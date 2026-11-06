La crisis que no se soluciona: la Casa Rosada planifica una reunión por Bullrich y crece el temor por el riesgo político

Maximiliano Luna

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Son días en los que se evidencia el cansancio de los funcionarios. Prácticamente todas las áreas relevantes del Gobierno se encuentran concentradas en ayudar a la organización de la visita del papa León XIV. No quieren que exista margen para el error. Cuando se les da a elegir, la totalidad de los consultados prefirieron que el Santo Padre dé severos discursos que afecten a la narrativa libertaria antes que ocurra algún contratiempo o desperfecto en el operativo de la gira.

“Los tiempos de Dios son perfectos, aunque para algunos ese principio puede ser relativo”, se descargaba uno de los funcionarios que participa en la organización. La visita del papa León XIV terminó dándose en un momento particularmente delicado para el Gobierno.

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En el plano exterior, los aliados del presidente Javier Milei sufrieron derrotas o desempeños electorales no deseados. El panorama financiero global está particularmente estresado y ayer se materializó una de las peores jornadas en la historia de Wall Street. Eso impactó en el plano local, con una suba del riesgo país por encima de los 900 puntos básicos. Entre los alfiles del equipo económico buscan consolarse al marcar que, sin los fundamentals del programa económico, esa cifra sería mayor y el Gobierno podría haber volado por los aires.

Pero mientras el temor global acecha y el Ministerio de Economía resiste con las anclas y los pocos recursos que tiene, la plana mayor de la administración libertaria transita por semanas con altísima conflictividad interna. Antes esta se podía resumir en las peleas entre el entorno de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el del asesor presidencial Santiago Caputo. Pero el panorama se complejizó con mayor cantidad de funcionarios que se pelean entre sí. “Es un todos contra todos”, resume uno de ellos.

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No solo eso. En menos de un mes finalizarán las sesiones ordinarias del Congreso y hay numerosos proyectos que todavía esperan para ser tramitados: los dos considerados más importantes para el presidente Javier Milei ni siquiera tienen dictamen, ni el Presupuesto 2027 ni la Reforma Política. Hay un pedido expreso por parte suya de que también deben conseguirse los votos de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT).

UIA (Maximiliano Luna)

En el Gobierno avisan que una vez que el Papa se tome el avión rumbo a Perú, va a haber discusiones y reuniones que se van a retomar. “Las cosas van a tender a acomodarse. Y los asuntos que quedaron pendientes van a tener que hablarse”, afirma un funcionario con despacho directo en la Casa Rosada.

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Uno de esos asuntos inconclusos será la posición de Patricia Bullrich en el oficialismo. Figuras del oficialismo que hablaron con el Presidente lo notaron enojado, pero particularmente decepcionado. Junto a su hermana interpretan que ya no hay margen para seguir aplazando una definición. No se sabe si Milei espera reunirse con ella en la Quinta de Olivos una vez finalizada la próxima semana, pero hay quienes especulan que eso deberá ocurrir más temprano que tarde.

Otros son más escépticos. “Esa debería ser la última instancia. La primera tendría que ser la Mesa Política”, afirman cerca de Karina. Ese grupo de funcionarios no tiene previsto reunirse la semana próxima. Hace dos semanas que tampoco lo hacen, bajo diferentes excusas. Pero la realidad es que varios de sus integrantes no le encuentran el sentido a verse porque el clima interno es de fractura total. Y si hay proyectos legislativos a debatir, el karinismo ya tiene su propio reducto de funcionarios de estrecha confianza que dialoga entre ellos. La Mesa Política se convirtió, al fin y al cabo, en un formalismo sin mayor utilidad política que la de fingir una sintonía fina que no existe.

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En el último tiempo, Bullrich se diferenció del Presidente en numerosas temáticas, se adjudicó políticas públicas anunciadas por Caputo y prometió —por lo bajo— entorpecer el curso de leyes de interés del oficialismo si es que le digitaban la composición de las comisiones desde la Casa Rosada. Para los Milei, el punto de quiebre se dio el martes, cuando Bullrich reunió a los 15 diputados nacionales que le responden y se publicó una foto en redes, que para la cúpula del Gobierno fue interpretada como una amenaza: “si no le dan lo que quiere, rompe”.

“Van a tomar cartas en el asunto. Está tensando demasiado la cuerda. Hay que poner los puntos de qué quiere y qué se le puede dar”, explican en el entorno de la Quinta de Olivos. A ellos llegó la versión de que Bullrich quiere preparar una propuesta para competir en unas PASO. Una de las personas que estuvo el martes reunida junto a la senadora y sus compañeros de banca afirma que no explicitó que quiere jugar a la presidencia, pero que “lo dio a entender”.

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Bullrich les mandó un mensaje a sus legisladores para conversar con ellos esta semana. Una vez reunidos, les realizó una suerte de diagnóstico de lo que piensa que está aconteciendo en el panorama político nacional. Les dijo que el contexto económico actual le hace pensar que Milei no estará competitivo para una reelección y que no está cómoda en la estructura del oficialismo: “Siento que no me están dando el lugar que me merezco”. En rigor, los Menem amenazan con no darle un solo lugar en las listas si sigue con esa actitud.

Pero lo de Bullrich se explica por algo más que por lo electoral. Considera que es la única persona en todo el oficialismo que tiene caudal de votos, además del Presidente. Si en algún momento existió el Triángulo de Hierro, conformado por las personas con mayor poder del oficialismo para centralizar las decisiones estratégicas, ahora considera que la Mesa Política licuó ese poder. Ve a muchos de esos compañeros como “inexpertos”.

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Esto último parece ser de las lecturas que más consenso recoge en su entorno. Pero no son pocos los que creen que se equivoca cuando coquetea con la posibilidad de romper o de buscar competir por la Presidencia. “Me preocupa que pienses que hay una tercera vía. Es imposible pedirle unas PASO a Milei”, le dijo en frente de todos una de las personas que estuvo ahí, según relataron dos de los presentes a Infobae. No todos coinciden con eso. En el mismo bullrichismo se configuraron una suerte de subgrupos: los conciliadores y los rupturistas.

En el Gobierno hay quienes creen que Bullrich se equivoca con su estrategia y que eso le terminará restando en términos electorales. “No se va a animar”, creen en uno de los principales sectores del oficialismo.

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Martín Menem publicó una selfie de la mesa política reunida en Casa Rosada

Uno de estos bullrichistas que quiere conciliar con los hermanos Milei cree que para calmar su anhelo por presentarse a la presidencia “no hay que decirle que no lo haga, hay que decirle que espere”, para que luego vea que las condiciones son complicadas. Aun así, son conjeturas, porque la imagen del Presidente podría verse fuertemente comprometida si continúan las vicisitudes económicas.

En el equipo económico están convencidos de que no tienen muchos más instrumentos para innovar en su programa macro y que ahora toda la esperanza de que haya un cambio de expectativas debe depositarse en el plano político. “Hay una impaciencia muy grande en ver los resultados de lo que estamos haciendo”, dijo ayer en el Foro de ABECEB el viceministro de Economía, José Luis Daza. Muchos de ellos también están impacientes, pero para que los acuerdos políticos con los gobernadores y las internas mermen. La lectura entre todos los integrantes de la Mesa Política parece ser unánime: solo el Presidente puede bajar el martillo. Será cuestión suya decidir cuánto será el tiempo perfecto.

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