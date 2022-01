Se reveló el tráiler oficial y la fecha de estreno del documental sobre los abusos de Bill Cosby

"We Need To Talk About Cosby" explora la vida, obra y caída del comediante afroamericano con más de 60 acusaciones por abuso sexual. (Showtime)

Considerado un símbolo de la cultura afroamericana entre los 60 y 70, Bill Cosby decepcionó a miles de estadunidenses por las acusaciones de abuso sexual que se revelaron hace dos décadas. (Tenemos que hablar de Cosby) We Need To Talk About Cosby es un documental que recopila sus inicios en la vida artística, pasando por su mejor época cuando era conocido como el “padre de América” (America’s Dad) hasta que revelarse que se trataba de un supuesto depredador sexual con más de 60 casos en los que se le acusaba de violación.

Dividido en cuatro partes, este proyecto de Showtime reúne a distintos comediantes, comentaristas culturales, periodistas y mujeres que tuvieron encuentros personales y angustiantes con Cosby para analizar lo que se esconde detrás de este personaje. Además, cuenta con imágenes de archivo que, según apunta la descripción oficial, “revela quién pudo haber sido todo el tiempo”.

El documental sobre Bill Cosby se dividirá en cuatro episodios, y contará con comentarios de cómicos, comentaristas culturales, periodistas y más personalidades de la industria que tuvieron encuentros con él. (Showtime)

“Revela las complejas capas del artista, filántropo y modelo a seguir, en contraste con el acusado depredador sexual que ahora lo define. We Need To Talk About Cosby ofrece a los espectadores la oportunidad de reconsiderar la huella de Cosby en una sociedad en la que la cultura de la violación, la masculinidad tóxica, el capitalismo y la supremacía blanca están configurando la forma en que revaluamos el sexo, el poder y la agenda mediática”, apunta la sinopsis.

La idea sobre explorar esta famosa personalidad nace a partir de las luchas del movimiento #MeToo, forjado en los últimos años a propósito de los abusos sexuales de Harvey Weinstein, pero sin dejar de hablar de otras problemáticas como, por ejemplo, el racismo. La dirección a cargo de W. Kamau Bell, cómico y presentador de Totally Biased with W. Kamau Bell y United Shades of America, busca poner todos los temas sobre la mesa con la mayor honestidad de por medio. La serie documental, producida por Boardwalk Pictures, WKB Industries y Showtime Documentary Films, se podrá ver el 30 de enero en el canal Showtime para Estados Unidos y podría llegar a Latinoamérica a través del servicio streaming Paramount+ .

Bill Cosby, en una fotografía de archivo. EFE/EPA/BASTIAAN SLABBERS

Bill Cosby se libró de la cárcel en 2021

En junio del año pasado, el Tribunal Supremo de Pensilvania anuló la condena por abusos sexuales contra Bill Cosby y pudo abandonar la cárcel estatal en la que había cumplido más de dos años encerrado por una sentencia que solicitaba de tres a diez años en prisión. El comediante fue sentenciado en 2018 por abusar sexualmente de Andre Constand, una exjugadora de basquetbol que declaró haber sido drogada y violada por el hombre en 2004.

En las declaraciones brindadas para el juicio, el actor admitió haber suministrado drogas a mujeres con el propósito de tener relaciones sexuales con ellas. Tras confesar que compró Quaaludes, un sedante hipnótico, aseguró que se trataban de “actos sexuales consensuados”, a pesar de que las víctimas no estuvieran conscientes para realmente acceder a mantener sexo con él. Incluso con toda la evidencia que lo pondría tras las rejas por largo tiempo, un fiscal del condado de Montgomery resolvió firmar un acuerdo y no sería procesado.

Años más tarde, en 2015, un nuevo fiscal, Kevin Steele, reabrió el caso y acusó de delito de abuso sexual a Cosby luego de que la grabación en la que reconocía haber drogado a mujeres se diera a conocer públicamente. En 2017, un juicio en su contra se declaró nulo ante la tropezada deliberación de los miembros del jurado para extender una decisión unánime. Al año siguiente, fue declarado culpable y sentenciado de tres a diez años de cárcel, un veredicto celebrado por miles de activistas en pleno auge del movimiento #MeToo.

SEGUIR LEYENDO: