Política

La CGT, entre un fallido encuentro con Pettovello, la inédita modalidad de los paros y una marcha por las obras sociales

Luego de que la reanudación del diálogo con el Gobierno quedó trabada, la central obrera avanzará en diciembre con un esquema de paros parciales y progresivos. Antes, saldrá a la calle por la crisis del sistema de salud

Grupo de personas de perfil y de frente que conversan en una sala con vestimenta formal e informal
Sandra Pettovello se cruzó en la UCA con Gerardo Martínez, Cristian Jerónimo y Jorge Sola
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Poco antes del discurso del Papa en la UCA, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, se cruzó con los cotitulares de la CGT Jorge Sola (Seguro) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio), y Gerardo Martínez (UOCRA): en el contacto informal, hablaron fugazmente sobre la posibilidad de reanudar el diálogo.

El clima de concordia que irradió León XIV en su visita al país parecía haber logrado un milagro. Pero ni la máxima autoridad de la Iglesia lo consiguió: el reencuentro entre el Gobierno y la CGT quedó trabado por una serie de malentendidos y la desconfianza de siempre.

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En la central obrera aclaran que la propuesta surgió de la ministra, pero que el diálogo “debe ser institucional y no esporádico”. Cerca de Pettovello, en cambio, advierten que la CGT no recogió el guante y que ella se molestó porque está convencida de los líderes cegetistas dejaron trascender en los medios que una eventual reunión con el Gobierno respondía a una “exigencia” sindical.

Sandra Pettovello Javier Milei
Javier Milei y Sandra Pettovello

Lo curioso es que el entorno de la ministra advierte que “las puertas están abiertas” para recibir a la CGT, y desde la cúpula cegetista afirman que siempre están dispuestos a “sentarse en una mesa donde se puedan plantear los problemas que está viviendo la Argentina, no para ir sólo a escucharlos a ellos”.

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Así, el Gobierno y la CGT se encaminan a cerrar el año sin señales de acercamiento, sobre todo luego de este juego de gestos de uno y otro lado que terminan malinterpretándose. Después de todo, ¿a quién le conviene el diálogo? El Gobierno no da muestras de rectificar sus políticas y el sindicalismo, en el fondo, tampoco lo quiere antes de que los argentinos voten en 2027: si la situación socioeconómica sigue así, según cree, Milei no conseguirá su ansiada reelección.

Para el secretario de Acción Social de la CGT, José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), “el mensaje de paz del Papa, de tono conciliador y en el que revalorizó la cultura del trabajo y la justicia social, legitima los reclamos que hacemos, pero al Gobierno no le mueve el amperímetro, le entra por un oído y le sale por el otro”.

Reunión de la mesa chica de la CGT en la UOCRA
La CGT avanzará con los paros parciales y una marcha por las obras sociales

Por eso, convencida de que el Papa convalidó su postura con los discursos que brindó en la Argentina, la cúpula de la CGT decidió acelerar la reanudación del plan de lucha. Está prevista una reunión del Consejo Directivo para aprobar un esquema de paros parciales y progresivos desde diciembre. Comenzaría con un cese de actividades de 2 o 4 horas, con asambleas en los lugares de trabajo para visibilizar sus demandas.

Primero, de todas formas, habrá que calmar la interna sindical. Pablo Moyano (Camioneros) ya pidió un paro general de 24 horas y Luis Barrionuevo (Gastronómicos) insiste en una huelga de 36 horas con movilización. Es cierto que el díscolo hijo de Hugo Moyano no maneja el sindicato ni tiene llegada a la CGT y que el gastronómico es un ultraopositor que busca incomodar a la conducción cegetista por su estrategia moderada, como lo confirmará este lunes con una marcha ante Capital Humano para exigir el reconocimiento oficial a su triunfo electoral.

Mientras, la máxima dirigencia de la CGT acaba de tomar otra decisión que enturbiará más su relación con el oficialismo: en los próximos días realizará una movilización ante la Superintendencia de Servicios de Salud para reclamar al Gobierno una solución urgente a la aguda crisis financiera de las obras sociales.

Visita del papa León XIV a la Argentina - vigilia del Papa en el Monumento de los Españoles
El Papa León XIV brindó un mensaje en la Argentina que entusiasmó a la CGT (Foto: Tiziana Fabi/AFP)

La idea es llenar de dirigentes, militantes y trabajadores la calle Bartolomé Mitre al 400, en plena City porteña y cerca de la Plaza de Mayo, donde tiene su sede el organismo que administra el sistema de salud.

Será, además, una forma de no perder la iniciativa ante Barrionuevo, que le ganó de mano a la CGT y, como anticipó Infobae, anunció que unos 50 gremios harán una presentación judicial contra el ministro de Economía, Luis Caputo, por incumplimiento de los deberes de funcionario público ya que, según denuncia, retiene unos $688 mil millones de pesos que corresponden al sistema de obras sociales.

Hasta ahora, y pese a las promesas del dirigente de Gastronómicos, aún no se presentó la denuncia judicial, pero la CGT decidió pasar a la ofensiva para tratar de resolver un tema sensible, sobre el que hasta hoy no logró resultados pese a tres reuniones reservadas que mantuvo con el ministro de Salud, Mario Lugones.

La inminente marcha por las obras sociales y el paro parcial de actividades se perfilan como las últimas protestas de la CGT hasta fines de año. En 2027, la lógica electoral incidirá en una mayor conflictividad sindical y los dirigentes gremiales imaginan que ya nada detendrá el quinto paro general contra el Gobierno. De lo que no están seguros, en realidad, es si habrá suficientes votos en las urnas para frenar a Milei.

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