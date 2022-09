Antes de estrenar “Madame Web”, Emma Roberts producirá y protagonizará la comedia romántica “Space Cadet”

Hace dos años Roberts se unió a Netflix para producir y protagonizar "Holidate", film navideño. (Netflix)

Aunque lleva dos décadas como actriz, desde hace cinco años Emma Roberts se ha interesado en producir cine y televisión, lo que la ha llevado a desarrollar proyectos como First Kill, serie dramática sobrenatural que se estrenó en junio pasado a través de Netflix y en la que no actuó, ya que solo produjo.

Ahora Roberts, previo a que estrene a inicios del próximo año la esperada película Madame Web, basada en el popular personaje de Spider-Man, será la productora ejecutiva y protagonista de Space Cadet, una nueva comedia romántica que comenzará a filmarse este mes.

En los últimos años, Emma Roberts se ha dedicado a la producción. (REUTERS/Danny Moloshok)

En el nuevo proyecto, la también sobrina de Julia Roberts se meterá en la piel de Rex, una chica amante de la fiesta y la noche que vive en Florida y que resulta ser la única esperanza para el programa espacial de la NASA, esto después de que una confusión hace que quede en un programa de entrenamiento con otros candidatos que están mejor preparados, aunque ninguo posee su inteligencia.

“El increíble ingenio y el talento cómico de Emma encarnan a la perfección en el papel de Rex. Esperamos que inspire a las mujeres jóvenes interesadas en el campo de la aeronáutica. La carrera espacial continúa intrigándonos a todos en todo el mundo, por lo que no tenemos dudas de que los espectadores de todas partes se conectarán con esta increíble narrativa impulsada por mujeres”, dijo Matt Huntley, Director de licencias cinematográficas para Prime Video a través de un comunicado.

"First Kill", serie producida por Emma Roberts para Netflix sobre hombres lobo contra vampiros. (Netflix)

Roberts se encuentra actualmente en la producción de la secuela de Spider-Man de Sony/Marvel, Madame Web, y anteriormente protagonizó junto a Luke Bracey la comedia romántica Holidate de Netflix, dirigida por John Whitesell.

Emma se dio a conocer mundialmente con la serie de películas "Nancy Drew", basada en las populares novelas juveniles. (Warner Bros.)

En una entrevista reciente con Entertainment Tonight, Emma Roberts, habló sobre su participación en el universo de superhéroes y sobre el regreso al set de esta esperada película, para filmar una escenas extras.

“Puedo decirles que estoy en Los Ángeles en este momento, pero regresaré pronto para filmar algunas escenas más, así que tendremos que ver, ha sido muy divertido”.

La actriz dará vida a la madre de Peter Parker en la película "Madame Web". (Marvel Comics)

Emma, quien dará vida a Mary Parker, la madre de Peter Parker, añadió que está muy emocionada por unirse al reparto de esta película, e incluso habló de algunas de sus compañeras del elenco.

“Tengo que decir que estaba muy emocionada de poder unirme al elenco. Me encanta Dakota Johnson. Me encanta Sydney Sweeney. Es un elenco y una historia realmente únicos, así que estoy muy emocionada. Ha sido muy divertido trabajar con todos. No puedo esperar a que la vean, de verdad, porque es genial”, dijo.

