Estados Unidos renueva por un año la emergencia nacional para mantener las sanciones contra el régimen de Nicaragua

En una imagen compuesta, el expresidente estadounidense Donald Trump señala con un gesto amenazante al presidente nicaragüense Daniel Ortega, simbolizando la tensión diplomática entre ambos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dispuso la renovación por un año de la emergencia nacional vinculada a Nicaragua, una medida que sostiene el marco legal de las sanciones contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

La prórroga extenderá la vigencia de la declaración hasta noviembre de 2027 y preservará las facultades del Ejecutivo estadounidense para bloquear bienes y restringir transacciones económicas de personas o entidades alcanzadas por las medidas, según informó Centroamérica360.

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La emergencia sostiene las sanciones de Estados Unidos

La declaración se ampara en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, una norma que habilita al presidente estadounidense a adoptar restricciones financieras frente a amenazas externas para la seguridad nacional y la política exterior del país.

La continuidad de la emergencia permite mantener activas las sanciones aplicadas por Washington contra funcionarios, allegados y estructuras vinculadas al régimen nicaragüense. La legislación estadounidense exige que este tipo de disposiciones se renueven cada año para que no pierdan vigencia.

Bloques de letras deletrean "SANCTIONS" frente a las banderas de Estados Unidos y Nicaragua, simbolizando la tensión diplomática y las medidas punitivas impuestas por Washington. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La decisión fue comunicada a través de avisos publicados en el Registro Federal de Estados Unidos. De acuerdo con Centroamérica360, la Casa Blanca considera que persisten las condiciones que motivaron la declaración inicial y que las actuaciones de las autoridades nicaragüenses continúan representando un riesgo para los intereses estadounidenses.

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El alcance de la normativa permite congelar activos bajo jurisdicción de Estados Unidos y limitar operaciones económicas. Estas facultades constituyen la base de las medidas restrictivas adoptadas contra figuras del poder político y estatal de Nicaragua desde 2018.

La orden original fue firmada el 27 de noviembre de 2018

La emergencia nacional relacionada con Nicaragua fue establecida el 27 de noviembre de 2018, durante el primer mandato de Trump, mediante la Orden Ejecutiva 13851. La medida surgió meses después del inicio de las protestas ciudadanas contra Ortega, que comenzaron el 18 de abril de ese año.

La administración de Joe Biden mantuvo la declaración y las sanciones durante sus cuatro años en la Casa Blanca. Tras el regreso de Trump a la presidencia, la emergencia volvió a ser prorrogada dentro de los plazos establecidos por la legislación estadounidense.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firma un decreto en el Salón Oval de la Casa Blanca, en Washington, Estados Unidos, el 13 de febrero de 2025. REUTERS/Kevin Lamarque

El texto citado por Centroamérica360 vincula la decisión con la represión contra manifestantes y opositores, el deterioro de las instituciones democráticas y el debilitamiento del Estado de derecho en Nicaragua.

Washington sostiene que continúan las prácticas represivas contra la población civil, además del uso de la violencia y hechos de corrupción que, según su evaluación, afectan la estabilidad económica y política del país centroamericano.

Washington apunta a la represión y al deterioro institucional

La declaración estadounidense ubica en el centro de su argumentación la respuesta del régimen a las movilizaciones de 2018. Aquel año, las protestas se extendieron por distintas ciudades nicaragüenses y derivaron en una crisis política que modificó la relación entre Managua y Washington.

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Desde entonces, Estados Unidos ha aplicado sanciones a integrantes del oficialismo, miembros de las fuerzas de seguridad, funcionarios judiciales y otras personas señaladas por su participación en acciones contra dirigentes opositores, organizaciones civiles y medios de comunicación.

Daniel Ortega y Rosario Murillo concentran el poder político en Nicaragua desde hace años. Murillo ejerce además la vicepresidencia, mientras que el régimen ha profundizado su control sobre instituciones estatales, el sistema judicial y los espacios de participación política.

Una ilustración presenta a Donald Trump señalando a Daniel Ortega y Rosario Murillo junto a una urna encadenada y pancartas de protesta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La renovación de la emergencia no anuncia por sí misma nuevas sanciones. Su función principal es conservar el instrumento jurídico que permite a la Casa Blanca mantener las restricciones ya vigentes y, si lo considera necesario, adoptar otras medidas dentro de sus atribuciones.

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La decisión mantiene a Nicaragua dentro de un grupo de países y situaciones internacionales para los que Estados Unidos conserva mecanismos excepcionales de presión económica y financiera. La declaración permanecerá vigente hasta noviembre de 2027, salvo que una futura decisión presidencial modifique ese plazo o deje sin efecto la emergencia.