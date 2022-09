La nueva y adictiva película coreana al estilo de “Rápido y furioso” que deberías estar viendo en streaming

Pisa el acelerador hasta llegar a la meta. (Netflix)

Seúl efervescente es una película de acción, drama y comedia ambientada en los años 80 en la capital de Corea del Sur, que gira alrededor de carreras de automóviles, el crimen y los Juegos Olímpicos de esos tiempos en el país asiático.

Es protagonizada por Yoo Ah-in (Descendientes del sol), acompañado de otros reconocidos talentos en la industria de los k-dramas como Go Kyung-pyo (Privacidad), Park Joo-Hyun (Going to You at a Speed of 493km), Moon So-ri (La leyenda del mar azul), Lee Kyoo-hyung (¡Hola y adiós, mamá!; Pasillos de hospital), Joeng Woong-in (Una chica fuera de serie) y Kim Sung-kyun (Pasillos de hospital).

Una de las imágenes principales de la película de acción "Seúl efervescente", estrenada el 26 de agosto de 2022 en Netflix. (Netflix)

La sinopsis oficial de esta historia relata que “días previos a los juegos olímpicos de 1988 en Seúl, pilotos y mecánicos trabajan de encubierto para desmantelar una enorme red de lavado de dinero”.

Su tráiler inicia mostrando una colorida ciudad llena de autos a punto de iniciar una gran carrera al estilo de Rápido y furioso, en la que puedes esperar mucha acción. Pero este largometraje se centra en un joven llamado Dong-wook, un chico arriesgado, conocido por ser un excelente conductor. Por su personalidad, él y sus amigos son buscados para realizar un trabajo ilegal: ser espías de unos fiscales. Ellos aceptan y es allí donde empiezan todas las extremas y peligrosas aventuras sobre ruedas de este grupo. (El fondo del avance suena llamativo con música rap de fondo).

Póster oficial de "Seúl efervescente". (Netflix)

Reacciones hasta el momento

M.N. Miller de Ready Steady Cut la aplaudió, diciendo además: “El reparto de Seúl efervescente es dinámico y atractivo. La película de Hyeon-Seong tiene una cualidad adictiva que no se puede pasar por alto”.

Otra de las figuras públicas que se refirió a ella fue Johnny Loftus de Decider, quien expresó: “Es una divertida pieza de acción con devoción por la estética de la Corea del Sur ochentera. Desde el principio, sabes que Dong-wook y su equipo triunfarán. La diversión está en verlos llegar a la meta”.

Póster del actor surcoreano de 35 años, Yoo Ah-in, protagonista de "Seúl efervescente". (Netflix)

Seúl efervescente llegó a Netflix el pasado 26 de agosto, tiene una duración de una hora y media, es creada por Sua Shin y dirigida por Moon Hyeon-Seong. Esta es una producción de Andmarq Studio, MCMC y United Artist Agency.

¡Vuelve a 1988, pisa el acelerador y disfruta de mucha velocidad, audacia y desenfreno!

