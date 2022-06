“El valet”: Eugenio Derbez apuesta por un personaje más dramático, aunque no deja de lado la comedia

Comedia romántica en la que dos mundos y culturas chocan cuando Antonio y Olivia empiezan a verse a sí mismos con más claridad que nunca. (Hulu)

El valet (The Valet) es la reciente película de Star Plus con Eugenio Derbez, pero ¿es de las mejores del actor? Averigua un poco más a continuación. Este largometraje protagonizado por el reconocido comediante, actor, y productor mexicano, y la actriz y modelo australiana Samara Weaving, es la primera que el actor hace para esta plataforma de streaming, servicio muy ligado a Disney y Disney Plus.

En esta historia tenemos a Antonio, quien es un valet parking que debe sacar de un lío amoroso y algo descabellado a una estrella de Hollywood. Lo interesante es que, mientras hacen eso, el personaje de Antonio intenta dar visibilidad a ese grupo de personas a las que a veces la gente rica ignora. Esta parte de la película me parece un punto interesante y sensible de esta, sobre todo por las hermanas y hermanos latinos que residen en los Estados Unidos. Y qué mejor manera que hacerlo con el cast que integra esta producción.

"El valet" o "The Valet" fue estrenada en exclusiva en Star Plus el 20 de mayo de 2022. (Hulu/Star Plus)

El director a cargo de El valet es Richard Wong, y cabe resaltar que la película está basada en otra producción ya existente de origen francés de 2006. Sin embargo, lo que destaca en la actual ficción es que, aunque la película sea algo larga, la dirección hace que sea muy amena. Esto gracias a que las personalidades de los personajes y las maneras en las que Wong los lideró para interpretar ciertas escenas, hacen que la película se sienta muy humana.

El reparto que integra esta comedia se compone primero por Eugenio Derbez, quien en la premier dio a conocer que desde mucho antes deseaba hacer un papel un poco más dramático, pero sin salirse de la comedia; algo que encontró en El valet. En su contraparte se encuentra Samara Weaving, actriz que desde que salió en la película La boda sangrienta de 2019, volvió a brillar.

"El valet" es un remake de una película francesa llamada "El juego de los idiotas" en español, "La Doublure" en su idioma original, de 2006. (Hulu/Star Plus)

Por lo tanto, una vez que estos personajes comienzan a interactuar, se aprecia una historia que no raya en lo cliché , luego que, se sale de lo que normalmente vemos en las películas en la que los protagonistas (una persona famosa y otra mortal ser humano) terminan en una predecible historia de amor a lo cotidiano. Esta cinta tiene un giro distinto, que hace de la película un producto audiovisual fresco, sin dejar de ser humano. Esas dos características son de las más plausibles.

Otros de los personajes que no podemos dejar pasar son Max Greenfield (Hermosa venganza, 2020), Betsy Brandt (Las madres de la novia, 2015), Carmen Salinas (estrella mexicana fallecida en diciembre de 2021), Amaury Nolasco (Diario de un seductor, 2011), Carlos Santos (El crack cero, 2019), Armando Hernández (La paloma y el lobo) y Marisol Nichols (Espiral: el juego del miedo continúa); entre otros.

Parte del cast de "El valet". (Reuters)

Si no las has visto, te la recomiendo al 100%, ¡lo vale todo!

