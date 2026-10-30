Milei volverá a España tras la reciente visita que provocó una feroz pelea con Pedro Sánchez

El presidente de Argentina, Javier Milei, pronuncia un discurso en el Foro de la Nueva Economía, celebrado en Madrid (España), el 21 de octubre de 2026. REUTERS/Alejandro Martínez Vélez.

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El presidente Javier Milei volverá a viajar a España el 4 y 5 de noviembre para participar de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, apenas dos semanas después de su última visita a Madrid, que estuvo atravesada por sus descalificaciones al jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez.

Fuentes de Presidencia argentina confirmaron la asistencia del mandatario a la capital europea; será su octavo viaje a España desde que asumió el cargo y el primero para una cita multilateral con otros líderes iberoamericanos, tras una visita política que coincidió con la precampaña de las elecciones generales españolas previstas para el 29 de noviembre.

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Durante su visita del 21 de octubre, Milei calificó a Sánchez de “impresentable dictador”, “ladrón” y “corrupto”, y pidió a los españoles que saquen a los socialistas “a patadas” del poder. También expresó su respaldo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y al líder de Vox, Santiago Abascal.

El presidente de Argentina ha alabado las soluciones que proponen para España sus "amigos" Isabel Díaz Ayuso y Santiago Abascal frente al "liberticida" de Sánchez.

El propio Sánchez le respondió con una ironía y el Ministerio de Asuntos Exteriores de España condenó las expresiones. En un comunicado, sostuvo que el Gobierno español no acepta “injerencias externas, ni ataques e injurias” contra sus instituciones y calificó de “indigno” que un jefe de Estado visite el país para, según su postura, alentar la polarización y la violencia.

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Sánchez respondió en las redes sociales con el lema “Soy zurdo y a mucha honra”, una reivindicación del término que Milei suele emplear para cuestionar a dirigentes de izquierda. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) desplegó, además, una lona en su sede de Madrid con el mensaje: “Hola Milei. Los zurdos y las zurdas te dan la bienvenida a España”.

El episodio se sumó a una confrontación que lleva más de dos años. En mayo de 2024, durante un acto de Vox en Madrid, Milei se refirió a Begoña Gómez, esposa de Sánchez, como “corrupta”. España llamó entonces a consultas a su embajadora en Buenos Aires, reclamó una rectificación y más tarde retiró a su representante diplomática. La relación recuperó su representación a nivel de embajadores meses después, sin una disculpa pública del presidente argentino.

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En esta ocasión, el Gobierno español no anunció nuevas medidas diplomáticas. La cumbre supondrá una nueva ocasión de contacto institucional, aunque Milei y Sánchez no se reunieron de forma bilateral en los siete viajes anteriores del mandatario argentino a España ni lo harán próximamente.

Otro foco de tensión

En paralelo al viaje a España, Milei mantiene otro frente abierto porque la relación entre los gobiernos de Argentina y Brasil atraviesa un momento de fuerte hostilidad, después de la salida de Flávio Bolsonaro de su país -a través de la provincia de Misiones- y de la decisión de la administración libertaria de no reconocer formalmente el triunfo electoral de Lula da Silva.

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El presidente de Brasil no asistirá a la Cumbre Iberoamericana por motivos de agenda y estará representado por el ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira, según fuentes del gobierno brasileño. Por tanto, la cita de Madrid no propiciará un encuentro entre los dos presidentes, aunque será otra escala de la agenda internacional que puede poner de manifiesto las diferencias entre ambas administraciones.

Antes de la cita de Madrid, el ministro de Relaciones Exteriores argentino, Pablo Quirno, participa en la reunión de ministros de Exteriores del G20 en Atlanta, donde coincidió con Vieira. Es el primer contacto entre ambas diplomacias después de las elecciones brasileñas y del revuelo por la salida de Bolsonaro.

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El calendario prevé otras dos posibles coincidencias entre Milei y Lula antes de fin de año: la 69° Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur y Estados Asociados, el 4 de diciembre en Montevideo, y la cumbre de líderes del G20, prevista para el 14 y 15 de diciembre en el complejo Trump National Doral, en Florida. La asistencia de los presidentes a esos encuentros todavía no fue confirmada oficialmente.