La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel

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La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, firmó esta tarde un decreto que eleva al Consejo de la Magistratura los cuatro representantes por la Cámara alta. Como anticipó Infobae semanas atrás, las previsiones numéricas que acompañaban al bloque kirchnerista/peronista derivaron en dos sillas para dicho espacio, una para La Libertad Avanza (LLA) y, la restante, para la Unión Cívica Radical (UCR). Esto implica una derrota para la secretaria general de Casa Rosada, Karina Milei, quien peleó sin éxito por dos butacas para el oficialismo.

De esta manera, por el PJ irán Florencia López (La Rioja) y Eduardo de Pedro (Buenos Aires); por LLA, la karinista Nadia Márquez (Neuquén); y, por la UCR, el bonaerense Maximiliano Abad. Como contó este medio tiempo atrás, la oficialista también estaba apalancada por Balcarce 50 para quedarse con la comisión de Acuerdos, algo a lo que se oponen en muchos despachos y ya dan como imposible que ocurra.

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Para sellar el asunto, Villarruel se basó en un dictamen solicitado ayer, en la reunión de Labor -donde se coordinó la sesión de hoy-, al secretario parlamentario del Senado, Agustín Giustinian. Apareció en las últimas horas y allí se especificó, con detalle, la diferencia que mantuvo el peronismo no sólo con el recambio legislativo de diciembre de 2025, sino también con los guarismos actuales.

En el decreto se argumenta: “Según las comunicaciones recibidas en Presidencia, a la fecha en que se produjeron las vacantes el Bloque Justicialista contaba con veintidós (22) integrantes, el Bloque La Libertad Avanza con veintiuno (21) y el Bloque Unión Cívica Radical con diez (10). El mismo orden resultaba de la composición de la H. Cámara al 10 de diciembre de 2025, fecha de incorporación de los senadores electos en la última renovación (22, 20 y 10, respectivamente)”.

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La senadora peronista Florencia López (Infobae en Vivo)

Semanas atrás, los kirchneristas volvieron a realizar la picardía de elevar el número de su bancada con la reincorporación del riojano Fernando Rejal, que resultó ser un manoseo innecesario. La gran pregunta que todos se hacen en la Cámara alta es, en el fondo, quién fue la persona a la que se le ocurrió esa idea. Las versiones más sólidas apuntan a un despacho que no es peronista. Al parecer, el Ejecutivo aún no lo sabe, ya que prefiere gastar energía en limar a la única interlocutora que los aliados avalan, que es Patricia Bullrich (Capital Federal), hoy líder del espacio en el Senado.

Los suplentes de López y De Pedro serán los kirchneristas Sergio Uñac (San Juan) y Martín Soria (Río Negro); de Márquez, el salteño y titular de la comisión de Justicia, Gonzalo Guzmán Coraita (Salta); y de Abad, el jefe de la UCR, Eduardo Vischi (Corrientes).

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El radical Maximiliano Abad integrará el Consejo de la Magistratura en representación de la silla que le corresponde al centenario partido

El desenlace aquí se contrapone a la compleja realidad por estas horas de Diputados. Allí, el karinista Martín Menem no definió aún y la trifulca por una de las cuatro butacas por la Cámara baja fue, en parte, motivo de la caída de la sesión de ayer por falta de quorum. Una derrota evitable y que impidió, por sobre todas las cosas, avanzar con el proyecto de soberanía de las Malvinas, que impone sanciones a empresas que exploten recursos petroleros.

La norma establece que “los presidentes de La Cámara de Senadores y de Diputados, a propuesta de Los respectivos bloques, designarán cuatro legisladores por cada una de ellas, correspondiendo dos al bloque con mayor representación Legislativa, uno por la primera minoría y uno por la segunda minoría”. El Consejo de la Magistratura es un organismo trascendental ya que, desde allí, se realizan los concursos para cargos judiciales. Lo comanda el titular de la Corte, Horacio Rosatti.

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