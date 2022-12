23 series que regresan a la pantalla chica el próximo año

Con el nuevo año a la vuelta de la esquina, llegan producciones televisivas para poder disfrutar desde la comodidad del hogar. Pero más allá de las novedades, también en los próximos 12 meses debutarán nuevas temporadas de series ya probadas y amadas por los fanáticos de cada título, quienes esperan ansiosos los nuevos episodios.

Entre los regresos más esperados para 2023 hay de todo, comedias románticas, show de época, aclamadas historias basadas en populares libros. Los fans se preguntan ¿Qué pasará en The Witcher? ¿Saldrá en la segunda temporada de And Just Like That Samantha Jones? ¿Qué nuevas intrigas traerá la cuarta entrega de Succession? o ¿Cuáles serán las nuevas aventuras de The Witcher? A continuación las 23 series que volverán el próximo año a la pantalla chica.

"Succession" sigue a la familia del magnate Logan Roy y sus cuatro hijos, que controlan una de las empresas de medios de comunicación y entretenimiento más importantes del mundo. (HBO Max)





Vikingos Valhalla - T2 (12 de enero)

Previo al estreno de la primera entrega, la serie era una de las producciones más esperadas al ser un show derivado del popular programa Vikingos. Esta secuela televisiva no obtuvo la respuesta esperada por los críticos, pero los fans siguieron esta historia de manera puntual. La plataforma de streaming tiene tanta confianza en este título, que antes de que se estrenara la primera entrega, ya se estaba rodando la segunda y se aprobó la tercera, así que hay vikingos para rato.

Si hay algo claro es que para la próxima aventura, al público le espera mucha acción, batallas y un gran derramamiento de sangre. Al finalizar la anterior parte, el público vio una Kattegat en ruinas y en llamas, con Freydis y Harald contemplando el reino mientras se iba reduciendo a cenizas. Según Leo Suter en palabras para Digital Spy, también tendremos algo de amor entre su personaje y Freydis. Se estrena en Netflix.

La serie ha sido confirmada para una tercera temporada. (Netflix)





Servant - T4 (13 de enero)

Apple TV+ estrenará la cuarta y última temporada de su thriller psicológico dirigido por M. Night Shyamalan, quien además es productor del show. Esta producción no ha alcanzado grandes niveles de audiencia pero se ha mantenido en el gusto del público. El programa está protagonizado por Lauren Ambrose, Toby Kebbell, Nell Tiger Free y Rupert Grint, quienes repiten sus personajes. Además de Shyamalan, la serie cuenta con la producción ejecutiva del creador de la serie Tony Basgallop, Ashwin Rajan, Jason Blumenthal, Taylor Latham, Larissa E. Michel, Steve Tisch y Todd Black.

El programa detalla la historia de una pareja que comienza a experimentar sucesos extraños en su hogar cuando una niñera comienza a trabajar para ellos, y eso es solo en la primera temporada. Con un elenco estelar y una historia llena de suspenso, Servant ha entretenido a los fanáticos durante años y ahora llega a su fin. Se estrena en Apple TV+.

Rupert Grint ("Harry Potter") participa en la serie. (Apple TV+)





You - T4 (9 de febrero)

En los últimos años una de las series más populares dentro del servicio de Netflix ha sido la producción You. Este proyecto cada nueva temporada aumenta su nivel de popularidad, lo cual ha llevado a que el show televisivo está a punto de estrenar una cuarta temporada, la cual se dividirá en dos entregas. La trama en esta ocasión dejará Estados Unidos y se mudará a Londres.

Después de una explosiva tercera temporada estrenada el año pasado, esta peculiar historia de asesinos en serie finalmente regresa para su cuarta temporada en febrero próximo. Ahora se ha lanzado un nuevo póster de la siguiente entrega que muestra a Joe Goldberg (Penn Badgley) en su nuevo círculo social. En el cartel se observa al protagonista, ahora bajo la personalidad del profesor Jonathan Moore, en su oficina, preparándose para un día de enseñanza en su nuevo colegio. Se estrena en Netflix.

La cuarta temporada de la serie se dividirá en dos partes. (Netflix)





The Witcher - T3 (verano de 2023)

Si bien la segunda temporada de esta producción no alcanzó los niveles de audiencia de la primera entrega (que aún se encuentra entre los 10 programas en inglés más vistos de Netflix), la epopeya de fantasía sigue siendo un título importante y una franquicia clave para la plataforma de streaming. Los próximos episodios podrían ver incrementar sus visualizaciones una vez que se estrenen. Esto debido a que será la última vez que se verá a Henry Cavill dando vida al brujo Geralt de Rivia, quien será sustituido por Liam Hemsworth.

Para la tercera temporada Geralt llevará a Ciri con Yennefer para que la entrene en sus poderes mágicos primerizos en la protegida fortaleza de Aretuza. Pero su refugio se verá atenazado por la corrupción política, la magia oscura y la traición. Se estrena en Netflix.

La tercera temporada será la última protagonizada por Henry Cavill. (Netflix)





True Detective: Night Country - T4 (verano 2023)

A lo largo de su existencia, esta serie antológica ha tenido altibajos, sin embargo la base de fanáticos que posee es tal que HBO ha apostado por una nueva entrega que será dirigida por la mexicana Issa López (Vuelven) y protagonizada por Jodie Foster. La nueva entrega se desarrollará en Alaska, aunque la producción se trasladó a Islandia para el rodaje.

Esta nueva temporada nos traslada a un nuevo escenario y a una nueva pareja de investigadores. La sinopsis advierte que “Cuando la larga noche invernal cae sobre Ennis, los seis hombres que operan la Estación de investigación ártica Tsalal desaparecen sin dejar rastro. Para resolver el caso, las Detectives Liz Danvers y Evangeline Navarro tendrán que enfrentarse a la oscuridad que llevan en sí mismas e indagar en las turbulentas verdades que yacen enterradas bajo el hielo eterno”.

La serie regresará luego de tres años de ausencia. (HBO Max)





Loki - T2 (Verano de 2023)

La locura multiversal que ha llegado a definir las próximas fases de la MCU comenzó con la serie de Loki , que introdujo la idea de variantes, universos divididos y la capacidad de viajar entre mundos alternativos. La segunda temporada de esta producción debería regresar a la Time Variance Authority, la sombría organización multiversal por la cual Loki (Tom Hiddleston) se vio atrapado, ahora aparentemente tomado por el nefasto Kang. Se estrena en Disney+.

La serie es protagonizada por Tom Hiddleston. (Marvel Studios)





The Mandalorian - T3 (1 de marzo)

A pesar de los numerosos viajes de Disney+ a la galaxia de Star Wars este año con producciones como El libro de Boba Fett y Obi-Wan Kenobi, nada ha logrado igualar el éxito de su serie insignia, The Mandalorian. El tan esperado regreso de de esta serie tras dos años de ausencia hará que este título sea una de las producciones más esperadas para la compañía.

The Mandalorian sigue siendo una de las pocas series del catálogo de este servicio de entretenimiento que ha logrado cruzar más allá de la audiencia principal de fanáticos devotos de la franquicia y ha sumado públlico que usualmente no era seguidor de las historias creadas por George Lucas. Por esto la tercera temporada debería darle al servicio un impulso significativo en el primer trimestre. Se estrena en Disney+.

(Disney Plus)





The Boys - T4 (2023)

La próxima temporada comenzó la producción en agosto y Karl Urban y compañía se unirá a los novatos Valorie Curry y Susan Heyward, ya que dos nuevos súper se unen a Seven de Vought International , y Jeffrey Dean Morgan de The Walking Dead se ha sumando al elenco con un papel que aún no ha sido revelado. Dado el final explosivo de la tercera entrega, que vio a Billy Butcher (Urban), Homelander (Antony Starr) y Soldier Boy (Jensen Ackles) participar en algunos puñetazos con superpoderes, hay mucho que esperar cuando se trata de los próximos capítulos.

En la cuarta parte The Boys están juntos de nuevo y concentrados en su plan para derrotar a los vvillanos. Sin embargo, parece que su principal enemigo se ha desplazado a Victoria Neuman. Después de hacer un trato con Homelander, consiguió el boleto de vicepresidente en el final de temporada gracias a que The Deep ahogó su oposición. Esto la pone en la carrera para convertirse en la Supe más poderosa de la historia, al menos en la esfera política. Se estrena en Prime Video.

(Prime Video)





Succession T4 (primavera de 2023)

A pesar de su popularidad dentro de la industria del entretenimiento, Succession atrae a una audiencia mucho más pequeña que las series populistas de HBO como Peacemaker o His Dark Materials. Aún así, el nivel de críticas y premios del programa lo convierten en uno de los títulos más importantes de la empresa de entretenimiento para 2023 y más si las nuevas temporadas de House of Dragon y Euphoria no llegan el próximo año, sino hasta 2024.

La aclamada tercera temporada también atrajo a la audiencia más grande de esta producción hasta la fecha por lo que las expectativas hacia el rumbo que tomará esta historia es grande. Parece poco probable que la audiencia disminuya a medida que la retorcida saga de la familia Roy avanza hacia su clímax. Se estrena en HBO Max.

La venta del conglomerado de medios Waystar Royco al visionario tecnológico Lukas Matsson está cada vez más cerca. Esto provoca angustia existencial y división familiar entre los Roy.





“And just like that...” T2 (verano 2023)

La primera temporada de la secuela de Sex and the City, dividió a los críticos y espectadores, pero los aquel público ue al parecer la odia, continuó viéndola, razón por la que las cifras de audiencia no bajaron a lo largo de todos los episodios. la serie aparentemente retuvo al público para que HBO Max ordenara una segunda temporada, aunque el show había sido anunciado como una serie limitada. Es poco probable que nueva entrega pueda igualar el éxito de la primera , es probable que muchos espectadores sientan la curiosidad por ver que le deparará a las protagonistas los próximos capítulos. Se estrena en HBO Max.

La primera temporada estuvo compuesta por diez episodios. (HBO Max)





La maravillosa Sra. Maisel - T5 (primavera 2023)

Si bien conforme han pasado sus temporadas, los números de audiencia han bajado, la entretenida historia y el nivel de producción ha hecho que los verdaderos fans siguen pegados al televisor siguiendo esta producción. Aunque el show no es tan popular como The Boys o Los anillos del poder, la cuarta temporada se ubica como uno de los programas de tv más vistos en Prime Video según las métricas de Nielsen.

Sra. Maisel fue una de las primeras producciones que generó el servicio de streaming y también de las que recibió nominaciones a Globos de Oro y el Emmy. La quinta entrega será la última y esta producción se despediirá como el segundo programas de mayor duración en la historia, tan sólo detrás de Bosch. Se estrena en Prime Video.

La serie fue estrenada en 2018. (Prime Video)





Ted Lasso T3 (2023)

“La más esperada” es un apodo apropiado para la tercera y (quizá) última temporada de la serie protagonizada por Jason Sudeikis, que aparentemente ha estado en producción durante casi un año. La larga brecha entre la segunda y la tercera entrega es probable que termine afectando el éxito de los próximos episodios. La comedia dramática deportiva sigue siendo la única serie de Apple TV + en romper el top 10 de transmisión semanal de Nielsen. La producción ha acumulado numerosos premios Emmy. Se estrena en Apple TV+.

La serie es creada por Jason Sudeikis y Bill Lawrence. (Apple TV+)





Sex Education - T4 (2023)

En la tercera temporada Otis y Maeve continúan siendo una de esas parejas que no sabemos si acabarán o no juntas. En la serie por fin les vemos confesar sus sentimientos y besarse, pero a Maeve le surge una oportunidad increíble para estudiar en Estados Unidos y la toma. Sus caminos se separan, y no sabemos cómo estarán cuando se reencuentren (si es que lo hacen) en la cuarta entrega.

Maeve se va a vivir aventuras, pero en su pueblo deja un gran problemón: tras los eventos y escándalos de la tercera temporada se anuncia que el Instituto Moordale cerrará sus puertas para siempre. A los jefes no les ha gustado todo el furor mediático que ha causado la institución a raíz de sus honestas conversaciones sobre sexualidad, así que directamente deciden cerrar el centro. Esto significa que todo el elenco joven de la serie deberá buscar otros institutos en los que continuar sus estudios, y no necesariamente todos acabarán juntos de nuevo. Se estrena en Netflix.

La serie británica ha sido un éxito en la plataforma de streaming. (Netflix)





Manifiesto - T4 segunda parte (2023)

Los 10 episodios que todavía no se estrenan y pertenecen a la segunda parte de la cuarta temporada debe llegar a Netflix en el 2023. Manifiesto trata sobre un grupo de personas que luego que el vuelo 828 de Montego Air en el cual viajaban aterrice, descubren que no habían estado en el aire por algunas horas como ellos pensaban si no que estuvieron aproximadamente cinco años y sus familiares pensaban que estaban desaparecidos.

De hecho, cuando se reencuentran con familiares y amigos descubren que en efecto había pasado esa cantidad de tiempo, ya que algunos habían fallecido y otros se veían diferentes por el paso de los años.Después de ese descubrimiento, los pasajeros y tripulantes del vuelo deciden continuar con su vida; sin embargo, con el paso de los días van a descubrir que tienen el poder para ver cosas y más. Se estrena en Netflix.

La nueva entrega tendrá diez episodios. (Netflix)





Heartstopper - T2 (2023)

La serie fue un éxito inesperado entre la crítica y la audicencia, razón por la que no tardó en que la plataforma de streaming aprobara una segunda parte, la cual se terminó de filmar este mes. La primera temporada acababa con Nick y Charlie felices habiendo iniciado una relación juntos, pero aún más llamativo que eso fue el hecho de que Nick se animaba a confesar a su madre que es bisexual y que su mejor amigo, es en realidad su novio.

Si la serie se sigue manteniendo fiel a los cómics originales en que se basa. Las nuevas aventuras narrarán un viaje a París en el que algo importante sucederá. Además Charlie acudirá a una clínica para atender su trastorno de conducta alimentaria. Esto último es algo que no se ha abordado de manera profunda en el show. Es probable que se conozca al hermano de Nick. Se estrena en Netflix.

La serie regresará este 2023. (Netflix)





Only Murders in the Building (2023)

En julio de este año, mientras se seguía transmitiendo los capítulos semanales de esta serie protagonizada por Selena Gomez, se anunció que una nueva entrega estaba en marcha. La serie de crímenes y misterios esta semana recibió nominaciones para sus tres actores principales en la próxima entrega del Globo de Oro.

La comedia de misterio nos presenta a un trío de podcasters e investigadores aficionados conformado por Mabel (Gomez), Charles (Steve Martin) y Oliver (Martin Short). Ellos explotan su talento poco común cuando ocurre un asesinato en el edificio donde los tres viven, Arconia. Este lugar comienza a lanzar pistas sobre quién sería el culpable detrás del crimen, mientras que, van descubriendo que cada uno de los vecinos tiene algo que esconder. Se estrena en Star+.

La serie debutó en 2021. (Star+)





Élite - T7 (2023)

Pese a las críticas que ha recibido en sus últimas temporadas, esta producción se ha convertido en uno de los proyectos más populares del servicio de entretenimiento hechos en España. La séptima temporada se anunció días antes de que la sexta entrega llegará al catálogo en noviembre pasado. Se dio a conocer que además que el actor Omar Ayuso volvería al programa.

Acerca de la próxima entrega, aún se desconoce si la producción optará por empezar desde cero su show o si los acontecimiento del final de la sexta temporada impactarán en lo que está por llegar. No conviene descartar esa posibilidad, pues en los recientes episodios han abierto nuevas tramas y a su vez han traído de regreso viejas historias. Se estrena en Netflix.

En noviembre de este año se anunció la séptima temporada. (Netflix)





The Handmaid’s Tale -T6 (Otoño 2023)

La próxima temporada de esta serie protagonizada por Elisabeth Moss será la última y será uno de los momentos más importantes de la televisión en 2023. Desde su estreno en 2017, la adaptación de la novela de Margaret Atwood ha dejado un legado impresionante, con una legión de fans incondicionales, su marca en la cultura popular (las túnicas rojas con cofia blanca son ya una institución), y un compromiso político que coincidió con el movimiento #MeToo y la presidencia de Donald J. Trump.

Además, a lo largo de las cinco entregas que lleva hasta el momento, el show televisivo ha sido ampliamente galardonado, con un total de quince premios Emmy, incluido el de mejor serie de drama, con el que hizo historia como la primera serie en streaming en conseguirlo. Se estrena en Paramount+.

La serie está basada en la novela de 1985 del mismo nombre de la autora canadiense Margaret Atwood. (Paramount+)





Bridgerton - T3 (2023)

Esta producción forma parte de una de las series más populares de Netflix que arrojó números de visualización impactantes. Con dos temporadas ya emitidas, la ficción salida de la mente de Shonda Rhimes (Grey’s Anatomy, Scandal, Inventing Anna) se encuentra en pleno proceso de grabación de lo que serán los nuevos episodios de la próxima entrega.

La próxima temporada tiene como protagonistas a Penélope Featherington (interpretada por Nicola Coughlan) y por Colin Bridgerton (encarnado por Luke Newton). Los fanáticos de las novelas de Julia Quinn se encuentran emocionados por la siguiente entrega porque saben que la historia de esta pareja es una de las más emocionantes de la saga literaria. Se estrena en Netflix.

Nicola Coughlan como Penélope Featherington y Luke Newton como Colin Bridgerton en la nueva temporada de "Bridgerton". (Netflix)





The Morning Show - T3 (2023)

Esta serie fue una de las cuatro producciones originales con las que se lanzó el servicio de Apple TV+ en 2019. La ficción se centra en un programa matutinos de la televisión estadounidense y en todos los conflictos, conspiraciones, maniobras y traiciones que se dan detrás de las cámaras, y en los despachos de los ejecutivos de la cadena.

Después de una segunda temporada en la que se resolvió definitivamente la trama del personaje de Steve Carell e hizo acto de presencia el COVID-19, el programa regresará con una tercera en la que no parece que vaya a haber tantos cambios como presagiaba el final de la anterior. Jon Hamm (Mad Men) se unirá a esta ficción como Paul Marks, un magnate que se fija en UBA, la cadena que emite The Morning Show. Se estrena en Apple TV+.

"The Morning Show" llevó el tema del Covid a su segunda temporada. (Apple TV+)





La Rueda del Tiempo - T2 (2023)

La apuesta de Prime Video por esta serie es tan fuerte que desde antes de estrenar el primer episodio de su primera temporada, la plataforma anunció que este proyecto tendría tres temporadas. El programa ha sido una de los proyectos más importantes del 2021. Fue el estreno más visto en la historia del servicio de entretenimiento y el mayor éxito del estudio.

Después de casi un año de rodaje por Praga y Marruecos, la serie terminó su producción en mayo de 2022 por lo que aún tienen varios meses por delante para el trabajo de postproducción de los ocho episodios. Teniendo esto en cuenta y los comentarios de Sanders y O’Keeffe, es probable que veamos la temporada 2 de La rueda del tiempo a comienzos de 2023. Se estrena en Prime Video.

La serie es protagonizada por Rosamund Pike. (Prime Video)





Estamos Muertos - T2 (2023)

Esta fue una de las series coreanas que ha causado furor durante el último año en la plataforma de streaming. Este drama cautivó a muchos fanáticos, incluso a aquellos que no son seguidores de las producciones de Corea del Sur. Esta historia trata de unos estudiantes de un instituto llamado Hyosan High School que quedaron atrapados en el interior de su escuela debido a un suceso que nunca imaginaron que vivirían. Una rata infectada con un virus mortífero muerde a uno de los estudiantes y así empieza una plaga de zombies.

La segunda temporada de Estamos Muertos seguirá el hilo de esta trama donde quedan algunos sobrevivientes que intentan con todas sus fuerzas seguir luchando y sobreviviendo en este terrible contexto. Se estrena en Netflix.

La serie está protagonizada por Yoon Chan-young, Park Ji-hoo, Cho Yi-hyun, Park Solomon y Yoo In-soo. (Netflix)





The Umbrella Academy - T4 (2023)

La escena poscréditos de la tercera temporada dio una pequeña muestra de hacia dónde se podrá dirigir la próxima entrega de esta producción protagonizada por Elliot Page. Tras frenar por tercera vez el fin del mundo todo se ha complicado para los héroes. Desprovistos de poderes, tendrán que ingeniárselas de otro modo para un más que probable cuarto apocalipsis. Probablemente, The Sparrow Academy tenga mucho que decir en esta nueva entrega.

Creada por Steve Blackman y desarrollada por Jeremy Slater basándose en los cómics de Gerard Way para Dark Horse, la temporada final volverá a contar con Page como Viktor, Tom Hopper como Luther, David Castañeda como Diego, Emmy Raver-Lampman como Allison, Robert Sheehan como Klaus, Aidan Gallagher como Cinco, Ritu Arya como Lila, Colm Feore como Sir Reginald. Se estrena en Netflix.

La tercera entrega de la serie de superhéroes y ciencia ficción se lanzó en junio de este año. (Netflix)

