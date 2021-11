“Outlander”: regresa la historia de amor entre Claire y Jamie

La serie "Outlander" regresa con una nueva tanda de episodios. (Foto cortesía)

La espera terminó y el regreso de Outlander es ya un hecho. La saga basada en las novelas de Diana Gabaldon se sumergirá en la sexta temporada y fue justamente ella quien anunció el comienzo del final durante la presentación de su libro Go Tell the Bees That I Am Gone (novena novela de la saga) que ya salió a la venta.

Los nuevos episodios están basados en la novela Viento y ceniza (A Breath of Snow and Ashes), en el que los protagonistas de esta historia, Claire Beauchamp (Caitriona Balfe) y Jamie MacKenzie Fraser (Sam Heughan), intentarán vivir en paz en un pequeño pueblo del estado de Carolina del Norte. Recordemos que cuando finalizó la quinta temporada Claire sufrió un suceso bastante traumático que será retomado en la sexta temporada. Ella logró escaparse del encuentro violento con Lionel Brown (Ned Dennehy) y reunirse con Jamie.

"Outlander" tiene fecha de estreno para marzo de 2022, y a su vez, ya renovó para una séptima temporada.

La fecha específica del estreno es el 6 de marzo del año próximo y se podrá ver a través de la plataforma de Starzplay. En total se emitirán 8 episodios (muy pocos para lo que Outlander nos tiene acostumbrados) que sufrieron muchos cortes en la grabación por los atrasos que generó la pandemia. Así mismo, se confirmó que los fieles seguidores contarán con una temporada más.

En esta nueva entrega tendremos muy de cerca el conflicto bélico que enfrentó Estados Unidos durante la Guerra de Independencia del país. Así, tanto Jamie como Claire deberán elegir a qué fracción de este enfrentamiento van a apoyar.

En principio contará con pocos saltos temporales (clásicos en la serie) y se enfocará en los conflictos que va a tener que afrontar la pareja protagonista en la instalación del nuevo mundo. Claire y Jamie construyeron una casa en el Cerro Fraser, pero la revolución se acerca y la paz que tanto anhelan se verá invadida por el conflicto bélico y mucha agitación política.

En declaraciones a CheatSeat, Sam Heughan reflexionó sobre esta temporada más corta y dijo: “ Estoy muy satisfecho con esta temporada. Es casi como un western. Y nos estamos dirigiendo hacia la Guerra de Independencia. Obviamente, también hay viajes en el tiempo y todos los demás elementos. Es una temporada pequeña, pero poderosa”.

Una nueva familia se sumará en estos nuevos episodios. Se trata de los Christie, liderados por el padre Tom (Mark Lewis Jones), con quien Jamie tuvo un enfrentamiento intenso en Ardsumir. Su llegada al Cerro Fraser será una de las piezas claves de esta historia. Tom llega con sus dos hijos, Allan (Alexander Vlahos) y Malva (Jessica Reynolds). Según el showrunner de la serie, Matthew B. Roberts, los seguidores descubrirán enseguida de dónde viene esta tensión con los Christie.

Por otro lado, Balfe comentó en una entrevista que la nueva temporada no va a marcar una línea entre héroes y malvados: “No son los típicos villanos, sino que hay muchos giros en la historia. Es muy desestabilizador para Claire”.

Outlander regresa con su elenco estable y también sumará nuevas incorporaciones para la sexta temporada: Sophie Skelton, Richard Rankin y John Bell. Por su parte, la séptima temporada tendrá 12 episodios.

