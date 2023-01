“Ant-Man and the Wasp: Quantumania” lanzó nuevo adelanto y varios pósters

Continuán las aventuras Ant-Man y Wasp. Con los padres de Hope, Hank Pym y Janet Van Dyne, y con la hija Cassie Lang, la familia explora el Reino Quántico, interactúa con extrañas criaturas y se embarca en una aventura que los hará ir más allá de lo que creían posible. (Disney Plus)

El material promocional de Ant-Man and the Wasp: Quantuamnia parece no terminarse. A menos de un mes de que este largometraje sea estrenado, se han dado a conocer nuevos pósters individuales de los personajes. A su vez, también se lanzó un nuevo teaser tráiler que muestra las aventuras que vivirán Scott Lang y compañía en esta tercera entrega. Los carteles destacan a los principales miembros del reparto, incluidos los recién llegados al Universo Cinematográfico de Marvel como Kathryn Newton, Bill Murray y Jonathan Majors.

Marvel Studios ha estrenado una serie de nuevas fotografías para promocionar el lanzamiento de la película a un mes previo a su llegada a los cines. En el nuevo paquete de pósters se pone especial énfasis en los Langs y los Kangs. El arte promocional ofrece una mirada de cerca a los principales actores de la historia, incluido Scott Lang, también conocido como Ant-Man, interpretado una vez más por Paul Rudd, Hope Van Dyne, quien da vida a Wasp, interpretada por Evangeline Lilly y el villano de la historia, Kang el conquistador, que hará su debut en la tercera parte de Ant-Man.

Jonathan Majors dará vida a Kang, el conquistador. (Disney+)

Jonathan Majors se convertirá en el próximo gran villano del Universo Cinematográfico de Marvel. Kang ahora ha sido liberado gracias a la muerte de He Who Remains (también interpretado por Majors), lo que desencadenó el multiverso durante el final de la serie Loki. Kang seguramente será la mayor amenaza a la que se hayan enfrentado Ant-Man y su familia. El resto de los carteles de personajes ofrecen una nueva mirada al equipo principal, con Janet van Dyne de Michelle Pfeiffer, Hank Pym de Michael Douglas y Kathryn Newton como Cassie Lang, la hija de Scott, en el centro del escenario.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania será simplemente el comienzo de la historia de Kang. El largometraje actuará como una introducción directa a la quinta película de Avengers, titulada Kang Dynasty. Según reveló el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige. “Kang el conquistador en nuestra película es un personaje muy diferente. Es alguien que tiene dominio sobre el tiempo, y es un guerrero y estratega”, explicó. Por su parte Peyton Reed, director de la tercera parte explicó por qué Ant-Man será el primer superhéroe en luchar contra el nuevo villano. “Eso es interesante para mí: tomar al Avenger más pequeño, y en la mente de algunas personas, el más débil, y ponerlo contra esta fuerza absoluta de la naturaleza”.

La película llegará a las salas de cine el 16 de febrero. (Disney+)

Ant-Man and the Wasp: Quantumania dará el inicio oficial a la Fase 5 del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) y ubica a los superhéroes Scott Lang y Hope Van Dyne regresando a sus aventuras como Ant-Man and the Wasp. Junto con los padres de Hope, Hank Pym y Janet Van Dyne, la familia se encuentra explorando el Reino Cuántico, interactuando con extrañas y peligrosas criaturas y embarcándose en una misión que llevará a los personajes más allá de los límites de lo que creían posible.

Kang el conquistador no es el único villano que aterrorizará en la próxima película de Ant-Man. El tráiler lanzado recientemente les ha dado a los fanáticos un vistazo de MODOK, también conocido como el organismo mental diseñado solo para matar. El diseño del personaje también es notable entre los fanáticos de los cómics, ya que es una cabeza enorme con extremidades diminutas que se transporta sobre un trono. Quantumania será la primera de una serie de películas que llegarán en los próximos dos años, como son Guardianes de la galaxia vol. 3, y The Marvels, así como Capitán América: Nuevo Orden Mundial, Thunderbolts y Blade.

Evangeline Lilly regresa como Hope Van Dyne. (Disney+)

Antes de que llegue Quantumania puedes disfrutar de las dos primeras entregas de Ant-Man que se encuentran en Disney+.

