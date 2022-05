Sam Claflin protagonizará un thriller sobrenatural titulado “Bagman”

Lionsgate recluta nuevamente a Sam Claflin, pero esta vez para una cinta de thriller sobrenatural bajo el título de Bagman. El actor británico integró el equipo de la franquicia para el cine de Los juegos del hambre, que pertenece a la misma compañía cinematográfica, con el recordado papel de Finnick Odair. En esta nueva ficción, él dará vida a un padre de familia atormentado por un monstruo de su infancia.

El cineasta escocés Colm McCarthy (Peaky Blinders y Kypton) estará encargado de dirigir la cinta con un guion escrito por John Hulme. En la producción figuran Marty Bowen y Wyck Godfrey (de Temple Hill), quienes han trabajado previamente en éxitos juveniles de la pantalla grande como Crepúsculo, Maze Runner y Bajo la misma estrella. La propuesta será presentada en el mercado internacional de compradores en el Festival de Cannes.

Sam Claflin será el protagonista de un thriller sobrenatural dirigido por Colm McCarthy. (REUTERS/Neil Hall)

Bagman se enfocará en “un padre, interpretado por Claflin, que lucha desesperadamente contra su miedo interior más profundo cuando el monstruo de la infancia que una vez derrotó regresa para perseguirlo. Esta vez, sin embargo, el padre tiene que hacer acopio de fuerzas no solo para luchar por sí mismo, sino también por su familia”, según la premisa compartida por The Hollywood Reporter.

“Desde que trabajamos con él por primera vez en En llamas, Sam se ha convertido en un protagonista convincente”, dijo Nathan Kahane, presidente de la división de películas en Lionsgate, en un comunicado oficial. “Estamos encantados de que haya respondido con tanta fuerza a este proyecto”.

Entre su filmografía, resalta su rol como Finnick Odair para la saga cinematográfica basada en los libros de Suzanne Collins. (Lionsgate)

El ascenso de Sam Claflin en Hollywood

En 2011, la estrella nacida en Reino Unido debutó oficialmente como actor con su papel como Philip Swift en Piratas del Caribe: en mareas misteriosas, la cuarta entrega de la serie cinematográfica de Disney que protagonizaron Johnny Depp, Keira Knightley y Orlando Bloom. Al año siguiente, obtuvo el rol del príncipe William en Blancanieves y el cazador, donde compartió elenco con Kristen Stewart y Chris Hemsworth.

Fue en 2013 que alcanzó gran notoriedad al ser fichado como Finnick Odair en Los juegos del hambre: en llamas, la popular adaptación en acción real de los libros de Suzanne Collins. Junto a Jennifer Lawrence como Katniss Everdeen, el personaje logró robar el corazón del público y se convirtió en uno de los más queridos.

Otros créditos importantes de Claflin incluyen películas como Love, Rosie; las dos partes de Los juegos del hambre: Sinsajo; Me Before You; A la deriva; Los Ángeles de Charlie; Enola Holmes; y Last Nigth in Soho. Además, este año estrenó su nuevo filme El libro del amor, y volverá como Oswald Mosley en la sexta temporada de Peaky Blinders, el aclamado drama histórico británico de la señal BBC Two y actualmente disponible a nivel global en Netflix.

