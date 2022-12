Todo lo que sigue en la Fase 5 del Universo Cinematográfico de Marvel

El lanzamiento especial de Marvel en la Comic-Con de Brasil fue sobre el legado de Scott Lang, el superhéroe interpretado por Paul Rudd.

El Universo Cinematográfico de Marvel se encuentra en uno de sus momentos más importantes desde que inició hace dos décadas con Iron Man. Por un lado, nuevos personajes llegarán con sus propias aventuras y, por otro, otros superhéroes se despedirán de este universo. Esta será la prueba de fuego en la compañía para moverse entre el pasado y el futuro de esta saga cinematográfica de gran éxito en Disney.

Este año, comienza la Fase 5 y la saga del Multiverso dará algunos pasos fundamentales en las próximas etapas. Si la Fase 4 se trataba de planificar, la próxima parece estar destinada a ejecutar el plan, y todo tiene que ver con la introducción de Kang, el conquistador en la tercera película de Ant-Man. Aunque esa no es la única película del UCM que se estrenará en 2023.

La franquicia de "Guardianes de la galaxia" inició en 2014. (Marvel Studios)

Hay cinco películas basadas en los populares superhéroes de Marvel que se estrenarán en cines en 2023. Tres son producidas por Marvel Studios y ambientados en el UCM; y las otras dos están bajo el sello de Sony Pictures, así que, aún se desconoce qué tipo de conexión tendrán con lo hecho por Disney. A continuación, una lista con los estrenos que llegarán durante los siguientes 12 meses.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania (17 de febrero)

Todo comienza con este largometraje que es la tercera parte de la saga protagonizada por Paul Rudd y que inició en 2015. Esta nueva entrega no solo mostrará a una adolescente Cassie Lang (ahora interpretada por Kathryn Newton) convertida en heroína, puesto que, también será la primera película que presentará a Kang (Jonathan Majors) como villano. Además, trae de vuelta a Evangeline Lilly como Hope Van Dyne, Michael Douglas como Hank Pym y Michelle Pfeiffer como Janet van Dyne. Además, Bill Murray se unirá a la franquicia e, incluso, conoceremos a MODOK .

"Ant-Man and the Wasp: Quantumania" estrena el 17 de febrero. (Marvel Studios)

Además de ser parte de la nueva historia de Ant-Man, el maquiavélico Kang pasará a ser una parte importante del UCM. Este personaje tendrá un papel preponderante en las fases cinco y seis de la serie cinematográfica (incluyendo a la nueva Avengers, que presentará un equipo de viejos y nuevos superhéroes). Hará falta unir fuerzas para luchar contra el supervillano en Avengers: The Kang Dynasty.

Guardianes de la galaxia vol. 3 (5 de mayo)

Se trata del viaje final que inició en la gran pantalla en 2014. Se espera que el largometraje sea el más emotivo de la trilogía, ya que marcará el final de Chris Pratt, Dave Bautista, Zoe Saldaña y más estrellas en sus reconocidos papeles. Asimismo, será la despedida del director James Gunn de Marvel, ya que ahora forma parte de las filas de universo de DC. El film seguirá a Star-Lord (Pratt) y su familia disfuncional mientras buscan a Gamora (Saldana) y se enfrentan al brillante científico The High Evolutionary (Chukwudi Iwuji). La secuela presentará a Adam Warlock (Will Poulter), aunque se desconoce cómo el personaje influya en el futuro de Marvel.

Tercera entrega de la franquicia dirigida por James Gunn. (Marvel Studios)

Avengers: Endgame (2019) fue la última vez que vimos a los superhéroes juntos en la inevitable batalla contra Thanos. Entre ellos, estuvieron los Guardianes de la galaxia, de los cuales algunos miembros fueron víctimas del chasquido y desaparecieron por cinco años. Posterior al sacrificio de Iron Man y el retiro de otros Vengadores, el grupo decide partir hacia una travesía desconocida por el espacio, aunque sin Gamora, porque ella decide tomar su propio camino en solitario.

The Marvels (28 de julio)

Esta secuela de Capitana Marvel (2019) unirá a la heroína de Brie Larson con la recién superpoderosa Monica Rambeau, de Teyonah Parris, y Ms. Marvel, de Iman Vellani. Aunque aun no se sabe mucho sobre la trama, se pudo ver un pequeño vistazo de Larson en la serie que protagonizó Vellani para Disney+. Ambas cambiaron inesperadamente de lugar y tendrán que encontrarse para investigar más sobre este fenómeno.

La película llegará en verano del próximo año. (Marvel Studios)

En Wandavision, se reveló que Maria Rambeau falleció tras los eventos del chasquido del Titán Loco y su hija, Monica, fue una de las que desapareció y regresó años más tarde por el Blip. Actualmente, ella y Carol Danvers no mantienen una relación cercana por más que esta última haya formado parte de su familia. Durante la toma de Westview bajo el poder de Wanda Maximoff, Monica recibió poderes luego de atravesar el Hex –la anomalía hexagonal– que tenía capturado al pueblo.

Películas de Sony Pictures

Spider-Man: Across The Spider-Verse (2 de junio)

Esta secuela del largometraje aclamado por la crítica Spider-Man: un nuevo universo (Spider-Man: Into the Spider-Verse) de 2018 promete subir la apuesta con varios Spider-Man más. Eso incluye a Issa Rae como Spider-Woman y Daniel Kaluuya como Spider-Punk. En esta ocasión Miles Morales y sus amigos multiversales están luchando contra The Spot (Jason Schwartzman), aunque nuestro sentido arácnido nos dice que no es el único villano que amenaza estos mundos. Esta película conducirá directamente a Spider-Man: Beyond the Spider-Verse en 2024.

En esta nueva aventura se unirán cientos de Spider-Man más. (Sony Pictures)

En entrevista con Empire, el productor Phil Lord dijo que la próxima producción se compondrá de seis estilos animados, a diferencia de la producción original que contó con solo uno. Según especulaciones, algunas de las dimensiones que Morales visitará serán las siguientes: Mumbattan en la Tierra-50101, con su look inspirado en los cómics de India; Nueva York de la Tierra de Spider-Man 2099 con un aspecto futurista; y la Tierra-65 de Gwen Stacy con “un estilo de lavado de acuarela que recuerda a las portadas de sus cómics”, según agregó Christopher Miller.

Kraven el cazador (6 de octubre de 2023)

El universo Spider-Man en Sony Pictures se expande con esta película, centrada en el personaje de los cómics de Stan Lee y Steve Ditko y que se une a la exploración de los villanos del hombre arácnido tras el estreno de películas como Venom y Morbius. También conocido como Sergei Krávinov, Kraven el Cazador es un supervillano y el mejor cazador el mundo. Le interpreta Aaron Taylor Johnson en una película que también cuenta con Russell Crowe y Ariana DeBose en su elenco.

Kraven el cazador se basa en el villano de los comics. (Marvel Comics)

