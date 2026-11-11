Política

Tras la partida de León XIV, el Gobierno busca ordenar su agenda y resolver las diferencias con Bullrich

En Casa Rosada trabajan para reactivar las conversaciones con los gobernadores aliados. La agenda legislativa pendiente y las definiciones en torno a la situación de la senadora

Visita del papa León XIV a la Argentina - Aeropuerto - Karina Milei
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei (Gustavo Gavotti)
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Pasada la visita de León XIV, que concluyó este miércoles con su partida hacia Perú, el Gobierno deberá retomar la actividad local e impulsar una agenda que incluye el impulso de iniciativas legislativas, la definición en torno a los acuerdos con los gobernadores aliados y el futuro del vínculo con la senadora Patricia Bullrich, atravesado por las tensiones con la Casa Rosada.

En el oficialismo reconocen que el calendario empieza a jugar en contra. Con el cierre del año cada vez más cerca y un 2027 atravesado por la disputa electoral, la intención es resolver los frentes abiertos para evitar que condicionen la estrategia electoral de cara a las próximas elecciones presidenciales.

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Para eso, la mesa política podría volver a reunirse el próximo martes, después de tres semanas sin encuentros, con el objetivo de motorizar el debate de la reforma electoral, que genera opiniones divididas en el oficialismo, el Presupuesto 2027 y el proyecto de Discapacidad en el Congreso. “Entre la agenda internacional y la visita del Papa se nos corrió la agenda local, pero nos debemos algunas definiciones. Seguir postergándolas es nocivo”, expresó a Infobae un funcionario.

Sin embargo, para obtener la sanción de las iniciativas deberán empezar a cerrar acuerdos con los gobernadores aliados en dos planos. Por un lado, los apoyos en el Congreso y, por el otro, los primeros pasos en materia electoral. Si bien en Casa Rosada aseguran que es anticipado definir listas o criterios para las próximas elecciones, aspiran a poder trazar las primeras aproximaciones con los mandatarios provinciales.

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Martín Menem publicó una selfie de la mesa política reunida en Casa Rosada
Martín Menem publicó una selfie de la mesa política reunida en Casa Rosada

Pese a que algunas voces del oficialismo creen que los plazos complejizan los planes, en el entorno de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se muestran optimistas con la posibilidad de aprobar la reforma electoral y, ante una eventual complicación del escenario, barajan una serie de planes para las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).

En la tarea trabaja el jefe de Gabinete, Diego Santilli, que recolecta apoyos en las distintas provincias. “Antes de fin de año, sale”, sostuvo un integrante del Poder Ejecutivo, de los más optimistas.

El proyecto de Discapacidad, diseñado en colaboración con los aliados, y el Presupuesto 2027 forman parte de las prioridades legislativas que el oficialismo pretende aprobar antes del cierre del período ordinario, previsto para el 30 de noviembre. A diferencia de los mencionados, la Ley de Defensa de Seguridad Interior enciende algunas alarmas en el Senado.

Con intención de acelerar la tarea, el jefe de bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, protagonizará una reunión este jueves con los jefes de los distintos bloques aliados para acelerar el tratamiento del Presupuesto 2027.

El debate en torno al distanciamiento de Bullrich

En paralelo a las negociaciones parlamentarias y electorales, la conducción libertaria deberá resolver otro frente que comenzó a generar preocupación puertas adentro: las diferencias con Patricia Bullrich.

“Esto no puede seguir así. La diferenciación permanente genera daño”, expresó ante este medio un integrante del reducido círculo que designó el mandatario. La afirmación hace referencia a los contrapuntos de la senadora, quien en las últimas semanas intensificó sus diferencias con los hermanos Milei.

Patricia Bullrich
La senadora Patricia Bullrich

Las diferencias abarcan desde el rumbo económico hasta la defensa de la libertad de prensa, dos terrenos en los que la senadora decidió exteriorizar sus cuestionamientos. Este accionar generó malestar en Karina Milei y empezó a ocasionar algunas molestias en el propio mandatario, que semanas atrás había dado la orden de no confrontar.

Ante este panorama, existen diferencias sobre cómo administrar el vínculo con Bullrich, lo que expone las dificultades que enfrenta el Poder Ejecutivo. Mientras un sector cree que la senadora debe moderar sus cuestionamientos públicos, otros advierten que una ruptura podría tener consecuencias políticas y parlamentarias.

“No hay retorno. Nuestro votante no quiere que se vaya y el de ella tampoco quiere que vaya por fuera, pero si no quiere estar acá, ¿por qué sigue?“, se preguntó un alfil karinista.

Sin embargo, otros dirigentes reconocen que prescindir de Bullrich no es una alternativa sencilla. “No está en la cabeza de nadie echarla. Tiene un manejo necesario del bloque. No es fácil”, admitió un dirigente que suele confrontar con la senadora.

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