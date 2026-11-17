La presidenta Laura Fernández Delgado condenó el asesinato del periodista Camilo Rodríguez Chaverri, ocurrido este 16 de noviembre de 2026 en Heredia.

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La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, condenó el asesinato del periodista y comunicador Camilo Rodríguez Chaverri, quien murió tras recibir múltiples disparos mientras se encontraba dentro de su vehículo en Santo Domingo de Heredia.

Mediante un mensaje dirigido a la población costarricense, la mandataria expresó su indignación por el crimen y aseguró que giró instrucciones a los cuerpos policiales para brindar apoyo en las investigaciones que permitan esclarecer lo sucedido.

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“Costarricenses, al igual que a todo el pueblo de Costa Rica, me llena de indignación y repudio el cobarde asesinato del comunicador Camilo Rodríguez”, manifestó Fernández.

La presidenta sostuvo que el homicidio representa un hecho grave para el país y que, independientemente de las posiciones expresadas por el periodista durante su trayectoria, su asesinato constituye una situación que debe ser rechazada.

“Independientemente del contenido de sus comunicaciones, lo que hoy ocurrió en nuestro país es una mancha contra la libertad de expresión”, afirmó.

Presidenta ordena colaboración de los cuerpos policiales

Durante su pronunciamiento, Laura Fernández confirmó que solicitó la participación de las autoridades policiales dentro del ámbito de sus competencias para colaborar con las diligencias relacionadas con el homicidio.

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“Como presidenta de la República he instruido a todos los cuerpos policiales a que brinden apoyo en la investigación para castigar a los asesinos de Camilo”, expresó.

La declaración se produjo pocas horas después del ataque armado contra Rodríguez, ocurrido en las cercanías de la ruta 32, en el sector de Santo Domingo de Heredia.

Según los primeros reportes, el comunicador viajaba en un vehículo tipo pick-up de color rojo cuando fue atacado a disparos por sujetos cuya identidad no había sido establecida públicamente.

El caso quedó bajo investigación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), institución encargada de desarrollar las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias del homicidio e identificar a los responsables.

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Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente cuál habría sido el móvil del asesinato ni si guarda alguna relación con la actividad periodística de la víctima.

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Un comunicador conocido por sus posiciones críticas

Camilo Rodríguez Chaverri desarrolló una extensa trayectoria como periodista, escritor y comunicador en distintos medios costarricenses.

Durante los últimos años, utilizó sus plataformas digitales para emitir opiniones y realizar señalamientos contra figuras políticas, autoridades y personas a quienes vinculaba con presuntas actividades relacionadas con el narcotráfico.

Sus publicaciones también provocaron controversias y enfrentamientos públicos con algunos de los involucrados, quienes rechazaron sus afirmaciones.

Sin embargo, ninguna de estas circunstancias permite establecer, por sí sola, una relación entre sus publicaciones y el homicidio ocurrido este lunes.

Precisamente, en su mensaje de condena, la mandataria evitó referirse al contenido específico de las críticas del comunicador y centró su pronunciamiento en el rechazo a la violencia y la defensa de la libertad de expresión.

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El periodista Camilo Rodríguez Chaverri era conocido por sus publicaciones críticas sobre política y sus denuncias relacionadas con presuntas actividades del narcotráfico.

Solidaridad con la familia del periodista

La presidenta también dedicó parte de su declaración a los familiares de Rodríguez, quienes enfrentan las consecuencias de su muerte violenta.

“Quiero aprovechar para enviar un mensaje solidario a sus familiares. Espero que Dios los llene de paz y de fortaleza en un momento tan duro”, expresó Fernández.

El asesinato del comunicador vuelve a colocar bajo atención pública la seguridad de los periodistas y el ejercicio de la libertad de expresión en Costa Rica.

Por ahora, corresponderá a las autoridades judiciales determinar si se trató de un crimen relacionado con sus denuncias públicas o si existen otras circunstancias detrás del ataque.

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El Gobierno manifestó su disposición de colaborar con la investigación, mientras continúa la búsqueda de los responsables del homicidio de Camilo Rodríguez Chaverri.