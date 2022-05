Así se ve Rachel Zegler como Blancanieves en la primera fotografía del live-action

La actriz de "West Side Story" dará vida a la princesa en una próxima película de Disney. (REUTERS/Henry Nicholls)

Ya tenemos el primer vistazo de Rachel Zegler caracterizada como Blancanieves para el nuevo live-action de Disney. Desde el set de filmación, se filtraron dos fotografías en las que se aprecia a la actriz estadounidense lucir el clásico cabello corto de la princesa, así como el vestido de colores azul y amarillo, un atuendo casi exactamente igual al que utiliza la bella protagonista en el clásico animado de 1937.

Las imágenes inéditas fueron publicadas por Daily Mail este 20 de mayo y confirman que Zegler se encuentra rodando sus escenas para la cinta en los estudios de Reino Unido . Por el momento, la compañía cinematográfica del ratón Mickey aún no ha fijado una fecha oficial de lanzamiento, pero podría llegar a los cines entre 2023 y 2024. De esta manera, se unirá al catálogo en crecimiento de producciones de acción real basadas en personajes del universo animado de héroes y villanos.

Así es la primera imagen de Zegler como Blancanieves. (Twitter/Daily Mail)

Sin un título oficial aún, el live-action de Blancanieves será dirigido por Marc Webb, el cineasta detrás de las dos entregas de El sorprendente Hombre Araña (protagonizadas por Andrew Garfield). Además de Zegler en el rol de la princesa, veremos a la Reina malvada ser interpretada por Gal Gadot, la intérprete de la Mujer Maravilla en el Universo extendido de DC; y también a Andrew Burnap como el príncipe Florian. Aún están por revelarse más estrellas del elenco principal como los siete enanos. La música original estará a cargo de Benj Pasek y Justin Paul. Marc Platt (Wicked) figura como productor.

Rachel Zegler y las críticas por su elección para ser Blancanieves

Después de debutar en el cine con la versión de West Side Story dirigida por Steven Spielberg, la estrella de origen colombiano y polaco Rachel Zegler fue seleccionada para ser el rostro de Blancanieves para el filme en carne y hueso que retratará la historia del cuento de hadas, el cual obtuvo éxito con la adaptación animada titulada Blancanieves y los siete enanitos. A pesar de que la noticia emocionó a muchos de sus fans, no faltaron las críticas en las redes sociales en referencia al cambio de etnia del personaje .

La historia del cuento de hadas alcanzó una gran popularidad con la cinta animada "Blancanieves y los siete enanitos", estrenada en 1937. (Disney)

“Ni por un segundo me imaginé que estaba en el reino de lo posible para mí. Ha sido una experiencia muy interesante porque soy una latina blanca. Así que tengo muchos privilegios dentro de esta industria y nunca me vi a mí misma como algo más que eso. Y luego cuando fui seleccionada, fue como una experiencia discordante el saber que el público en general me ataca porque no soy blanca eurocéntrica”, había dicho Zegler en una entrevista con The Playlist.

En esa misma línea, la artista de 21 años reveló recibir “comentarios” todos los días y la única forma de seguir adelante fue ignorándolos para dejarles saber que no le importa lo que digan. “Pero es algo que nunca imaginé que pudiera pasarme, sólo como latina, simplemente no parecía algo que iba a suceder. Así que realmente no tenía ninguna expectativa ni esperanzas ni nada por el estilo”, añadió.

