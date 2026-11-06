“Pensá en tu familia”: los audios de presos que extorsionaban a usuarios de una página de servicios sexuales

Cayó una banda de extorsionadores liderada por presos de cárceles bonaerenses: las escuchas del caso

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“No te voy a hablar más. Te voy a dar un tiempito y me mandás lo que falta, porque sino, tenemos un quilombo bárbaro y te reembolso la plata. Pensá en tu familia, hijo de mil puta. Me estás haciendo perder tiempo. Yo soy un proxeneta de primera, ¿qué te pensás que laburo así de a puchito?”.

La amenaza forma parte de una serie de audios de una banda que extorsionaba a usuarios de una página de servicios sexuales y estaba integrada en su mayoría por presos de cárceles bonaerenses.

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La investigación derivó este jueves en seis allanamientos, tres internos identificados, dos detenidas y el secuestro de cinco teléfonos celulares.

En las grabaciones, un hombre que se presenta como “Carlos González” le reclama dinero a la víctima por haber consultado precios en la página “Gemidos” sin concretar un encuentro. Para presionarlo, menciona a personas de su entorno, una dirección y advierte que enviará “gente de cobranza” a su domicilio.

“Mirá, ¿te digo la verdad? Estaba haciendo unas cosas con la jueza, que tengo una jueza intervenida. Las pibas son de 15 años a veintipico. ¿Vos no querés tener quilombo? Ahí te voy a llamar y te voy a desvincular de la página. ¿No querés que vaya la gente de cobranza a tu casa? Ahí te llamo y lo arreglamos de buena manera", dice el extorsionador. Y, en otro pasaje, amenaza: “Te quedan 250. Mandame los 50 que me dijiste recién”. También menciona una supuesta multa de $3 millones, que aparece como parte de la maniobra para exigir más dinero.

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Los cinco detenidos

De acuerdo con la reconstrucción del caso, los acusados obtenían información sobre las personas que ingresaban a perfiles falsos de la página y luego la usaban para intimidarlas. La víctima recibió las llamadas en julio y, antes de denunciar el caso, transfirió $200.000.

La investigación de la DDI de Lomas de Zamora, hoy dirigida por el comisario Flavio Marino, identificó tres líneas telefónicas usadas para las amenazas. Los agentes analizaron comunicaciones, tarjetas SIM, impactos de antenas, consumo de datos y movimientos de las cuentas que recibían las transferencias.

Con la información recopilada, el fiscal Ignacio Torrigino, de la Unidad Funcional de Instrucción N°19 de Lomas de Zamora, solicitó seis órdenes de allanamiento. La jueza Laura Ninni, a cargo del Juzgado de Garantías N°6 del distrito, los autorizó.

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Según fuentes policiales, entre los detenidos están Lucas Aguirre Pérez, de 23 años, alojado en el sector 30 de la Unidad Carcelaria N°30 de General Alvear; Mauro Leonel Fretes Martínez, de 41, bajo arresto en la Unidad Carcelaria N°23 de Florencio Varela; y Rolando Robustiano Lescano, de 61, interno de la Unidad N°43 de González Catán. Durante las requisas en los tres penales, a cada uno le secuestraron un celular.

Fretes Martínez, quien registra antecedentes por robo desde al menos 2006, es señalado como el creador y encargado de captar víctimas a través de perfiles falsos. En tanto, Aguirre Pérez y Lescano realizaban las extorsiones y recibían las transferencias de dinero.

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Uno de los allanamientos del caso

A ellos se les sumaron dos mujeres, una de ellas identificada como Marina Soledad Cheveste, de 45 años, quien fue detenida en un domicilio de la localidad de Billinghurst, en General San Martín; y otra de 42 años, aprehendida en una vivienda de Isidro Casanova. En la investigación también figuran como receptoras de transferencias que luego se derivaban a otras cuentas.

Esta última recuperó la libertad tras cumplir los recaudos legales, mientras que los otros acusados quedaron a disposición de la Justicia.

La mujer de 42 años será indagada en las próximas horas. La causa tramita por los delitos de extorsión, encubrimiento agravado y amenazas.