El fiscal general de Costa Rica, Carlo Díaz Sánchez, desarrolla una agenda de trabajo en Washington D. C. para fortalecer la cooperación contra el crimen organizado transnacional.

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La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) ofreció colaborar con las autoridades costarricenses en la investigación del asesinato del periodista Camilo Rodríguez, ocurrido el pasado lunes 16 de noviembre de 2026, mientras el fiscal general de la República, Carlo Díaz Sánchez, desarrolla una agenda de trabajo en Washington D. C. para fortalecer la cooperación internacional contra el crimen organizado.

El ofrecimiento fue confirmado este jueves 19 de noviembre por el Ministerio Público de Costa Rica, que informó sobre los encuentros sostenidos entre Díaz y representantes de la agencia estadounidense.

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Según la Fiscalía, las reuniones forman parte de los mecanismos de coordinación que mantienen ambos países para combatir estructuras criminales dedicadas al narcotráfico y otras actividades ilícitas transnacionales.

Durante los acercamientos, la DEA manifestó su disposición de brindar apoyo en las diligencias relacionadas con el homicidio de Rodríguez, un caso que ha provocado conmoción nacional y preocupación entre organizaciones defensoras de la libertad de prensa.

¿En qué consistirá la colaboración de la DEA?

El Ministerio Público explicó que los encuentros permiten fortalecer los canales de comunicación y explorar mecanismos de asistencia que puedan resultar útiles para las investigaciones judiciales.

La eventual participación de la agencia estadounidense deberá desarrollarse bajo la dirección de las autoridades costarricenses y conforme a la legislación nacional.

Aunque se confirmó el ofrecimiento, la Fiscalía no detalló qué tipo de colaboración brindaría la DEA, ni si esta incluiría análisis de inteligencia, asistencia técnica o intercambio de información.

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Tampoco se anunció la incorporación formal de agentes estadounidenses al equipo encargado del caso.

La visita del fiscal general contempla otras actividades relacionadas con la investigación y persecución de organizaciones criminales que operan fuera de las fronteras nacionales.

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) ofreció colaborar en la investigación del asesinato del periodista costarricense Camilo Rodríguez. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un asesinato que conmocionó a Costa Rica

El periodista Camilo Rodríguez, de 50 años, fue asesinado a balazos durante la tarde del lunes 16 de noviembre, cuando conducía un vehículo tipo pick-up por la ruta 32, a la altura de San Miguel de Santo Domingo de Heredia.

De acuerdo con la información preliminar, hombres que viajaban en una motocicleta interceptaron al comunicador y le dispararon en múltiples ocasiones.

Rodríguez falleció en el lugar, mientras agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) iniciaron las diligencias para recuperar indicios y determinar las circunstancias del ataque.

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El periodista era conocido por sus publicaciones y denuncias relacionadas con el narcotráfico, el crimen organizado y diferentes figuras públicas, asuntos que ahora forman parte del contexto analizado por los investigadores.

Sin embargo, las autoridades no han confirmado que su actividad periodística haya sido el motivo del asesinato.

El periodista Camilo Rodríguez, de 50 años, fue asesinado el lunes 16 de noviembre mientras conducía por la ruta 32, en San Miguel de Santo Domingo de Heredia. REUTERS/Mayela Lopez

Fiscalía conformó equipo especializado

Ante la gravedad del caso, el fiscal general Carlo Díaz ordenó la integración de un equipo especializado para dirigir las investigaciones.

El grupo está conformado por funcionarios de la Fiscalía Adjunta contra la Delincuencia Organizada, la Fiscalía General y la Fiscalía de Heredia, con participación directa del jerarca.

Las autoridades mantienen abiertas diferentes líneas investigativas, entre ellas la posibilidad de que el crimen tenga relación con las denuncias públicas realizadas por Rodríguez.

Como parte de las diligencias, el OIJ y la Fiscalía efectuaron un allanamiento en el apartamento del periodista, donde decomisaron cuatro teléfonos celulares, un disco duro, otros dispositivos electrónicos y documentación considerada relevante.

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El material será analizado para identificar información que pueda contribuir al esclarecimiento del homicidio.

Organizaciones exigen esclarecer el crimen

El asesinato provocó pronunciamientos del Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica (Colper) y del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (Iplex), que solicitaron una investigación exhaustiva.

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) también condenó el homicidio y pidió que se determine quiénes participaron en el ataque.

El crimen ocurre 25 años después del asesinato del periodista Parmenio Medina, ocurrido en 2001, un antecedente que ha intensificado la preocupación por la seguridad de quienes ejercen el periodismo en el país.

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Por ahora, la investigación continúa sin que se haya anunciado públicamente la identificación de los responsables del homicidio.

El ofrecimiento de la DEA abre una posibilidad de cooperación internacional, mientras las autoridades costarricenses buscan determinar quiénes ejecutaron el asesinato, quiénes pudieron ordenarlo y cuáles fueron sus motivaciones.