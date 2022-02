Otras series coreanas que puedes ver en Netflix si te gustó “Estamos muertos”

Tráiler de "Estamos muertos", la nueva producción coreana que se estrenó en Netflix.

Las producciones de Corea del Sur se han convertido en una sensación en América Latina, Estados Unidos y otros países. Los espectadores siempre están esperando un nuevo lanzamiento, y sin duda, han estado comentando bastante Estamos muertos, que se estrenó hace pocos días en Netflix. Si eres amante de las series provenientes de aquella parte del mundo, aquí te dejamos otras recomendaciones que te pueden atrapar.

Rumbo al infierno (Hellbound)

Yoo Ah-in, Kim Hyun-joo y Park Jung-min son los protagonistas de esta historia que mezcla lo paranormal, el fanatismo, el drama y la violencia. Todo comienza cuando unos seres sobrenaturales aparecen en la Tierra para acabar con aquellas personas que, según ellos, deben pagar por sus pecados. Sin embargo, esto “coincide con la llegada de un grupo religioso fundado en la idea de la justicia divina”, asegura la sinopsis de Netflix.

Detrás de "Rumbo al infierno" se encuentra Yeon Sang-ho, quien hace algunos años sorprendió con "Estación zombie". (Netflix)

Mar de la tranquilidad (The Silent Sea)

Este es uno de los últimos estrenos coreanos en la plataforma de streaming. La historia comienza con un futuro no muy bueno para la Tierra, pues ya no cuenta con los recursos suficientes para sostenerse. Es entonces cuando se envía al espacio a un grupo de astronautas y científicos, en medio de una investigación y búsqueda de recursos para salvar al mundo. Sin embargo, serán enviados a un famoso centro en el que cinco años antes ocurrió una tragedia que cobró varias vidas. Allí suceden hechos extraños que pondrán en peligro a los protagonistas.

"The Silent Sea" es una producción que une el suspenso con la ciencia ficción. (Netflix)

El juego del calamar

Este fue uno de los grandes éxitos de Netflix durante el año pasado, así que no si no la has visto, es momento de lo que hagas. La historia comienza con un hombre ahogado en deudas, quien es invitado a participar en un particular juego junto a otras cientos de personas. Si gana, se llevará una buena suma de dinero que le ayudaría a resolver sus problemas económicos, pero si pierde, podría hasta morir.

Cabe mencionar que Hwang Dong-hyuk, creador de la serie, ya estaría trabajando en lo que sería la segunda temporada de esta producción.

"El juego del calamar" fue una de las series más vistas en Netflix el año pasado. (Tráiler oficial)

Boys Over Flowers (Los chicos son mejores que las flores)

Esta es una serie para quienes aman las comedias románticas y los famosos doramas. La historia tiene como protagonista a Geum Han Di, una adolescente humilde que recibe una beca para realizar sus estudios en un colegio exclusivo. Allí conocerá a los F4, unos jóvenes bastante populares y que además de tener mucho dinero, también se caracterizan por sus cualidades físicas. Ella llegará para cambiarles la vida, y ellos también transformarán la suya.

"Boys Over Flowers" comienza cuando una joven humilde recibe una beca para estudiar en un colegio para millonarios. (Netflix)

¿Y de qué trata Estamos muertos ?

La serie, que se basa en el webtoon Now at Our School, creado por Joo Dong-geun, comienza con un grupo de jóvenes que asisten al colegio en un día que parece normal. Sin embargo, el terror se apoderará de ellos cuando una de las estudiantes muera y reviva como una zombi. A partir de ese momento empezará su lucha por sobrevivir, en medio de un apocalipsis que promete acabar con todo a su paso.

"Estamos muertos" se basa en la historieta digital "Now at Our School". (Yang Hae-sung/Netflix)

