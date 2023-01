“Ant-Man and The Wasp: Quantumania” muestra una nueva imagen en la que se ve a Kang como el gran villano de la historia

Finalmente Kang el conquistador muestra sus cartas. (Marvel Studios)

Falta un mes para que Ant-Man and The Wasp: Quantumania estrene a nivel mundial y previo a esto, Marvel Studios ha lanzado una nueva imagen de su esperada producción. La fotografía lanzada se enfoca en Kang el conquistador, el villano de la próxima película, que será interpretado por Jonathan Majors.

Fue a través del reciente número de la revista Empire que se dio a conocer la foto en la que se puede apreciar un poco más acerca de la personalidad de Kang, como un personaje que está dispuesto a conseguir cada vez más poder para lograr dominar su mundo y otros universos. En la historia el villano no sólo deberá enfrentarse a los superhéroes, también tendrá que combatir contra distintas versiones de él que existen en otras realidades alternas.

"Ant-Man and The Wasp: Quantumania" es dirigida por Peyton Reed. (Marvel Studios)

En la fotografía mostrada, se ve al villano, con un traje distinto al que se le había visto con anterioridad. Además el personaje está sentado sobre lo que parece ser un trono dorado. Se le observa reflexivo, con la mirada agachada, los ojos cerrados y con el puño cerrado.

Keving Feige, jefe de Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) detalló al medio que Kang era la elección obvia para la fase 5 del Multiverso. El ejecutivo explicó que el nuevo personaje le permitirá a Marvel adentrarse en un nuevo modelo de historia: “Es un tipo diferente de villano, que lucha entre ellos tanto como lo hace con nuestros héroes. Él es la elección obvia ya que estás lidiando con el multiverso”.

Nueva imagen del villano de "Quantumania". (Marvel Studios)

Hablando sobre su papel como supervillano, Jonathan Majors dijo a la revista que el director Peyton Reed mencionó a Alejandro Magno como punto de referencia cuando hablaron sobre la película. El actor señaló que Kang le brindará mayor pluralidad al largometraje, prometiendo un estilo diferente a la nueva etapa del Universo Cinematográfico de Marvel. “Kang agrega una diversidad tonal, conflicto real y fricción real. Hay conflicto, no solo mano a mano, no solo héroe y villano, sino ‘tu forma de vida’ y ‘mi forma de vida’”.

Kang el conquistador no es el único villano que aterrorizará en la próxima película de Ant-Man. El tráiler lanzado recientemente les ha dado a los fanáticos un vistazo de MODOK, también conocido como el organismo mental diseñado solo para matar. El diseño del personaje también es notable entre los fanáticos de los cómics, ya que es una cabeza enorme con extremidades diminutas que se transporta sobre un trono.

El villano Modok hará su debut en el UCM en "Quantumania". (Marvel Studios)

Ant-Man and the Wasp: Quantumania está protagonizada por Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michelle Pfeiffer, Michael Douglas, Kathryn Newton, William Jackson Harper, Katy O’Brian y Bill Murray. Jonathan Majors se une al elenco después de interpretar la variante de Kang, He Who Remains, en Loki. Quantumania está dirigida por Peyton Reed y escrita por Jeff Loveness, a quien también se le ha pedido que escriba la quinta parte de Avengers, que se titulará The Kang Dynasty. Esto significa que los fanáticos pronto verán muchos más de Majors como el villano.

Puedes ver las dos primera entregas de Ant-Man que están disponibles en Disney+.

