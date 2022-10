8 películas de superhéroes muy esperadas para el 2023

"Aquaman" ha sido una de las películas más retrasadas. (Warner Bros.)

Los superhéroes son personajes muy ocupados, pero más atareados son las compañías que están detrás de cada uno de estos héroes y que para poder estrenar una nueva película de cada uno de ellos tienen que trabajar durante años. En la mayoría de los casos, existe un calendario de lanzamientos que se expande años tras año.

En algunos casos estos títulos se estrenarían meses antes, pero problemas en sus producciones o polémicas con miembros de sus elencos, han hecho que algunas películas se hayan tenido que mover y sus fechas de estreno se hayan movido hasta el 2023. Esta quizá sea una de las razones por la que es probable que a pesar de que aún quedan tres meses para que 2022 termine, algunas productoras han decidido mandar algunos de sus más esperados largometrajes hasta algún punto de 2023.

La secuela de “Spider-Man: un nuevo universo” es una de las más esperadas. (Sony Pictures)

A continuación ocho películas de superhéroes que serán vistas en la gran pantalla el próximo año. La fechas de estreno, son las que se mantienen hasta este momento y con posibilidad de que algunas de ellas se vulvan a reagendar.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania - 17 de febrero

La última vez que se le vio al personaje protagonizando una película en solitario fue en 2018, es decir, que cuando la nueva aventura del personaje llegue a cines, habrán pasado cinco años desde la anterior entrega, un tiempo muy largo para una secuela del UCM.

En esta ocasión Scott Lang/Ant-Man tras ayudar a salvar al mundo en Vengadores: Endgame, el héroe y la Avíspa (Evangeline Lilly) vivirán una nueva aventura, pero en esta ocasión se les unirán de nueva cuenta Michelle Pfeiffer y Michael Douglas. El villano en esta ocasión será Jonathan Majors, a quien se pudo ver en la serie Loki, dando vida a Kang, el próximo gran villano de la franquicia.

Esta tercera parte llega cinco años despues de la segunda parte. (Marvel Studios)





Shazam! Fury of the Gods -17 de marzo

Originalmente la película saldría el 1 de abril de 2022. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 provocó que esta secuela se retrasara hasta el 4 de noviembre de 2022, mas tarde se recorrió para el 21 de diciembre de 2022 y finalmente se pospuso hasta el 17 de marzo de 2023.

Esta película una vez más gira en torno al niño adoptivo Billy Batson (Asher Angel), quien adquiere la capacidad de transformarse en un superhéroe, interpretado por Zachary Levi, cada vez que dice la palabra Shazam. Con la ayuda de sus hermanos adoptivos convertidos en superhéroes, Billy lucha contra el crimen y aprende a amar a su nueva familia.

Fury of the Gods probablemente comience con Billy sintiéndose inseguro acerca de si es un superhéroe suficientemente bueno, mientras sus hermanos superpoderosos están haciendo sus propias cosas y él tiene problemas para mantenerlos bajo control. Sin embargo, el personaje del mago de Djimon Hounsou, quien en la primera película le dio poderes a Billy antes de convertirse en polvo, eventualmente le advierte que las Hijas de Atlas vendrán por él.

La película cambió su fecha de estreno en tres ocasiones. (Warner Bros.)





Guardianes de la Galaxia 3 - 5 de mayo

El grupo de superhéroes de Marvel volverá para protagonizar una tercera aventura después de haber aparecido brevemente en Thor: Love and Thunder. Los fans seguro que les echaban de menos. Chris Pratt, Dave Bautista, Karen Gillian y las voces de Bradley Cooper y Vin Diesel vuelven a unirse para continuar sus aventuras por la galaxia y de nuevo a las órdenes de James Gunn, y con actores como Will Poulter y Maria Bakalova integrándose al elenco.

Aunque en las dos películas anteriores de Guardianes de la Galaxia se han hablado de temas serios, esta tercera parte sugiere este film culmine la trilogía ya que según se ha revelado, la película mostrará a esta banda de inadaptados un poco distinta. Peter Quill (Pratt) aún conmocionado por la pérdida de Gamora (Saldana), debe reunir su equipo a su alrededor para defender el universo y proteger a uno de los suyos. Una misión que, si no se completa con éxito, muy posiblemente podría conducir al final de los Guardianes tal como los conocemos.

Esta tercera parte podría ser la conclusión de estos héroes. (Marvel Studios)





Spider-Man: Cruzando el Multiverso (Parte Uno) - 2 de junio

Este film se estrenaría en 2022, pero el 21 de abril de este año la película se retrasó hasta el 2 de junio de 2023. El mismo día, el título se actualizó para ser solo Spider-Man: Across the Spider-Verse. El 26 de abril de 2022, se mostraron los primeros 15 minutos de la película durante CinemaCon y el 13 de junio de 2022, Jason Schwartzman, Jorma Taccone y Shea Whigham fueron elegidos como The Spot, Vulture y Gwen Stacy, respectivamente.

En esta nueva aventura Miles Morales regresa para el próximo capítulo de la saga Spider-Verse, ganadora de un Oscar, una aventura épica que transportará a Spider-Man, el amigable vecindario de tiempo completo de Brooklyn, a través del Multiverso para unir fuerzas con Gwen Stacy y un nuevo equipo de superhéroes. Personas que se enfrenten a un villano más poderoso que cualquier cosa que hayan conocido.

Una de las películas más esperadas de 2023. (Sony Pictures)





The Flash - 23 de junio

Las diversas polémicas a las que se ha enfrentado en los últimos meses el protagonista Ezra Miller, han hecho que Warner Bros. haya movido la fecha de estreno. Además el largometraje tuvo varios contratiempos y múltiples demoras causadas por los cambios de director, la pandemia de COVID-19, así como retrasos en la posproducción.

Mientras trabaja en su laboratorio una noche durante una tormenta, un rayo golpea una bandeja de productos químicos que salpica al policía científico Barry Allen con su contenido. Fruto del accidente, capaz de moverse a super-velocidad, Barry se convierte en The Flash, un superhéroe que intentará proteger Central City de las amenazas. Sin embargo, esta no será una película de iniciación, sino que será una aventura que involucrará a más héroes en viajes en el tiempo o universos alternativos.

Los problemas de Ezra Miller, hicieron que la película se retrasara nuevamente. (Warner Bros.)





The Marvels - 28 de julio

Este film presentará a Brie Larson regresando al papel de Capitana Marvel/Carol Danvers. En la película, se unirá a ella Teyonah Parris, quien fue presentada por primera vez como Monica Rambeau adulta en WandaVision de Marvel Studios, junto con Iman Vellani, quien apareció como Ms. Marvel en la serie del mismo nombre que se estrenó en Disney+.

Larson repetirá su papel como la heroína titular, una ex piloto de la Fuerza Aérea, quien también apareció en Avengers: Endgame para salvar el día al destruir el buque de guerra de Thanos. Con Nia DaCosta (Candyman) tomará las riendas como directora. La secuela también podría explorar más a fondo la relación de Carol y Monica, que WandaVision también reveló que puede ser más complicada de lo que se pensó inicialmente.

La película unirá a tres heroínas. (Marvel Studios)





Kraven the Hunter - 6 de octubre

Este largometraje también ha movido su fecha de estrena, originalmente sería lanzada el 13 de enero de 2022, pero finalmente fue pasada hasta octubre del próximo año, ya que se retrasaron en la filmación.

El universo Spider-Man en Sony Pictures se expande con esta película, centrada en el personaje de los cómics de Stan Lee y Steve Ditko y que se une a la exploración de los villanos del hombre arácnido tras el estreno de películas como Venom y Morbius. También conocido como Sergei Krávinov, Kraven el Cazador es un supervillano y el mejor cazador el mundo. Le interpreta Aaron Taylor Johnson en una película que también cuenta con Russell Crowe y Ariana DeBose en su elenco.

Kraven el cazador se basa en el villano de los comics. (Marvel Comics)





Aquaman and the Lost Kingdom - 21 de diciembre

El 12 de marzo de 2021, se informó que la película comenzaría su producción en junio del mismo año en el Reino Unido, bajo el título provisional Necrus. El 10 de junio James Wan anunció por Instagram que el título oficial de la película sería Aquaman and the Lost Kingdom y que la pre-producción ya había comenzado.

El 9 de marzo de 2022, se reveló que Warner Bros. había atrasado el estreno de varias de sus películas, incluyendo Aquaman, la cual se estrenaría el 17 de marzo de 2023. Sin embargo, el 24 de agosto de 2022, The Hollywood Reporter informó que la compañía habría pospuesto el lanzamiento de la película para el 21 de diciembre del próximo año.

James Wan vuelve a la dirección en la secuela del superhéroe acuático de DC junto a Amber Heard, Patrick Wilson, Dolph Lundgren, Yahya Abdul-Mateen II y Nicole Kidman. Cuando se desata un poder antiguo, el héroes debe forjar una alianza incómoda con un aliado poco probable para proteger Atlantis y el mundo de una devastación irreversible.

"Aquaman and the Lost Kingdom", llegará hasta diciembre del próximo año. (Warner Bros. )





