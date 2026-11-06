Juicio a “Pity” Álvarez: comienzan los alegatos y sus abogados apuestan a demostrar que actuó en legítima defensa

Una persona caracterizada con gafas de sol sobre la cabeza y guantes de red muestra la palma de su mano izquierda con un ojo azul dibujado.

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El juicio contra “Pity” Álvarez por el asesinato de Cristian “El Gringo” Díaz, ocurrido en julio de 2018 en Villa Lugano, ingresará este viernes en su etapa final. A partir de las 11.30, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 escuchará a la hermana del músico, Silvina Álvarez, en lo que se prevé que sea el último testimonio del debate. Luego comenzarán los alegatos.

La primera exposición estará a cargo de la querella, representada por Fernando Burlando y Fabián Améndola, quienes podrían participar de manera virtual. En la sala estará Verónica Román, expareja de Díaz y madre de una de sus hijas, de 17 años.

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Según pudo saber Infobae, los abogados de la familia de la víctima solicitarían una condena de 10 años y ocho meses de prisión, la pena mínima prevista para el homicidio agravado por el uso de un arma de fuego. Si bien el homicidio simple contempla una escala de 8 a 25 años de cárcel, el Código Penal establece que, cuando se utiliza un arma de fuego, tanto el mínimo como el máximo de la pena aumentan un tercio. De allí surge el pedido de la querella.

La querellante Verónica Román, representada por Fabián Améndola y Fernando Burlando (RsFotos)

La defensa, en cambio, buscará demostrar que Álvarez actuó en legítima defensa o, subsidiariamente, que existió un exceso en la legítima defensa, figura que contempla penas de uno a cinco años de prisión, sin contar la eventual sanción por la portación ilegal del arma.

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Después de la querella, el cronograma continuará el miércoles 11 de noviembre, con el alegato del fiscal Sandro Abraldes, mientras que el viernes 13 será el turno de los defensores Javier Baños y Sebastián Queijeiro.

El exlíder de Viejas Locas e Intoxicados llegó a juicio acusado de homicidio agravado por el uso de un arma de fuego. En su requerimiento de elevación a juicio, la Fiscalía también le atribuyó el delito de portación ilegítima de arma de uso civil, en concurso real.

Javier Baños y Sebastián Queijeiro, a cargo de la defensa de "Pity" (Maximiliano Luna)

Los argumentos de la defensa

En diálogo con Infobae, Baños adelantó que su estrategia estará centrada en demostrar que “Pity” reaccionó ante una situación de peligro.

“Se defendió”, afirmó el abogado, quien sostuvo que el consumo problemático de drogas que Álvarez arrastra desde los 14 años pudo haber magnificado su percepción de la amenaza, aunque algunos peritos que declararon durante el juicio no coincidieron con esa interpretación.

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Según el letrado, aquella madrugada el cantante fue abordado por Díaz, quien, de acuerdo con la declaración de “Pity”, estaba alcoholizado y bajo los efectos de drogas. Baños aseguró que la víctima lo provocó durante aproximadamente media hora y que, durante ese tiempo, Álvarez estuvo privado de su libertad porque no le permitía retirarse del lugar.

“Pity” Álvarez y Cristian “El Gringo” Díaz, la víctima

Para respaldar su planteo, mencionó el testimonio de Agustina Inbernoz, quien acompañaba a Álvarez esa noche. Según el abogado, la joven declaró que vio a Díaz hacer un ademán hacia su cintura, como si intentara sacar algún objeto.

También destacó dos elementos vinculados con la víctima: un antecedente por tentativa de robo agravado por el uso de armas y el resultado de una pericia de barrido electrónico realizada sobre su mano derecha.

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De acuerdo con Baños, el estudio detectó partículas de plomo, bario y antimonio, componentes que pueden estar asociados a residuos de disparos de armas de fuego. La defensa considera que ese hallazgo debe ser valorado al analizar la posibilidad de que Díaz hubiera manipulado o disparado un arma.

Los jueces del TOC N° 29: Juan María Ramos Padilla, Gustavo Goerner (Presidente) y Hugo Navarro (RsFotos)

El arrepentimiento de “Pity” y el ofrecimiento a la familia

La última audiencia del juicio tuvo como protagonista al propio Álvarez, quien declaró por primera vez ante los jueces y reconstruyó la noche del crimen. Su testimonio quedó posteriormente bajo la lupa, luego de que la clínica psiquiátrica donde permanece internado informara a la Justicia que dio positivo por cocaína tras regresar del tribunal.

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Durante su exposición, el músico aseguró que se sintió “acorralado” por Díaz y describió los segundos en los que efectuó los disparos. “No pensé, me transformé”, dijo al intentar explicar su reacción.

También manifestó su arrepentimiento y propuso organizar un recital para recaudar dinero destinado a las hijas de la víctima.

“¿Cómo no voy a estar arrepentido?”, respondió cuando le preguntaron si lamentaba lo ocurrido. Álvarez explicó que él también había perdido a su padre y que comprendía el dolor de las hijas de Díaz.

Según pudo saber Infobae, antes del inicio del juicio el músico ya había realizado un ofrecimiento para colaborar económicamente con una de ellas.

Así fue la llegada de "Pity" Álvarez al Tribunal de la calle Paraguay al 1500 antes de su declaración este lunes

Qué podría pasar con el músico

Aunque pasó casi cuatro años privado de su libertad tras su detención en 2018, Álvarez obtuvo el arresto domiciliario en junio de 2022, después de que la Justicia suspendiera el proceso por considerar que no estaba en condiciones psíquicas de afrontar el juicio. Posteriormente, el tribunal dispuso el cese de esa medida.

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Actualmente, el músico permanece internado desde hace más de un mes en una clínica psiquiátrica de Castelar, adonde fue trasladado contra su voluntad el 2 de octubre pasado por disposición de la Justicia civil.

Para Baños, incluso ante una eventual condena, no correspondería ordenar su detención inmediata ya que no existen riesgos de fuga ni de entorpecimiento del proceso.

Como sea, la decisión sobre su situación dependerá de la sentencia y de las medidas judiciales vinculadas con su estado de salud. Por ahora, los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro deberán escuchar los alegatos de las partes antes de resolver la responsabilidad penal del músico.

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