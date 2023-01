Adam Warlock: quién es el nuevo villano de “Guardianes de la galaxia vol.3″

Tercera y última entrega de esta trilogía dirigida por James Gunn.

Marvel ha lanzado una nueva imagen para la tercera entrega de la franquicia Guardianes de la Galaxia. La fotografía muestra a Adam Warlock (Will Poulter), el aparente nuevo villano del UCM y quien es un personaje modificado genéticamente para eliminar a los superhéroes. La historia del nuevo personaje en la película será completamente diferente a la que tiene en los cómics. En las historietas, Ayesha es la versión femenina de Warlock, pero en la película es creado por Ayesha, líder soberana y suma sacerdotisa de una raza alienígena diseñada genéticamente conocida como Sovereign, para destruir a los Guardianes.

En los cómics, Adam es un ser cósmico artificial diseñado genéticamente para ser la próxima evolución de la humanidad. Si bien el debut cinematográfico del personaje difiere ligeramente de los cómics, su presencia general es similar. En la imagen revelada por la revista Empire, se puede observar al villano con su traje completo, con una capa roja, su piel dorada y una Gema del Alma en su frente.

Tercera entrega de la franquicia dirigida por James Gunn. (Marvel Studios)

El sitio habló recientemente con James Gunn acerca del nuevo personaje y de lo que pueden esperar los fanáticos del cómic sobre esta incorporación. Cuando se le cuestionó si Adam sería amigo o enemigo, Gunn detalló que “es un poco más complicado que eso, pero definitivamente no es un buen tipo. Lo que estamos viendo es la forma infantil de Warlock, recién salido del capullo, y no entiende muy bien la vida. Es básicamente un bebé”. El director dijo sobre Poulter: “La gente decía: ‘Oh, Tom Cruise debería ser Adam Warlock’. Quería a alguien joven, y a alguien con habilidades dramáticas y cómicas, no solo para esta película sino para lo que Marvel usará a Adam Warlock en el futuro”.

Aquellos que no están familiarizados con los cómics, tras ver a este personaje en los avances de Marvel se preguntaron quién es Adam Warlock. La introducción de Warlock en Guardians 3 tiene mucho sentido, considerando que a través de la historia el personaje cómico ha sido un aliado común a lo largo de los años para equipos como los Cuatro Fantásticos y los Guardianes de la Galaxia. Antes de que emerja de su capullo alienígena, estas son las cosas más importantes que se deben conocer sobre el héroe mesiánico de Marvel.

Nueva imagen del villano de Marvel. (Marvel Studios)

Su origen

Originalmente, el personaje de Marvel Comics tenía otro nombre, siendo conocido solo como “Él”. Fue inicialmente un ser poderoso diseñado genéticamente por un grupo llamado Enclave. Sin embargo, al escapar de su alcance, Adam se adentró en el mundo cósmico para encontrar su propio camino. Esto lo llevó a encontrarse con personajes como Lady Sif, Thor y High Evolutionary, y este último lo denominó Warlock y le otorgó a Adam la Piedra del Alma.

Adam aprendió mucho sobre la humanidad y la moralidad mientras intentaba controlar su Gema del Infinito recién descubierta. El personaje más tarde se sacrificó durante una batalla con el Capitán Marvel original y los Vengadores. Al resucitar, Warlock lideró a los héroes de Marvel contra Thanos en Infinity Gauntlet, Infinity Crusade e Infinity War, y finalmente derrotó a su archienemigo. Los poderes de Adam sólo son comparables a los del Titán Loco. Si bien su fuerza física no está al mismo nivel que la de Hulk, tiene muchas otras habilidades que lo clasifican como uno de los seres más poderosos de Marvel.

Warlock es uno de los superhéroes más poderosos. (Marvel Comics)

El Enclave tuvo éxito creando un humanoide perfectamente construido con piel dorada. Warlock emergió de su cápsula de parto con una fuerza increíble, telepatía y poderes de manipulación de energía. Pero debido a su telepatía, pudo sentir que sus creadores tenían planes turbios para el mundo. Disgustado con ellos, destruyó su laboratorio y escapó. La integración de este personaje en el UCM podría fortalecer al equipo en caso de que se mantenga para la alineación del equipo de Guardians of the Galaxy 4. Algunos de estos poderes incluyen su capacidad para volar, mejorar su fuerza, disparar ráfagas de energía y regenerarse de muchas heridas retirándose a un capullo, no muy diferente de aquel en el que nació.

Adam Warlock contra Thanos: primera ronda

En uno de sus viajes por el cosmos, Adam se cruza con un culto intergaláctico dirigido por un loco llamado Magus. Para detenerlo, Adam forja una alianza con Thanos y su hija Gamora. Pero luego Warlock se entera que él mismo es Magus pero del futuro. Una versión de sí mismo enloquecido por el uso excesivo de la Gema del Alma. El personaje vence a su “yo” de otra realidad y luego se vuelve contra Thanos cuando descubre las otras cinco Gemas del Infinito. Adam derrota a Thanos convirtiéndolo en piedra. Esto parece indicar que Warlock de Marvel es más fuerte que el Titán Loco en algunos aspectos, al menos en los cómics. Después de que el personaje supera al villano, su conciencia encuentra un nuevo hogar en Soul Stone, el mundo del alma.

El personaje ha sidovillano pero también aliado de los Avengers. (Marvel Comics)

¿Adam Warlock el héroe del UCM más poderoso?

Dados los poderes de Warlock en los cómics, es difícil ver cómo el personaje se presentaría como el más débil de los héroes del UCM. Cada vez que comienza la especulación sobre quiénes son los personajes más fuertes, los nombres que a menudo se mencionan incluyen a Thor, Captain Marvel, Scarlet Witch y Doctor Strange. En Avengers: Endgame, muchos comenzaron a etiquetar a Capitana Marvel como el más poderoso después de que los fanáticos de Avengers: Infinity War le dieran ese título por primera vez a Thor y Doctor Strange. Sin embargo, comenzando con WandaVision en la fase 4, Scarlet Witch se convirtió en el personaje más poderoso de la UCM.

Las habilidades de Warlock en los cómics son muy similares a las de Capitana Marvel. Esto seguramente lo pondría al menos en igualdad de condiciones con Carol Danvers, potencialmente incluso superándola si Guardians of the Galaxy Vol. 3 le da sus habilidades de regeneración. Dadas las pistas de que Adam Warlock será el villano de Guardianes 3., tendría que presentar una amenaza lo suficientemente grande como para que el equipo más grande de superhéroes fuera de los Vengadores lo derrote. Esto lo haría, si sus orígenes y poderes se muestran en Guardianes correctamente.

El personaje será pieza clave en la Fase 5 del UCM. (Marvel comics)

Existe una posibilidad de que la inclusión de Adam Warlock en Guardians 3 sea solo el comienzo de su viaje en el universo Marvel, dado el potencial del personaje. A pesar de que se considera que será el villano de la película, es una apuesta segura asumir que se unirá a los Guardianes al final. Como la mayoría de los superhéroes y su secuela se trataban de los miembros del equipo en viajes de autodescubrimiento y de búsqueda de una familia. Mientras que el UCM ya ha cambiado la historia cómica de Adam Warlock, la trayectoria de su personaje podría ser similar, siendo enviado por el Soberano con un objetivo en mente antes de viajar para descubrir quién es realmente.

¿Quién interpretará a Adam Warlock en el UCM?

Will Poulter interpretará a Adam Warlock en Guardianes vol. 3. El actor británico es conocido por su papel de Eustace Scrubb en Las crónicas de Narnia: La travesía del viajero del alba, Maze Runner y Maze Runner: La cura mortal, El renacido, Black Mirror: Bandersnatch y la película de terror Midsommar, donde las cosas no le fueron del todo bien a su personaje.

El personaje será ligeramente disntinto al de los comics. (Marvel comics)

Adam Warlock llena un vacío en la alineación de MCU

Los poderes Warlock y su gran importancia para la historia de Marvel Comics le permiten llenar un vacío en la lista actual de héroes de UCM. Después de Infinity Saga, Marvel perdió a Steve Rogers y Tony Stark, mientras que los respectivos futuros de Thor y Wanda Maximoff siguen siendo inciertos. Capitana Marvel, Doctor Strange y Hulk todavía están activos en el universo Marvel, pero Adam es un personaje completamente diferente. Adam podría incluso abrir las puertas para que se adapte historias de cómics como World War Hulk.

Si Secret Wars conduce a la introducción de Beyonder, quien en Marvel Comics es literalmente la voluntad consciente del multiverso, solo los poderes de Adam Warlock podrían detener lo que se avecina. En cualquier caso, el personaje de Marvel de Will Poulter está destinado a cambiar el futuro del UCM y lo que es más importante, agrega otro gran personaje al lado de los héroes antes de que surja la próxima amenaza del nivel de Thanos.

Antes de que estrene Guardianes de la galaxia vol. 3 puedes ver las dos primeras entregas de esta trilogía que están disponibles en Disney+.

