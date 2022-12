Las 10 mejores nuevas temporadas de series de 2022

El final de temporada de este spin-off de "Breaking Bad" se emitió este año. (FX)

Llega el fin de año y es necesario hacer un balance de todo que fue bien en el mundo de la televisión. Aquellas series que, en definitiva, que no decepcionaron con sus continuaciones, algo muy complejo de lograr en una era donde el streaming las obliga a avanzar con rapidez para mantener felices a sus audiencias. Aquí están las nuevas temporadas que me convencieron este año que no hay nada más maravilloso que permitirse seguir adelante con una historia:

Better Call Saul Temporada 6

Ninguna otra merece estar tan arriba como esta ficción que nos entregó uno de los finales mejor escritos en la pantalla chica. Creado por Vince Gilligan y Peter Gould, el spin-off de Breaking Bad se centró en contar el origen del abogado Saul Goodman, cuyo nombre verdadero es Jimmy McGill. Bob Odenkirk y Rhea Seehorn nos entregaron una fantástica historia de amor dentro de un drama legal y un relato sobre narcotráfico. Es televisión en todo sentido de la palabra, y tal vez una de las últimas producciones de este tipo en camino a una era más digitalizada. En Netflix.

Bob Odenkirk se despidió de su rol como Saul Goodman en "Better Call Saul", serie que protagonizó junto a Rhea Seehorn. (AMC/Netflix)

Stranger Things Temporada 4

Los hermanos Duffer demostraron este año que pudieron traer de vuelta la esencia de Stranger Things y olvidar el completo desastre que hicieron en los episodios pasados. La cuarta temporada, dividida en dos partes, fue un goce total a nivel de narrativa, actuaciones y cinematografía. La clave de esta entrega fue la presencia de un monstruo inspirado en Freddy Krueger: Vecna, una criatura misteriosa y sádica. La música también fue un elemento primordial y nadie volverá a escuchar “Running Up that Hill”, de Kate Bush, sin pensar en la icónica escena de Max. En Netflix.

La cuarta temporada de "Stranger Things" se lanzó en dos partes. (Netflix)

The White Lotus Temporada 2

La primera temporada de la serie creada por Mike White dejó la valla muy alta y vale destacar el rol de Murray Bartlett como el administrador del lujoso resort en Hawái. Resulta imposible dejar de verla por más insoportables que sean sus personajes. Los nuevos episodios permiten mirar más capas de otros millonarios engreídos; así como también establece un enlace entre la pasada entrega y esta con la historia de amor de Tanya McQuoid (Jennifer Coolidge). Dentro de todo el misterio, el estrés de la joven Portia no falla en ser un perfecto soporte cómico. En HBO Max.

La serie creada por Mike White lanzó su segunda temporada a finales de 2022. (HBO)

The Boys Temporada 3

Esta serie de superhéroes macabros no se permite ni un poco bajar su índice de calidad y, por el contrario, solo encuentra una forma de ser aun mejor en cada temporada. El esperado regreso de los chicos, Soldier Boy, el temor de Homelander, Herogasm, el contrataque de Starlight y el último gran “sacrificio” de Maeve solo hicieron de esta tanda de capítulos un viaje completamente brutal, divertido, grotesco y, sobre todo, inolvidable. En Prime Video.

La ficción se ambienta en un macabro universo de superhéroes. (Prime Video)

La vida sexual de las universitarias Temporada 2

De regreso en la comunidad universitaria de Essex, Mindy Kaling y Justin Noble exploran con mayor profundidad las vidas de cuatro chicas jóvenes en el marco del despertar sexual. Las referencias cómicas de la segunda temporada son un disfrute total, ya que nunca falla en hacer reír con los diálogos más absurdos. A su vez, no deja de abordar temáticas muy presentes en entornos estudiantiles como el feminismo, la homosexualidad, la inseguridad, el valor del cuerpo femenino, entre otros más. Es una obligación verla si amas la comedia y a Kaling. En HBO Max.

"La vida sexual de las universitarias" es una serie creada por la actriz y comediante Mindy Kaling. (HBO Max)

Barry Temporada 3

Bill Hader se supera cada vez más como Barry en esta comedia negra de crimen que co-creó junto a Alec Berg. Vemos al sicario lidiar con asuntos más densos y traumáticos, mientras que, piensa si realmente su futuro realmente podrá cambiar cuando él lo decida. Desde el primer minuto, esta serie sorprendió por su nivel de comedia absurda y actuaciones brillantes del elenco, aspectos que se sostienen también en la tercera temporada. En HBO Max.

Bill Harder da vida a Barry en esta comedia negra de crimen. (HBO Max)

Only Murders in the Building Temporada 2

Selena Gómez, Steve Martin y Martin Short retornaron a sus papeles principales en Only Murders in the Building, una de las más grandes ficciones contemporáneas de misterio. Mabel, Oliver y Charles juegan a ser detectives, pero esta vez el guion añade más peligros en su travesía sin abandonar el enfoque cómico. Lo que eleva esta entrega es tanto la posibilidad de tener más sospechosos como el hecho de que todo se torne más real ahora, ya no solo se trata de una investigación amateur para un podcast. En Star+.

"Only Murders in the Building" está protagonizada por Selena Gómez, Steve Martin y Martin Short. (Star Plus)

Warrior Nun Temporada 2

Es la sorpresa del año que se coló contra todo pronóstico entre lo más visto con su nueva temporada. De acción y fantasía, la serie engancha con una segunda parte que refleja el fanatismo religioso y el ascenso de una salvadora en medio del desmoronamiento de la Iglesia Católica. Es reconfortante ver el encanto de Alba Baptista de regreso como la Monja Guerrera y el desarrollo de su personaje hacia la madurez. Las hermosas escenas filmadas en España y la subtrama queer permiten calificarla por encima de las típicas producciones sin un enorme presupuesto de la plataforma de la “N”. En Netflix.

Alba Baptista da vida a la Monja Guerrera en esta producción de fantasía y acción. (Netflix)

Atlanta Temporada 3

Donald Glover es actualmente una de las mentes más brillantes de la televisión y lo ha demostrado más de una vez en Atlanta, una comedia dramática ambientada en esta ciudad estadounidense. La serie se pasea entre la comedia, el drama y la ironía para seguir de cerca a un grupo de personajes afroamericanos: Earn, Paper Boi, Darius y Van. Para su tercera temporada, llevó a sus personajes principales por Europa y este cambio de locación no provocó ni un poco que se dejaran de abordar temas relacionados al racismo. En Star+.

"Atlanta" es una serie creada y protagonizada por el ganador del Emmy Donald Glover. (FX)

Love, Death & Robots Volumen 3

La antología de cortometrajes animados inició como un proyecto producido por David Fincher, pero la tercera temporada tuvo al propio cineasta en su debut para la dirección de una historia creada por computadora. Las historias y los estilos de animación recuerdan un poco a lo que fue la brillante primera temporada, aunque con tramas un poco más inteligentes. “Jibaro” es el capítulo que más destaca por su belleza conceptual e inspiración en los eventos reales de las invasiones españolas. Una obra de arte con el sello del ganador del Oscar Alberto Mielgo. En Netflix.

"Jibaro", el elogiado cortometraje de "Love, Death & Robots", ganó un premio Emmy. (Netflix)

