“Ant-Man and The Wasp: Quantumania” lanzó un nuevo tráiler con Kang como el duro villano y otras sorpresas

A poco más de un mes de su estreno en salas de cine, la emoción y euforia por Ant-Man and The Wasp: Quantumania parece no tener fin. Para beneplácito de los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) se ha lanzado un nuevo tráiler de esta esperada producción con varias novedades, entre ellas, la aparición de Modok y varios segundos más de Kang el conquistador. A este lanzamiento se le unen dos recientes pósters.

El nuevo cartel es muy distinto al mostrado anteriormente y presenta una mirada más estilizada del elenco. Muestra a Ant-Man (Paul Rudd), Wasp (Evangeline Lilly) y Cassie Lang (Kathryn Newton) completamente enfundados en sus trajes de héroes, mientras Kang, a quien da vida Jonathan Majors aparece en el fondo como el gran villano. En la imagen también se puede leer la leyenda: “Sé testigo del comienzo de una nueva dinastía”. Esto en una clara referencia a Avengers: The Kang Dynasty, film que llegará a la pantalla grande en mayo de 2025. Por otro lado, con el tráiler también lanzaron un nuevo póster con los protagonistas de cuerpo entero.

Ant-Man 3 llega el 16 de febrero de 2023 a los cines en Latam. (Marvel Studios)

En otra parte de la reciente fotografía, se puede ver lo que parece ser la Chronopolis del Quantum Realm y una serie de barcos que al parecer formarían parte del ejército de Kang. Si bien la expectativa es que este sea el Kang original, algunos especialistas afirman que existe la posibilidad de que sea solo otra variante del personaje. Sin embargo, dada su apariencia, se cree que será el gran villano del UCM.

En Quantumania, Scott Lang y Hope Van Dyne regresan para continuar sus aventuras como Ant-Man y Wasp. La historia verá como estos personajes en compañía de los padres de Hope, Hank Pym (Michael Douglas), Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer) serán transportados al Reino Cuántico. Ahí tendrán que interactuar con extrañas criaturas y se embarcarán en una batalla que los llevará más allá de los límites de lo que se pensaba era posible. Peyton Reed dirige, mientras Kevin Feige y Stephen Broussard producen.

Nuevo póster lanzado con el reciente tráiler de Ant-Man and The Wasp: Quantumania

Además, esta próxima entrega no solo mostrará a la adolescente hija del hombre hormiga Cassie Lang (interpretada por Kathryn Newton) convertida en heroína, sino que también será la primera película en presentar a Kang como villano, caracterizado por Jonathan Majors. Además, trae de vuelta a Michael Douglas como Hank Pym y Michelle Pfeiffer como Janet van Dyne, entre otros.

Hace unos días se filtró que esta próxima producción podría ser la más extensa de la trilogía de Ant-Man. Según el sitio Fandango, Quantumania tendrá una duración de 2 horas y 5 minutos, superando al primer largometraje, el cual duraba 1 hora y 57 minutos. Por su parte la secuela de 2018 Ant-Man and the Wasp duró 1 hora y 58 minutos.

"Ant-Man and The Wasp: Quantumania" es dirigida por Peyton Reed. (Marvel Studios)

Este nuevo avance llega previo a que el largometraje sea lanzado en cines el 17 de febrero. Quantamania da inicio a la Fase 5 del UCM. Algunas de las películas que forman parte de esta nueva etapa son Guardianes de la galaxia vol. 3, The Marvels, Captain America: New World Order, Thunderbolts y Blade. A estás películas de unirán algunos título que Disney+ estrenará sobre este universo como Secret Invasion, Loki (segunda temporada) y Daredevil: Born Again.

Antes de que se estrene Quantamania puedes disfrutar de las dos primeras entregas de esta trilogía que están disponibles en Disney+.

