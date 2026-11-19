Joaquín de la Torre advirtió que la suspensión de las PASO puede perjudicar la estrategia electoral de Javier Milei en 2027

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La suspensión de las PASO podría tener un efecto contraproducente para Javier Milei de cara a las elecciones presidenciales de 2027. Así lo consideró Joaquín de la Torre, abogado y exsenador bonaerense, quien cuestionó la estrategia electoral del Gobierno y advirtió que la eliminación de esa instancia puede favorecer un acuerdo entre los distintos sectores del peronismo y, al mismo tiempo, dejar a la centroderecha sin un mecanismo para ordenar sus candidaturas.

Durante una entrevista en Infobae al Regreso, el dirigente sostuvo que el oficialismo parte de una interpretación equivocada sobre las consecuencias de modificar el sistema electoral. A su entender, las primarias no son indispensables para que el peronismo alcance un entendimiento y, en cambio, podrían haberle permitido a Milei integrar a otros referentes de derecha y centroderecha en una competencia común.

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“El mejor sistema electoral es gobernar bien. Cuando uno gobierna bien no tiene que estar tocando y toqueteando el sistema electoral”, planteó al referirse a la discusión sobre la continuidad de las PASO.

De la Torre cuestionó especialmente la idea de que eliminar las primarias impediría que el peronismo se presente unido en 2027. Para respaldar su posición, recordó las elecciones presidenciales de 2015 y 2023, dos de las derrotas del justicialismo en lo que va del siglo, en las que hubo competencias internas: la primera enfrentó a Aníbal Fernández y Julián Domínguez en la provincia de Buenos Aires; la segunda, a Sergio Massa y Juan Grabois a nivel nacional.

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“Las dos únicas elecciones que perdió el peronismo en el siglo XXI fueron cuando hizo PASO”, señaló.

El exsenador también puso en duda que una interna garantice la unidad posterior. Según explicó, las disputas pueden dejar diferencias difíciles de resolver entre los sectores que compiten y complicar la integración de quienes pierden. En ese sentido, al referirse a los encuentros recientes entre dirigentes peronistas, sintetizó: “Estos terminan todos juntos y no necesitaban las PASO para ponerse de acuerdo”.

Como respaldo a su argumento, apeló a su experiencia como intendente de San Miguel y describió las dificultades que suelen aparecer después de una competencia interna. “Cuando enfrente tenemos PASO, al día siguiente lo que hacemos es abrir la puerta y empezamos a recibir dirigentes que lo primero que quieren hacer es jorobar al tipo con el que perdieron”, relató.

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(Infobae en Vivo)

La fragmentación de la centroderecha, una amenaza para Milei

La principal advertencia de De la Torre estuvo dirigida al oficialismo. A diferencia de lo que podría ocurrir en el peronismo, consideró que la suspensión de las primarias puede dejar a Milei expuesto a una dispersión de candidaturas dentro del electorado de derecha y centroderecha.

“Hoy yo veo que hay más candidatos de centroderecha o de derecha lanzados a presidente que van a quedar afuera de la posible interna”, afirmó. Entre los dirigentes que podrían competir por fuera de La Libertad Avanza mencionó al exministro de Hacienda Hernán Lacunza.

Desde su perspectiva, el Presidente habría tenido más posibilidades de retener esos votos si promovía una competencia dentro de un mismo espacio político. “Yo, si hubiera sido Milei, hubiera abrazado a todos. Si él tiene el poder, ¿qué posibilidades había de que Lacunza le ganara en una interna?”, planteó.

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El problema, explicó, es que esos dirigentes podrían terminar disputándole una porción del electorado en los comicios generales. “Hernán Lacunza por afuera le saca dos puntos, tres puntos, lo que vos quieras”, estimó. En ese contexto, contó que había advertido a un integrante del Gobierno sobre las consecuencias de avanzar con la suspensión de las PASO: “Mirá que esto es un gran error”.

Su cuestionamiento también incluyó un diagnóstico sobre la evolución del respaldo electoral de Milei. De la Torre sostuvo que el Presidente llegó a la Casa Rosada con el acompañamiento de jóvenes provenientes de familias identificadas con el peronismo, el PRO y el radicalismo. Sin embargo, consideró que parte de ese electorado se alejó del oficialismo y que el Gobierno perdió algunas de las herramientas de comunicación que habían contribuido a su crecimiento.

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“El Gobierno llegó a su lugar gracias al apoyo mayoritariamente de los jóvenes, los hijos de los peronistas, los hijos del PRO, los hijos de los radicales”, explicó.

La eliminación de las primarias facilitará la dispersión de votos en el espacio de centroderecha por fuera de La Libertad Avanza (Luciano González Torres / Xinhua News)

A su entender, el oficialismo conserva especialmente el respaldo de quienes buscan evitar un regreso del kirchnerismo, pero ese acompañamiento podría modificarse si aparecen otras alternativas electorales. También cuestionó que la administración nacional haya concentrado parte de sus esfuerzos en la construcción de una estructura partidaria, en lugar de sostener las prioridades de gestión.

“El Gobierno hizo algunas cosas interesantes el primer año y después se dedicó a hacer un partido político”, afirmó.

El antecedente de 2019 y la disputa entre Massa y Kicillof

Durante la entrevista, De la Torre recordó su paso por el Ministerio de Gobierno bonaerense durante la gestión de María Eugenia Vidal para explicar por qué considera que la continuidad de un proyecto político no debería depender exclusivamente de las aspiraciones personales de sus dirigentes.

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Según relató, en 2018 advirtió a la entonces gobernadora que tenía pocas posibilidades de ser reelegida si Mauricio Macri mantenía la desventaja electoral que registraba frente a Cristina Kirchner en la provincia de Buenos Aires. Por ese motivo, le propuso adelantar los comicios provinciales para evitar que el resultado de su gestión quedara atado a la elección presidencial.

“En 2018 golpeé el despacho, el timbre de María Eugenia: ‘El año que viene no tenés ninguna posibilidad de ser reelegida’”, recordó. También contó que insistió con ese diagnóstico durante varias reuniones en febrero de 2019: “Mauricio pierde”, le repetía.

A partir de aquella experiencia, planteó que la continuidad de un proyecto debe estar por encima de quién lo encabece. Consultado sobre si esa posición podía interpretarse como un respaldo a un eventual mileísmo sin Milei, marcó diferencias con algunas decisiones de la administración nacional. “No un mileísmo sin Milei, porque hay cosas del Gobierno que hay que cambiar, hay cosas que no me gustan”, aclaró.

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El dirigente también analizó la disputa interna del peronismo y las posibilidades de que Axel Kicillof y Sergio Massa compitan por la conducción del espacio de cara a 2027. Su pronóstico es que finalmente habrá un acuerdo para presentar una sola candidatura presidencial.

El exsenador bonaerense sostuvo que la administración nacional priorizó el armado partidario sobre las tareas de gestión (Infobae en Vivo)

“El peronismo se va a poner de acuerdo. Yo creo que va a haber uno solo”, sostuvo.

Sobre el gobernador bonaerense, consideró que su enfrentamiento con el sector de Cristina Kirchner lo obliga a sostener sus aspiraciones presidenciales. “Si Kicillof no se le anima, si Kicillof da marcha atrás con esto, se arruina su carrera política”, evaluó. Y fue categórico respecto de sus intenciones: “Que Kicillof es candidato, no tengan duda”.

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En cuanto a Massa, dejó abierta la posibilidad de que el exministro de Economía vuelva a competir por la Presidencia, aunque condicionó sus chances a que pueda hacerlo sin el respaldo del kirchnerismo. “Si Sergio se anima a ir a la elección sin K, tiene posibilidades. Si no...”, afirmó.

De la Torre proyectó, además, un escenario político con una renovación de los principales liderazgos. “El próximo gobierno sin K. No es Kirchner, no es Kicillof, no es Karina. Va a ser otra cosa”, resumió.

Por último, relativizó el peso de las encuestas de imagen cuando todavía falta tiempo para la próxima elección presidencial. Como ejemplo, mencionó un relevamiento realizado en San Miguel que ubicaba la imagen positiva de Milei en el 17%, aunque luego el Presidente obtuvo el 52% de los votos en los comicios.

Para el exsenador, el resultado dependerá fundamentalmente de dos factores: los candidatos que presente cada espacio y los temas que logren instalar durante la campaña. “Toda elección se define por dos variables. Una es cuál es la oferta”, explicó. La otra, agregó, es de qué asuntos se habla y cuál termina siendo el eje de la discusión pública.

En el cierre, De la Torre cuestionó que la dirigencia política concentre buena parte de sus discusiones en las disputas electorales mientras deja en segundo plano los cambios económicos y sociales que traerá el desarrollo tecnológico. “No estamos hablando lo único importante: cómo la revolución tecnológica le cambia la vida a la mayor cantidad de argentinos”, concluyó.

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