Los 10 mejores estrenos en cine del 2022

De "Top Gun: Maverick" a "Avatar: el camino del agua", estas son las mejores películas estrenadas en cines en 2022. (Composición)

Esta es una lista personal y por lo tanto representa solo a su autor. Nada más arbitrario y divertido que hacer listas. Habiendo visto casi todo lo estrenado durante el 2022, no hay omisiones que tengan que ver con no haber visto una película. No están puestas en orden y muchas veces la fecha de estreno es un poco tardía y no coincide con la de su país de estreno. Lo mejor es que a partir de este listado se puede repasar lo visto, buscar lo no visto o discutir por lo que debería estar incluido o ser sacado.

No ha sido el mejor año, eso queda claro, y el streaming se ha llevado grandes estrenos que acá no pasaron por las salas, como por ejemplo el fenómeno de la India RRR, estrenada sólo en Netflix. Pasen, lean, discutan y armen sus listas de lo mejor del 2022. La mayoría ya está disponible para ser vista en plataformas.

Belle

Ganadora de innumerables premios en todo el mundo, esta versión libre de La bella y la bestia se destaca por un cuidado estético notable, así como también por una lúcida reflexión acerca de los mundos virtuales de la vida actual. La protagonista es una adolescente retraída, traumada por la muerte de su madre, que de la noche a la mañana se convierte en una estrella mundial cuando su talento para cantar se esconde detrás de su avatar. Este film de animación japonés para adolescentes y adultos está dirigido por Mamoru Hosoda, el brillante director de Mirai.

Se puede ver por Netflix.

(Netflix)

Licorice Pizza

Paul Thomas Anderson, el realizador de Boogie Nights, Magnolia, Petróleo sangriento y Embriagado de amor, dirige esta original comedia romántica ambientada en San Francisco en 1973. Alana Kane (la cantante Alana Haim) y Gary Valentine (Cooper Hoffman, el hijo de Philip Seymour Hoffman) forman una inusual pareja que se enamora en un entorno alocado e intenso en la edad de oro de los discos de vinilo, rodeados de excéntricas figuras de Hollywood y grandes cambios culturales. Grandes estrellas invitadas aportan brilla para una película tan original como el resto de la obra de su autor. Nominada al Óscar a mejor película, mejor director y mejor guion en la última edición de estos premios.

Se puede ver por Prime Video.

(Prime Video)

Justicieros

Uno de los grandes films daneses de la última década y protagonizado por su actor más popular Mads Mikkelsen. Él interpreta a un militar cuya esposa muere en un accidente y lo obliga a volver para estar junto a su desolada hija. Pero se acercará a él un experto en matemáticas que tiene la teoría de que no fue un accidente, sino un atentado. Ambos hombres, más dos asociados, emprenderán una venganza cuyas ramificaciones son imposibles de prever. Una mirada desencantada y bastante crítica acerca del tema de la justicia por mano propia. A pesar de lo duro de la historia, la película tiene sentido del humor y un gran ritmo cinematográfico.

Se puede ver por Netflix.

(Netflix)

Belfast

El realizador británico Kenneth Branagh dirige este largometraje donde recrea su propia infancia en Belfast, Irlanda del Norte. La película tiene ese tono nostálgico y reproduce el punto de vista de un niño que mira a su familia y la dura realidad política de su ciudad con inocencia y una rara idealización afectada por su amor al cine. La historia tiene todos los ingredientes de emoción imaginables y un elenco brillante. Para Branagh, además, supuso el poder ganar su primer y único Oscar a mejor guion.

Se puede ver por HBO Max.

(HBO Max)

El peso del talento

Nicolas Cage es uno de los actores más prolíficos del presente y eso lleva a creer que su filmografía no es buena. Esto no es cierto y esta película es uno de los grandes títulos que ha hecho en estos años. Cage interpreta aquí una versión muy particular de sí mismo. Se muestra como una estrella quebrada económicamente que debe aceptar hacer una presencia en el cumpleaños de un excéntrico multimillonario español (interpretado por Pedro Pascal). Pero a último momento es reclutado por la CIA, que cree que el millonario es uno de los peores criminales del mundo. Comedia de acción que se divierte con la filmografía de Cage y al mismo tiempo ofrece un entretenimiento fuera de serie.

Se puede ver por Prime Video.

(Prime Video)

Top Gun: Maverick

La secuela de Top Gun (1986) deja en claro que ha valido la pena la larguísima espera. Ahora Tom Cruise no solo es una estrella experimentada, también tiene la capacidad actoral y el talento como productor para ofrecernos la que tal vez sea la película más cinematográfica del año. Cine en estado puro. En algo así como una secuela, remake y reboot del clásico de los ochenta. Sin duda, mejor que su predecesora, con varias escenas que ya tienen ganas de convertirse en momentos clásicos del siglo XXI. Acompañan a Cruise las estrellas Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Glen Powell, Ed Harris y Val Kilmer. Una seria candidata en la próxima entrega del Óscar.

Se puede ver Paramount+ a partir del 26 de diciembre.

(Paramount+)

Pequeña flor

Este año todos asociarán al director argentino Santiago Mitre con su película Argentina: 1985, pero hay que destacar que también estrenó esta producción realizada en Francia que está entre lo mejor y más sofisticado de su filmografía. José es un argentino que vive con su esposa y su bebé en Francia. Frustrado por tener un bache en su profesión, conoce a un vecino que lo irrita y al que termina matando. Lo curioso es que al otro día éste aparece como si nada. Rara comedia de humor negro acerca de las angustias de la mediana edad. Simplemente brillante.

Bárbaro

Este ha sido un gran año para el cine de terror y cuesta elegir un título por encima de otros, pero Bárbaro no solo es un genuino film del género, sino que además tiene un par de grandes ideas de guion que la convierten en una pieza única. Una joven alquila por una aplicación una casa donde pasar la noche previo a una entrevista laboral. Pero al llegar pasada la medianoche descubre que la casa ya tiene otro inquilino temporal. Es una noche de tormenta y no sabe bien que hacer. Contra toda señal, decide entrar y ver cómo resuelven el problema. Ese, claro, es solo el inicio de la pesadilla.

Se puede ver por Star+.

(Star+)

El joven Ahmed

Como toda película de los hermanos Jean-Pierre y Luc Dardenne, la historia transcurre en Bélgica. Ahmed tiene tan solo 13 años, pero le han inculcado un ideal de pureza religiosa que lo está radicalizando cada vez más. Deberá entonces, aún siendo tan joven, decidir entre lo que la vida real le indica y lo que su imán fanatizado lo empuja a ver. Impactante película sobre un tema cada día más vigente. Los directores, los mismos de Rosetta y El hijo, ganaron el premio a la mejor dirección en el Festival de Cine de Cannes. Una historia de caída y redención idéntica al resto de su extraordinaria filmografía.

Se puede ver por QubitTV y Mubi.

(Filmaffinity)

Avatar: el camino del agua

Y finalmente se estrenó la secuela de la que supo ser la película más taquillera de la historia del cine mundial. Son 13 años que se tomó James Cameron para volver sobre estos personajes y su historia. La película es, desde la técnica, lo más asombroso que se vio en los últimos años. Un espectáculo para ver sí o sí en pantalla grande. Por otro lado, sus temas y sus inquietudes, hoy se ve más cercanas a la agenda mundial de lo que estaban en el 2009. Se adelantó a su época y se nota. Una aventura deslumbrante para disfrutar en la pantalla más enorme que encuentren y, por supuesto, en 3D.

Ambientada más de una década después de los acontecimientos de la primera película, Avatar: El sentido del agua empieza contando la historia de la familia Sully y los problemas que los persiguen. (Disney)

