“Estamos muertos”: el final explicado de la serie surcoreana que es tendencia en Netflix

¿Un nuevo fenómeno surcoreano en la TV? Netflix estrenó Estamos muertos, una serie de televisión basada del webtoon Now at Our School que aborda nuevamente el género de zombies en Corea del Sur. Desde su lanzamiento el pasado 28 de enero, el título se ha posicionado entre lo más visto en Latinoamérica y apunta a equipararse al éxito de otras producciones asiáticas como El juego del calamar.

“Luego de que un virus zombi se propaga por su escuela, un grupo de jóvenes atrapados debe encontrar una salida o acabar infectado”, se lee en la sinopsis oficial compartida por la plataforma. En esta travesía, un grupo de estudiantes debe sobrevivir hasta llegar a un lugar seguro, mientras lidian con una horda de muertos vivientes que antes fueron sus compañeros de la secundaria Hyosan High.

La serie está protagonizada por Yoon Chan-young, Park Ji-hoo, Cho Yi-hyun, Park Solomon y Yoo In-soo. (Netflix)

El final explicado de Estamos muertos

¡Atención, spoilers más adelante! On-jo, Su-hyeok, Dae-su, Ha-ri, Mi-jin y Hyo-ryung sobreviven hacia el final y son recibidos en un campo de cuarentena. Cuatro meses después, siguen en este lugar hasta que el gobierno surcoreano determina cuánto tiempo de espera necesita el virus para incubarse. Por otro lado, Nam-ra continúa viva… como una especie de mitad humana y mitad zombie.

En la última escena de Estamos muertos, los seis jóvenes deciden salir a hurtadillas del campo, después del toque de queda, y regresan a las instalaciones abandonadas de la escuela. ¿El motivo? On-jo había visto fuego, por lo que, crecían las sospechas de que hubiera más sobrevivientes. Cuando llegan, se encuentran con Nam-ra y arman una fogata otra vez en la azotea. Aunque los atormenta el recuerdo de no haber sido salvados allí antes, comparten un momento de amistad y la adolescente infectada se siente feliz, por primera vez, de haber hecho amistades incluso en una situación en la que debe vivir escapando todo el tiempo.

De los 170 mil residentes de Hyosan, 110 mil sobreviven. Son 60 mil muertes que reportaron los militares después de bombardear la zona que agrupaba cerca de 50 mil infectados y 10 mil que aún no tenían síntomas o simplemente no cargaban el virus. Otros personajes que también logran llegar con vida hasta el último capítulo son el detective Jae-ik, el bombero, el youtuber, el bebé y la niña.

Tras el éxito de títulos como "Estación zombie" y "Kingdom", Corea del Sur vuelve a apostar por una producción de esta temática de terror. (Netflix)

El elenco detrás de la nueva ficción de zombies

La producción original de Netflix está protagonizada por Park Ji-hoo, Yoon Chan-young, Lee Yoo-mi, Jo, Yi-hyun, Lomon, Yoo In-soo, Cho Yi-hyun y Son Sang-yeon. Entre los actores secundarios figuran Lee Kyu-hyung, Kim Byung-chul, Shin Jae-hwi, Lee Chae-eun, Kim Bo-yun, Bae Hae-sun, Yoon Gyung-ho, Kim Jin-young, Lee Sang-hee, Jeon Bae-soo, Kim Ji-soo, Ahn Ji-ho y Ahn Seung-gyun, entre otros más. La serie está escrita por Chun Sung-il y dirigida por Lee JQ y Kim Nam-su, se basó en el webtoon Now at Our School creado por Joo Dong-geun.

Los 12 episodios de Estamos muertos están disponibles para ver en el servicio streaming.

