“Secrets of Playboy”: la cruda verdad sobre la mansión de Hugh Hefner en un nuevo documental

Playboy no solo fue el éxito de las revistas, las sensuales orejitas, los trajes ajustados y la diversión junto a Hugh Hefner. Esa es la premisa de la nueva serie documental Secrets of Playboy que se emitirá por A&E. Mediante entrevistas exclusivas y material de archivo, los productores destapan los abusos que experimentaron las mujeres que vivieron en la gigantesca mansión y los excesos de su fundador entre drogas y orgías. El primer episodio se lanzará el 24 de enero en Estados Unidos.

Dividido en diez partes, la audiencia podrá conocer el lado oscuro de las conejitas y el imperio que construyó Hefner a base de la belleza y los cuerpos de miles de mujeres. Además, se incluirán fotografías del pasado de recordadas modelos como Pamela Anderson, Anna Nicole Smith, Jenny McCarthy; así como también el archivo de The Girls of the Playboy Mansion (The Girls Next Door), el programa reality sobre la vida del empresario y sus novias que se emitió entre 2005 y 2010.

La serie documental de diez episodios relatará los excesos de la mansión Playboy, desde los abusos sexuales hasta el consumo de drogas a puertas cerradas. (Foto: KRT- McClatchy-Tribune/MCT/Sipa USA)

“Hay un lado de Playboy del que nadie quiere hablar”, asegura una de las mujeres consultadas, y otra añade: “Él realmente creía que estas mujeres le pertenecían”. Cada una de ellas coincide en que, por más hermoso que pareciera el trabajo de las conejitas y ser parte del entorno del multimillonario, todo era completamente “horrible” por dentro, razón por la que muchas de ellas se arrepienten de haber tomado este camino.

“A&E Network estrenará el evento documental Secrets of Playboy que explora las verdades ocultas detrás de la fábula y la filosofía del imperio Playboy a través de una visión moderna. La serie se adentra en el mundo complejo que creó Hugh Hefner y examina sus consecuencias de gran alcance en la visión del poder y la sexualidad de nuestra cultura. Al desentrañar la glamorosa mitología creada por la marca durante varias décadas, la serie presenta imágenes de archivo y entrevistas exclusivas con personas de todas las facetas del mundo de Playboy, muchas de las cuales comparten sus historias por primera vez”, se lee en la sinopsis oficial compartida por la cadena estadounidense.

Según el anuncio oficial de A&E, el documental será estrenado a comienzos de este año, aunque se desconoce aún si ya se tiene una fecha de lanzamiento para Latinoamérica.

"Él realmente creía que estas mujeres le pertenecían", asegura una de las mujeres consultadas para la nueva producción que destapará los secretos de Hefner. (REUTERS/Michaela Rehle)

Hugh Hefner, el más grande playboy del mundo

A comienzos de la década de los 50, Hugh Hefner fue una de las mentes detrás del erotismo gráfico y, en 1953, se convirtió en el fundador de la revista para adultos Playboy. Para la sociedad de esa época, los desnudos eran propios de publicaciones de baja categoría y que rozaban la clandestinidad, pero la creación del hombre abrió la puerta a la reivindicación de la sexualidad, aunque, a costa de la sexualización de cientos de mujeres jóvenes que llevaron esta compañía a ser una de las más poderosas en la industria.

El empresario y fundador de Playboy vivió gran parte de su vida rodeado de modelos en su residencia en Los Ángeles. (CAMERA PRESS/M/K)

El ícono sexual del siglo 20 se casó tres veces y tuvo cuatro hijos. Durante toda su vida fue vinculado amorosamente con diversas conejitas a las que les llevaba una gran diferencia de edad y con las que vivía su día a día en la residencia que compartía con las hermosas modelos de la revista. El 28 de septiembre de 2017, se confirmó la muerte de Hefner en su mansión Playboy en Holmby Hills, en Los Ángeles (EE.UU.) a los 91 años. Las causas de su deceso fueron naturales.

