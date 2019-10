Fueron los asesores del Frente de Todos quienes defendieron que los contendientes no lleven papeles al atril: la mayor habilidad que le reconocen a Fernández es su oratoria, su línea argumental y su capacidad como polemista. De hecho, en sus spots utilizaron varios de sus discursos después de que un par de mensajes grabados especialmente que no les parecieran suficientemente naturales. “La publicidad política cambió”, remarcan en México 337, donde insisten en que ya no se puede ‘vender’ a un candidato, como tampoco lo pueden hacer los publicistas con cualquier producto comercial. Las audiencias, como los electores, están fragmentadas y reciben información desde distintas plataformas más allá de las tradicionales segmentaciones por sexo, edad, educación y lugar de residencia.