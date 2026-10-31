Durante la visita a la Argentina, León XIV expondrá su mirada sobre la pobreza, el desarrollo y la educación, que cuestiona los planes de ajuste

El papa León XIV y Javier Milei durante su encuentro en el Vaticano

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(Enviado a Roma, Italia) El papa Francisco describió al cardenal Robert Prevost su mirada personal sobre Javier Milei, tras la audiencia privada que concedió al presidente libertario en febrero 2024. Ahora el cardenal es León XIV y viaja a la Argentina para ratificar el legado religioso de Francisco y poner la primera piedra de un sólido puente que debería unir los márgenes ideológicos y políticos del país.

La arquitectura de la gira papal está diseñada para iniciar la tarea pastoral que Francisco soñó en Roma y no pudo iniciar en tierra natal. La administración Milei objetó ciertos aspectos de la agenda de León XIV, pero el Sumo Pontífice ya supo por Francisco como piensa el presidente argentino y no hubo una sola concesión.

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El Papa llegará Buenos Aires empoderado por su derrota al cáncer y la histórica visita que protagonizó en Francia. Frente a Emmanuel Macron cuestionó su programa de gobierno, una semana antes que estallaran las protestas sociales.

Emmanuel Macron estrecha la mano del Papa León XIV durante un encuentro en Metz, (Francia)

León XIV asumirá la efusividad personal de Milei -otra enseñanza de Francisco- y ya conoce la influencia que tiene Karina Milei en Balcarce 50. El Papa administra las presiones del poder y ejecuta simples gestos políticos para exhibir su mirada sobre el mundo y las cosas.

No comparte la política migratoria de Donald Trump y su agenda internacional, y para demostrar sus diferencias políticas con la administración republicana, decidió votar en las elecciones de medio término de Estados Unidos.

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Un hecho inédito en la historia mundial.

Donald Trump y Javier Milei en la Casa Blanca, (Washington, Estados Unidos)

Milei es aliado estratégico de Trump en América Latina, y comparte su perspectiva respecto a la economía, la inteligencia artificial y la situación de Medio Oriente.

León XIV ya fijó posición pública acerca de la pobreza, la economía global y la inteligencia artificial. En estos asuntos tiene diferencias ideológicas con Milei, mientras que coincide sin fisuras respecto al aborto, la igualdad de género y la eutanasia.

El Papa visitará al Cottolengo Don Orione, dará misas en Palermo, Lujan y la ciudad de Cordoba, se encontrará con sindicalistas, empresarios y líderes sociales, y protagonizará una Vigilia de Oración con los jóvenes en el Monumento a los Españoles.

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León XIV tendrá muchísima actividad pastoral en contraste con una visita oficial a la Casa Rosada y un evento protocolar con el establishment argentino en el Palacio Libertad (ex CCK).

El papa León XIV saluda en la Plaza de San Pedro del Vaticano

Es posible conocer y entender qué piensa León XIV sobre la pobreza, el trabajo y las asimetrías sociales, si se lee con detenimiento que escribió en Dilexi te.

El contraste con la mirada ideológica de Milei es inmediato:

-“La condición de los pobres representa un grito que, en la historia de la humanidad, interpela constantemente nuestra vida, nuestras sociedades, los sistemas políticos y económicos, y especialmente a la Iglesia. En el rostro herido de los pobres encontramos impreso el sufrimiento de los inocentes y, por tanto, el mismo sufrimiento de Cristo. Al mismo tiempo, deberíamos hablar quizás más correctamente de los numerosos rostros de los pobres y de la pobreza, porque se trata de un fenómeno variado; en efecto, existen muchas formas de pobreza: aquella de los que no tienen medios de sustento material, la pobreza del que está marginado socialmente y no tiene instrumentos para dar voz a su dignidad y a sus capacidades, la pobreza moral y espiritual, la pobreza cultural, la del que se encuentra en una condición de debilidad o fragilidad personal o social, la pobreza del que no tiene derechos, ni espacio, ni libertad”.

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-“En este sentido, se puede decir que el compromiso en favor de los pobres y con el fin de remover las causas sociales y estructurales de la pobreza, aun siendo importante en los últimos decenios, sigue siendo insuficiente. Esto también porque vivimos en una sociedad que a menudo privilegia algunos criterios de orientación de la existencia y de la política marcados por numerosas desigualdades y, por tanto, a las viejas pobrezas de las que hemos tomado conciencia y que se intenta contrastar, se agregan otras nuevas, en ocasiones más sutiles y peligrosas. Desde este punto de vista, es encomiable el hecho de que las Naciones Unidas hayan puesto la erradicación de la pobreza como uno de los objetivos del Milenio”.

-“Más allá de los datos —que a veces son “interpretados” en modo tal de convencernos que la situación de los pobres no es tan grave—, la realidad general es bastante clara: «Hay reglas económicas que resultaron eficaces para el crecimiento, pero no así para el desarrollo humano integral. Aumentó la riqueza, pero con inequidad, y así lo que ocurre es que “nacen nuevas pobrezas”. Cuando dicen que el mundo moderno redujo la pobreza, lo hacen midiéndola con criterios de otras épocas no comparables con la realidad actual. Porque en otros tiempos, por ejemplo, no tener acceso a la energía eléctrica no era considerado un signo de pobreza ni generaba angustia. La pobreza siempre se analiza y se entiende en el contexto de las posibilidades reales de un momento histórico concreto".

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-“Dirigiéndose a algunos educadores, el Papa Francisco recordó que la educación ha sido siempre una de las expresiones más altas de la caridad cristiana: «La vuestra es una misión llena de obstáculos pero también de alegrías. […] Una misión de amor, porque no se puede enseñar sin amar». En este sentido, desde los primeros tiempos, los cristianos se dieron cuenta de que el saber libera, dignifica y acerca a la verdad. Para la Iglesia, enseñar a los pobres era un acto de justicia y de fe. Inspirada en el ejemplo del Maestro, que enseñaba a la gente las verdades divinas y humanas, la Iglesia asumió la misión de formar a los niños y a los jóvenes, especialmente a los más pobres, en la verdad y el amor. Esta misión tomó forma con la fundación de Congregaciones dedicadas a la educación popular".

-“Debemos reconocer también que, a lo largo de la historia cristiana, la ayuda a los pobres y la lucha por sus derechos no han implicado sólo a los individuos, a algunas familias, a las instituciones o a las comunidades religiosas. Han existido, y existen, varios movimientos populares, integrados por laicos y guiados por líderes populares, muchas veces bajo sospecha o incluso perseguidos. Me refiero a un «conjunto de personas que no caminan como individuos sino como el entramado de una comunidad de todos y para todos, que no puede dejar que los más pobres y débiles se queden atrás. […] Los líderes populares, entonces, son aquellos que tienen la capacidad de incorporar a todos. […] No les tienen asco ni miedo a los jóvenes lastimados y crucificados".

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-En la encíclica Dilexit nos, el Papa Francisco ha recordado cómo el pecado social toma la forma de “estructura de pecado” en la sociedad, que «muchas veces […] se inserta en una mentalidad dominante que considera normal o racional lo que no es más que egoísmo e indiferencia. Este fenómeno se puede definir “alienación social”. Se vuelve normal ignorar a los pobres y vivir como si no existieran. Se presenta como elección racional organizar la economía pidiendo sacrificios al pueblo, para alcanzar ciertos objetivos que interesan a los poderosos; mientras que a los pobres sólo les quedan promesas de “gotas” que caerán, hasta que una nueva crisis global los lleve de regreso a la situación anterior. Es una auténtica alienación aquella que lleva sólo a encontrar excusas teóricas y no a tratar de resolver hoy los problemas concretos de los que sufren".

-“Resulta que «en el vigente modelo “exitista” y “privatista” no parece tener sentido invertir para que los lentos, débiles o menos dotados puedan abrirse camino en la vida. La pregunta recurrente es siempre la misma: ¿los menos dotados no son personas humanas? ¿Los débiles no tienen nuestra misma dignidad? ¿Los que nacieron con menos posibilidades valen menos como seres humanos, y sólo deben limitarse a sobrevivir? De nuestra respuesta a estos interrogantes depende el valor de nuestras sociedades y también nuestro futuro. O reconquistamos nuestra dignidad moral y espiritual, o caemos como en un pozo de suciedad. Si no nos detenemos a tomar las cosas en serio continuaremos así, de manera explícita o disimulada, legitimando «el modelo distributivo actual, donde una minoría se cree con el derecho de consumir en una proporción que sería imposible generalizar, porque el planeta no podría ni siquiera contener los residuos de semejante consumo".

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El entonces cardenal Robert Prevost y el papa Francisco, (San Pedro, Vaticano)

Dilexi te será eje de las misas de León XIV, así como Magnifica humanitas, su primera encíclica sobre la inteligencia artificial y su impacto en la sociedad moderna.

El Papa llegará a la Argentina para cumplir el sueño inconcluso de Francisco: levantar puentes en una sociedad fracturada.

León XIV Conoce como funciona la lógica de poder en América Latina y se mantendrá al margen de las internas políticas.

El 8 de noviembre volará desde Montevideo a Buenos Aires, y el 11 de noviembre partirá hacia Lima (Perú) para cumplir la última etapa de su visita histórica a los márgenes del fin del mundo.

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