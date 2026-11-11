Fuerte rechazo del Gobierno a la decisión de Irán de nombrar terroristas a las Fuerzas Armadas argentinas

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El Gobierno de Irán anunció este miércoles la designación de la Armada y la Fuerza Aérea argentinas como “organizaciones terroristas”, en una medida que la Cancillería de Teherán presentó como respuesta directa a la decisión del Ejecutivo de Javier Milei de incluir a la Guardia Revolucionaria Islámica iraní en el mismo listado. El comunicado oficial cerró con una advertencia dirigida a Buenos Aires: “El gobierno argentino será responsable de todas las consecuencias de esto”.

La resolución que se conoció en los últimos minutos del Papa León XIV en la Argentina en donde trajo un discurso de concordia y de paz, fue difundida por el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, invoca el “principio de reciprocidad” y se ampara en una ley nacional de 2019 que habilita represalias contra los Estados que respalden la calificación de Estados Unidos sobre el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) como entidad terrorista.

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Según el texto oficial iraní, “la Armada Argentina y la Fuerza Aérea Argentina están sujetas a las disposiciones de la citada ley y las designa como organizaciones terroristas”.

Tras conocerse el comunicado iraní, el gobierno argentino emitió un comunicado oficial en el que rechaza la decisión del régimen y le recuerda las resoluciones de la Justicia argentina que señala la responsabilidad de funcionarios iraníes en los atentados a la Embajada de Israel y la AMIA, en 1992 y 1994 respectivamente, en la Ciudad de Buenos Aires.

“Esta medida carece de todo fundamento y constituye una acusacion inadmisible contra instituciones legitimamente constituidas, subordinadas a la Constitución Nacional y dedicadas a la defensa de la soberania nacional. que desarrollan sus funciones con estricto respeto a las leyes nacionales, al derecho internacional, a los tratados y acuerdos internacionales y a la soberanía de los Estados”, sostuvo la respuesta oficial del gobierno del presidente Javier Milei.

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Luego agrega: “la Justicia argentina atribuyo responsabilidad a la República Islámica de Irán por los atentados contra la Embajada de Israel en 1992 y contra la AMIA en 1994. Iran continúa sin cooperar con la Justicia argentina, no cumple las órdenes internacionales de detención vigentes y ha designado en cargos de alta responsabilidad a personas requeridas por nuestros tribunales. Tres décadas después, los acusados no han comparecido ante la justicia argentina”.

Lla senadora Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Alta y exministra de Seguridad, por su parte publicó un mensaje en la red social X en el que calificó la medida como una definición de la posición argentina en el plano internacional. “Que un Estado terrorista nos declare terroristas a nosotros marca de qué lado estamos”, escribió la legisladora.

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En el mismo posteo, Bullrich enumeró una serie de señalamientos contra el régimen iraní en materia de derechos humanos. “Un país que le niega la libertad y los derechos humanos a su propio pueblo, que cometió dos atentados en nuestro país, asesinó a más de 35.000 personas por manifestarse a principios de este año y ejecutó en la horca a 1.700 mujeres por ‘exceder sus derechos’”, sostuvo, y agregó que la represión alcanzó también a “homosexuales, manifestantes y otros ciudadanos” dentro del territorio iraní.

Otro que salió a responder fue el actual diputado Luis Petri que en su cuenta de X escribió “no nos van a amedrentar, y menos si las amenazas y las calificaciones son de un Estado Terrorista que perpetró atentados en la AMIA y en la Embajada de Israel en Argentina. Vamos a seguir luchando para obtener justicia y vamos a seguir condenando a Irán y a sus proxy terroristas”.

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“Frente al terrorismo, no se puede ser neutral, porque la neutralidad es complicidad. Nuestras fuerzas armadas son fuerzas democráticas y de paz y la declaración de Iran no hace más que confirmar que con Javier Milei estamos del lado de quienes defienden los valores de la vida y la libertad”, agregó.

La Cancillería fue la respuesta oficial del gobierno argentino que, mediante un comunicado que califica a la medida como carente de “todo fundamento y constituye una acusación inadmisible”. Asimismo, le exige a Irán que coopere plenamente con la Justicia de la Argentina,

El antecedente

La decisión de Teherán responde a una resolución adoptada por el Gobierno argentino a fines de marzo, cuando incluyó a los Guardianes de la Revolución en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). En aquel momento, la Casa Rosada justificó la medida con “informes oficiales que acreditan actividades ilícitas de carácter transnacional, incluyendo actos de terrorismo en suelo argentino”, en referencia a la presunta responsabilidad de la estructura militar iraní en dos ataques ocurridos en la década del noventa: el atentado contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, en 1992, que dejó 29 muertos, y el ataque contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en 1994, con un saldo de 85 fallecidos y más de 300 heridos. Ambos casos permanecen impunes y la Justicia argentina atribuyó responsabilidades a Irán y al grupo chií libanés Hezbollah.

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El proceso de tensión diplomática tuvo capítulos previos. En enero, el Gobierno argentino había incorporado al mismo registro a la Fuerza Quds, brazo exterior de la Guardia Revolucionaria. El canciller Pablo Quirno fijó entonces la postura oficial: “Argentina no va a ser neutral ante el terrorismo de Irán”. Semanas después, ante las Naciones Unidas, el funcionario condenó el cierre del estrecho de Ormuz por parte de Teherán con una frase similar: “Frente al terror, la Argentina no es tibia, responde con determinación”. En abril, la Argentina expulsó al encargado de negocios iraní en el país, Mohsen Soltani Tehrani, con un plazo de 48 horas para abandonar el territorio nacional.

Un mecanismo que Irán ya aplicó contra otro país

La designación contra las fuerzas armadas argentinas no es un caso aislado. A principios de noviembre, Teherán había recurrido al mismo principio de reciprocidad contra Reino Unido, al declarar a la Armada Real y a la Fuerza Aérea Real británicas como organizaciones terroristas, además de calificar al servicio de inteligencia exterior MI6 como un grupo hostil. En ambos casos, la Cancillería iraní utilizó el mismo marco legal de 2019 y el mismo argumento de represalia frente a terceros países que acompañaron la postura de Estados Unidos sobre el CGRI.

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El comunicado de este miércoles no precisó qué tipo de acciones concretas podría derivar de la nueva designación contra las fuerzas argentinas, más allá de la advertencia genérica sobre las “consecuencias” que deberá afrontar el Gobierno de Milei.