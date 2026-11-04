Política

Mendoza: expulsaron a una diputada de la Legislatura que fue condenada por corrupción

Se trata de Janina Ortíz, que pertenecía al bloque Unión Mendocina, y que recibió una condena a tres años de prisión en suspenso. Es la primera vez que se toma una medida así en la provincia desde el regreso de la democracia

Janina Ortiz, diputada de La Unión Mendocina
La Cámara de Diputados de Mendoza expulsó por unanimidad a Janina Ortiz tras su condena judicial por delitos de corrupción (Télam)
Guardar

La Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza avanzó este miércoles con una medida histórica desde el regreso de la democracia. Por unanimidad, la legislatura resolvió expulsar a Janina Ortiz del cuerpo luego de que fue condenada por cuatro hechos de corrupción.

La diputada que pertenecía al bloque Unión Mendocina fue condenada a tres años de prisión en suspenso el pasado 20 de octubre tras un juicio abreviado y recibió la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

PUBLICIDAD

La condena fue dictada el 20 de octubre por la jueza Mariana Martín, en el marco de un juicio abreviado celebrado en el Polo Judicial. Ortiz y el exintendente de Las Heras Daniel Orozco reconocieron su culpabilidad en los delitos de peculado doloso, peculado culposo y uso de documento público falso, y acordaron la pena para evitar la prisión efectiva. La Justicia comprobó que ambos, al frente de la comuna lasherina, desviaron al menos $35,5 millones a través de una cooperativa sin actividad real denominada Manos a la Obra.

La causa involucra a otros imputados que no ingresaron en el juicio abreviado y cuyas causas siguen cursos judiciales separados: Osvaldo Oyhenart, exsubsecretario de Políticas Sociales del municipio; su yerno y agente municipal, Juan Pablo Pandolfi; y Adrián Pérez, señalado como presidente de la cooperativa. Los tres fueron procesados pero el expediente continúa abierto en su contra.

PUBLICIDAD

Janina Ortiz desafeuro
El cuerpo legislativo declaró improcedente el reclamo salarial presentado por Ortiz por el período en que rigió su suspensión sin goce de haberes

La resolución aprobada declara vacante la banca correspondiente y ordena notificar de forma inmediata a la Junta Electoral de la Provincia para que determine quién, según el orden de lista, debe incorporarse al cuerpo y prestar juramento. Además, la Cámara declaró improcedente el reclamo de Ortiz por el cobro de salarios no percibidos durante su suspensión, y ratificó en todos sus términos la Resolución N° 1135/24, que en marzo de 2024 había dispuesto la suspensión sin goce de haberes.

El presidente de la Cámara, Andrés Lombardi, subrayó el peso institucional de la jornada. “Estamos tratando el primer expediente de expulsión de un legislador mendocino, por lo menos desde 1983 a la fecha. En la historia de esta Legislatura hubo varias decisiones de suspensión, pero una expulsión es la primera. Y no es un tema menor”, afirmó desde el recinto. El legislador precisó además que la suspensión de 2024 no implicó un juicio sobre la culpabilidad de Ortiz, sino una evaluación ética de su conducta como representante, y que la sentencia judicial disipa cualquier lectura política del proceso: “Esto también despeja las críticas que en su momento señalaban que nuestra decisión respondía a una persecución política”.

El diputado Mauro Giambastiani (Movimiento Mendocino), titular de la comisión de Derechos y Garantías, presentó el despacho que sustenta la exclusión y remarcó que la medida no obedece a una decisión interna del cuerpo sino a una sentencia firme. “Hemos decidido esto fundamentados no en una cuestión de este cuerpo, sino en una sentencia judicial donde se la inhabilita y donde es culpable de diferentes cargos, entre ellos delitos contra la administración pública”, sostuvo. Giambastiani también confirmó que la declaración de vacancia fue acompañada del pedido formal a la Junta Electoral para que identifique al ciudadano o ciudadana que debe ocupar el cargo.

Omar-de-Marchi-Daniel-Orozco-portada
Omar De Marchi junto a Daniel Orozco, pareja de Ortiz

El legislador Julio Villafañe (Partido Justicialista), presidente de la misma comisión, respaldó lo actuado y rechazó las críticas al proceso. “Sé que en distintos sectores de la sociedad se cuestiona o se dicen algunas cosas por falta, tal vez, de información o por ignorar los procedimientos administrativos y legales que corresponden”, señaló. Sobre el reclamo salarial, fue categórico: “Cualquier ciudadano o ciudadana que cumple una tarea laboral, cuando recibe una suspensión, no cobra un salario; y más en este caso, que es por hechos de corrupción”.

Desde el Frente Para la Victoria, Lucas Ilardo votó a favor pero advirtió sobre los costos democráticos del proceso. “No es bueno ni razonable para la democracia que haya quedado un antecedente de que en esta Cámara, durante dos años, siete meses y ocho días, no hubo un legislador sentado en esa banca”, expresó. En la misma línea, llamó a no hacer “alarde de la ética” frente a un caso de corrupción.

El diputado Franco Ambrosini (UCR), titular del Interbloque Cambia Mendoza, recordó que durante el proceso los distintos bloques instaron a Ortiz a ponerse a disposición de la Justicia. “Lo único que tenía que hacer era ponerse a disposición de la justicia, y no lo hizo”, afirmó. Tras la condena, Ambrosini consideró que “al fin ella aceptó la culpabilidad” y que el cuerpo “no se equivocó” al avanzar con la suspensión en 2024. Calificó la jornada como “un día triste” y descartó cualquier motivo de festejo: “Hubo un representante que le falló a la ciudadanía, que le robó a los vecinos de Las Heras, y termina reconociendo su culpabilidad”.

En las elecciones provinciales de 2023, Ortiz encabezó la nómina de diputados provinciales de La Unión Mendocina por el Primer Distrito, seguida por José Caviglia, expresidente del Partido Libertario, quien falleció el 1 de noviembre de 2025. Por ese motivo, la banca quedará en manos de María Belén Castillo, dirigente del PRO que seguía en el listado y que actualmente se desempeña como vocal titular del partido que conduce Gabriel Pradines. Una vez que asuma, Castillo ejercerá el cargo hasta diciembre de 2027.

Temas Relacionados

MendozaCorrupciónPeculadoúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Villa La Angostura: Ginóbili pidió al TSJ que revise el fallo que anuló la restitución de un lote en el cerro Belvedere

Su representante, José Mena, cuestionó el pronunciamiento de la cámara provincial y reclamó que se mantengan los aspectos válidos del fallo de primera instancia sobre el terreno del cerro Belvedere

Villa La Angostura: Ginóbili pidió al TSJ que revise el fallo que anuló la restitución de un lote en el cerro Belvedere

La ley de discapacidad se dictaminó en el Senado y quedó lista para ser sancionada en la próxima sesión

El despacho avanzó esta tarde en las comisiones de Presupuesto y Hacienda; y de Población y Desarrollo Humano de la Cámara alta

La ley de discapacidad se dictaminó en el Senado y quedó lista para ser sancionada en la próxima sesión

El Ejecutivo retiró del Congreso el proyecto que restablecía Ganancias para los CEDEARs

La iniciativa había sido enviada a Diputados un día antes. Proponía la vuelta del impuesto. El Gobierno dice que fue un “borrador”. La oposición se debate entre fustigar al oficialismo por su “torpeza” o pedir que se reponga el tributo

El Ejecutivo retiró del Congreso el proyecto que restablecía Ganancias para los CEDEARs

El Niño: Entre Ríos declaró el estado de desastre y emergencia agropecuaria

Abarcará a todo el territorio de islas y anegadizos del río Paraná. El gobierno provincial intentará que la Nación tome una determinación similar

El Niño: Entre Ríos declaró el estado de desastre y emergencia agropecuaria

El Senado dictaminó la ley “Joaquín”, que impone medidas de seguridad en espacios deportivos públicos y privados

El proyecto ya fue aprobado por unanimidad en Diputados y avanzó esta tarde en la comisión de Deportes de la Cámara alta. El kirchnerismo se quejó por las “dificultades” en clubes de barrio

El Senado dictaminó la ley “Joaquín”, que impone medidas de seguridad en espacios deportivos públicos y privados

DEPORTES

Una argentina, nominada al premio a la mejor velista joven del mundo

Una argentina, nominada al premio a la mejor velista joven del mundo

El Manchester City de Enzo Fernández vence a RB Leipzig por la cuarta fecha de la Champions League: la agenda completa

Comenzó la venta de entradas para el clásico Argentina-Uruguay en La Bombonera: precios y todo lo que hay que saber

La frase del Colo Barco que ilusionó a los hinchas de Boca Juniors: “Miro los partidos y voy a volver estando bien”

El gol a 40 segundos del final que le dio a la selección argentina de futsal el pase a las semis de los Juegos Olímpicos de la Juventud

TELESHOW

Ron Wood llegó a Buenos Aires y fue recibido con el fervor de “la patria Stone”

Ron Wood llegó a Buenos Aires y fue recibido con el fervor de “la patria Stone”

Un llamado al 911 y el pedido de asistencia médica: qué dice el parte policial sobre la muerte de Daniel Bifulco

Barbie Simons contó que perdió la herencia de su padre a causa de una estafa: “Fue como que me lo vuelvan a quitar”

Moria Casán leyó en vivo un mensaje privado que le mandó Andy Kusnetzoff: “¿De dónde sacaste eso?"

Valentina Cervantes arrancó la decoración navideña: el árbol perdido, temática de ositos y un costado low cost

INFOBAE AMÉRICA

Drones y francotiradores: el último tramo de alias "Pecho de Rata" y Gamboa hacia Estados Unidos | Parte II

Drones y francotiradores: el último tramo de alias "Pecho de Rata" y Gamboa hacia Estados Unidos | Parte II

Crece el interés turístico de Reino Unido por República Dominicana

Cuba se queda a oscuras: siete unidades termoeléctricas permanecen fuera de servicio en el sistema eléctrico

Un invento argentino llegó al museo espacial más grande del mundo: “Nunca lo imaginamos”

Guatemala reunió a Centroamérica para revisar auditorías y fortalecer la seguridad aeroportuaria regional