desarrollo para el streaming y los llamó “imbéciles” en esta reciente entrevista. “Sal en la herida… Todavía me deben una disculpa pública”.

"Pamela Anderson: una historia de amor" es una de las películas de género documental más esperadas del año. (Netflix)

Pamela Anderson: una historia de amor es una película documental muy esperada este año, porque contará la vida de Pamela desde su propia perspectiva en base a sus memorias que publicará bajo la editorial HarperCollins. Su estreno será el próximo 31 de enero en Netflix.

