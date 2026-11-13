Política

Jubilados, piqueteros y partidos de izquierda reactivan el plan de lucha contra el Gobierno a horas de la partida del Papa

La convocatoria central se concentra en una jornada nacional de protestas, fijada para el miércoles 18 de noviembre, con epicentro en las sedes de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) de todo el país

Marcha Jubilados - Congreso - 22 de julio
El próximo miércoles, jubilados y piqueteros se manifestarán frente a las oficinas centrales de ANSES de todo el país (Foto: RSFotos)
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Jubilados, movimientos piqueteros y partidos de izquierda reactivaron esta semana su plan de lucha contra el gobierno de Javier Milei, a menos de 24 horas de la partida del papa León XIV de Buenos Aires rumbo a Lima, Perú. La convocatoria central se concentra en una jornada nacional de protesta fijada para el miércoles 18 de noviembre, con epicentro en las sedes de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) de todo el país.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la movilización comenzará a las 11 frente a la sede de ANSES de avenida Córdoba 1144. Desde allí marcharán frente al Congreso de a Nación. La concentración está prevista para las 15.

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Los organizadores, agrupados en la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones de Jubilados y Pensionados de la República Argentina, definieron la fecha como un “miércoles federal” con acciones simultáneas en distintas provincias, tras más de 140 semanas consecutivas de protesta frente al Congreso desde diciembre de 2023.

El reclamo central es un aumento urgente de los haberes

El principal pedido de los jubilados autoconvocados apunta a un incremento inmediato de las jubilaciones mínimas, que hoy se ubican en 444.158,46 pesos, a los que se suma un bono de 70.000 pesos congelado desde 2024. La liquidación bruta para los beneficiarios del haber mínimo no supera los 514.158,46 pesos.

Entre las demandas figuran también la cobertura de medicamentos al 100%, la restitución del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) a la administración de trabajadores y jubilados, el control sobre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y el rechazo al uso del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que entrará en vigencia en diciembre para financiar indemnizaciones por despidos.

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Marcha Jubilados - Congreso - 22 de julio
Los jubilados de los miércoles anunciaron nuevas marchas (Foto: RS Fotos)

Según el comunicado difundido por la Mesa Coordinadora, el Gobierno habilitó el uso del FGS, cuya función es garantizar el pago de jubilaciones y juicios por recálculo, para solventar créditos inmobiliarios otorgados por bancos. La organización también reclama la apertura de las cuentas y los contratos del PAMI, la investigación de los funcionarios señalados por el manejo de esos fondos y la restitución de la moratoria previsional derogada por la actual gestión.

En el mismo comunicado, la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones de Jubilados y Pensionados responsabilizó al Gobierno por el deterioro del sistema de salud pública destinado a los adultos mayores. “Desde el inicio de este Gobierno, han aumentado las muertes de adultos mayores. Las cifras superan largamente las de la pandemia”, sostiene el texto.

La última movilización de los miércoles, realizada el 11 de noviembre, coincidió con el cierre de la gira de León XIV por la Argentina y se desarrolló sin el habitual despliegue de fuerzas de seguridad. Entre los manifestantes hubo banderas y carteles que aludían al Pontífice, además de una gigantografía del papa Francisco con la consigna “Hagan lío”.

Marcha Jubilados - Congreso - 30 de julio
La última movilización de los miércoles, realizada el 11 de noviembre, coincidió con el cierre de la gira de León XIV por la Argentina (Foto: Jaime Olivos)

El domingo anterior, en su primer discurso oficial en el país, en el Palacio Libertad (ex Centro Cultural Kirchner), León XIV había señalado, junto al presidente Javier Milei, que “la economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía” y pidió que “el crecimiento alcance a quienes encuentran mayores dificultades, como los ancianos que han contribuido durante años en construir la sociedad”.

Ese mensaje fue interpretado por referentes sindicales y de movimientos sociales como un respaldo implícito a sus reclamos. Tras el encuentro sobre el mundo del trabajo que el Pontífice encabezó el lunes en Puerto Madero, dirigentes de la Confederación General del Trabajo (CGT), las dos Centrales de Trabajadores de la Argentina (CTA) y organizaciones piqueteras coincidieron en que la exposición papal incluyó críticas directas a la gestión libertaria y al sector empresario.

El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, que acompañan todos los miércoles a los jubilados, calificó la frase final del Papa en Luján, “Argentina, levántate y camina”, como “un llamado de rebelión contra el modelo de pobreza y exclusión” del Gobierno nacional.

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