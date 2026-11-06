Guatemala

Renuncia viceministra de Hospitales de Guatemala tras un escándalo de nepotismo

La contratación del hijo de una alta funcionaria de Salud sin concurso y con credenciales insuficientes revela una brecha entre los principios que el ejecutivo proclama y las decisiones que toma en la administración pública

Renuncia de la viceministra de Hospitales, María del Rosario Orozco García, tras revelarse un presunto caso de nepotismo.
Renuncia de la viceministra de Hospitales, María del Rosario Orozco García, tras revelarse un presunto caso de nepotismo. (Gobierno de Guatemala)
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La presidenta de Guatemala en funciones, Karin Herrera, oficializó la aceptación de la renuncia de la viceministra de Hospitales, María del Rosario Orozco García. El hecho ocurre luego de que se revelara en el Congreso un presunto caso de nepotismo.

Por su parte, el ministro de Salud, Joaquín Barnoya, formalizó la salida de la funcionaria durante una entrevista en la Radio Fabulosa donde también reveló que se ordenó una revisión de las contrataciones señaladas en el centro asistencial.

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El caso de presunto nepotismo salió a la luz el 23 de octubre, cuando la diputada Evelyn Morataya cuestionó a autoridades del MSPAS durante una citación en el Congreso.

Allí se reveló que Héctor José Gabriel Ajuk Orozco, hijo de la viceministra, había sido contratado en el Hospital Roosevelt para tareas administrativas y de apoyo de oficina, pese a contar únicamente con título de bachiller. La diputada denunció además que se habría contratado también a la novia del joven, extremo que, precisó, aún se investiga.

La diputada Evelyn Morataya cuestionó, durante una citación en el Congreso realizada el 23 de octubre, la contratación del hijo de la Viceministra de Hospitales, María del Rosario Orozco, en la planilla del Hospital Roosevelt en Guatemala. (Video: Diputada Evelyn Morataya)

Según detalló Morataya en sus redes sociales, el joven percibía un salario de Q7.500 quetzales (unos USD 974) en el área de Salud Mental, una cifra superior a la de un enfermero, cuyo sueldo ronda los Q5.000 quetzales (USD 649).

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La legisladora señaló que la emergencia del hospital cuenta con apenas ocho enfermeros para atender a 89 pacientes.

“¿Les parece justo? A mi me indigna la superioridad moral de la que se ha jactado el actual gobierno, incluyendo el ministro de salud, el doctor Joaquín Barnoya, pero en la práctica hacen lo contrario. ¿Tráfico de influencias? ¿Nepotismo?”, escribió la diputada en sus redes sociales.

Durante la citación en el Congreso, Morataya fue más contundente: “Eso es un delito, eso es tráfico de influencias. Qué casualidad que el hijo de la viceministra obtiene una plaza en el hospital Roosevelt sin convocatoria”, afirmó.

Renuncia de la viceministra de Hospitales, María del Rosario Orozco García, tras revelarse un presunto caso de nepotismo.
La diputada denunció que la emergencia del Hospital Roosevelt cuenta con ocho enfermeros para atender a 89 pacientes. (Facebook/Evelyn Morataya)

Además, mencionó que un abogado y notario, identificado como William Josué Jasso Lis, avaló una declaración jurada en la que el joven aseguraba no tener parentesco con funcionarios del Ministerio de Salud.

La versión del Ministerio de Salud

Previo al reconocimiento de Barnoya sobre la salida de la viceministra, El departamento de Comunicación del Ministerio de Salud había informado que la renuncia de Orozco García obedecía a “razones personales”.

No obstante, en la entrevista con Radio Fabulosa, Barnoya además de reconocer el presunto nepotismo, indicó que solicitó un informe circunstanciado para analizar la situación señalada.

“Actualmente se analiza el informe. La revisión continúa independientemente de las renuncias”, dijo. Además aseguró que las próximas decisiones en el Hospital Roosevelt se tomarán “con base en evidencia”.

Un hombre de mediana edad con gafas y traje oscuro habla desde un podio de madera. Detrás hay banderas de Guatemala y plantas
En una entrevista radial, Joaquín Barnoya afirmó que el Ministerio de Salud analiza un informe sobre el caso y que la revisión seguirá pese a las renuncias. (Archivo/Diario de Centroamérica)

Trayectoria de la funcionaria y proceso de sustitución

Orozco había asumido el cargo el 14 de mayo de 2025 en sustitución de Sandra Edith Carballo Lemus. Según el perfil divulgado por el MSPAS en su momento, contaba con 20 años de experiencia en el campo de la salud, 15 de ellos en organismos no gubernamentales e internacionales.

La presidenta en funciones, Karin Herrera, confirmó la firma del acuerdo gubernativo que oficializa la salida de la viceministra, luego de que Barnoya le notificara la dimisión. Herrera precisó que en la carta presentada por la funcionaria se argumentaron “motivos estrictamente personales”.

Tras conocerse la aceptación de la renuncia, Morataya celebró el desenlace: “La fiscalización funciona. Se fue el hijo y hoy tuvo que renunciar la mamá”, declaró la diputada después de conocer las dimisiones. Mientras que el Ministerio de Salud no ha informado hasta el momento quién ocupará el cargo dejado por Orozco.

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