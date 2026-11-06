Nasry Asfura exige convertir acuerdos de la Cumbre Iberoamericana en resultados concretos para la población

El presidente Nasry Asfura participó en la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid, donde pidió a los gobiernos transformar los compromisos regionales en resultados concretos para sus ciudadanos. (Foto: Casa Presidencial Honduras)

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El presidente de Honduras, Nasry Asfura, instó a los países iberoamericanos a transformar los compromisos diplomáticos en acciones concretas que mejoren las condiciones de vida de sus ciudadanos, durante su intervención en la XXX Cumbre Iberoamericana que se desarrolla en Madrid, España.

El mandatario planteó que los acuerdos alcanzados entre las naciones participantes deben traducirse en oportunidades de empleo, inversión, educación, infraestructura y mecanismos de financiamiento para enfrentar los efectos del cambio climático.

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Durante su participación en el encuentro, que reúne a representantes de los 22 países de la Comunidad Iberoamericana, Asfura reconoció el liderazgo del rey Felipe VI y de España en la organización de la cumbre, celebrada bajo el lema “Iberoamérica. Juntos construimos nuestra Comunidad. Juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo”.

El gobernante sostuvo que la región cuenta con talento humano, recursos naturales y capacidad productiva para impulsar su desarrollo, pero consideró necesario que los gobiernos establezcan condiciones que permitan aprovechar ese potencial.

Durante su intervención, el mandatario hondureño reconoció el liderazgo del rey Felipe VI y de España en la organización del encuentro diplomático que reúne a representantes de Iberoamérica. (Foto: Casa Presidencial Honduras)

En ese sentido, destacó la importancia de facilitar la inversión, fortalecer la educación técnica y ampliar el acceso a servicios básicos como salud, educación e infraestructura, especialmente en las comunidades que permanecen alejadas de los principales centros urbanos.

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Asfura también defendió la colaboración entre el Estado y el sector privado como uno de los principales motores para generar empleo y promover la prosperidad económica.

Asimismo, señaló que la cooperación sur-sur y triangular representa una oportunidad para fortalecer las relaciones entre países y desarrollar iniciativas que respondan a las necesidades de sus poblaciones.

Uno de los principales temas abordados por el mandatario hondureño fue la vulnerabilidad de Centroamérica frente a los fenómenos climáticos, particularmente las sequías, inundaciones y huracanes que afectan a las comunidades y generan pérdidas económicas.

Asfura planteó que los acuerdos entre los 22 países iberoamericanos deben traducirse en oportunidades de empleo, inversión, educación y desarrollo para las poblaciones de la región. (Foto: Casa Presidencial Honduras)

Asfura advirtió que estos acontecimientos representan una amenaza para la seguridad alimentaria, el acceso al agua y las condiciones de vida de miles de familias de la región.

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Ante ese panorama, solicitó a los organismos y países cooperantes garantizar un acceso justo y oportuno al financiamiento climático, con el propósito de que las naciones centroamericanas puedan invertir en prevención, adaptación y protección de sus recursos naturales.

“Detrás de cada sequía hay una familia”, expresó el presidente, al subrayar que las poblaciones más vulnerables deben ocupar un lugar prioritario dentro de los programas de cooperación internacional.

El gobernante consideró que la respuesta a estos desafíos requiere coordinación internacional y recursos que permitan desarrollar proyectos sostenibles, en lugar de limitarse a atender las emergencias cuando ya se han producido los daños.

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La participación de Asfura en Madrid también marca el inicio de una nueva responsabilidad diplomática para Honduras, que asumirá por primera vez la Secretaría Pro Tempore de la Comunidad Iberoamericana durante el período 2026-2028.

El presidente destacó la importancia de fortalecer la alianza entre el Estado y el sector privado para impulsar la inversión, generar puestos de trabajo y promover el crecimiento económico. (Foto: Casa Presidencial Honduras)

El presidente afirmó que Honduras recibirá esta responsabilidad con “honor, humildad y voluntad de trabajo”, al considerar que representa una oportunidad para fortalecer la presencia del país en los espacios internacionales.

Entre las prioridades que adelantó figuran la integración económica, la atracción de inversiones, la seguridad y el fortalecimiento de una voz regional que permita posicionar los intereses de Centroamérica dentro de la comunidad iberoamericana.

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Con la organización de la próxima cumbre, el país también tendrá el desafío de preparar las condiciones para recibir a los jefes de Estado y de Gobierno de las 22 naciones que integran este mecanismo.

La agenda de Madrid representa así el inicio de un período de mayor responsabilidad diplomática para Honduras, que buscará aprovechar su nueva posición para impulsar acuerdos en materia económica, social y ambiental.