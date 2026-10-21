Javier Milei llama “impresentable dictador” a Pedro Sánchez y desea que los españoles lo echen “a patadas” en las elecciones generales

El presidente de Argentina ha alabado las soluciones que proponen para España sus "amigos" Isabel Díaz Ayuso y Santiago Abascal frente al "liberticida" de Sánchez.

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Javier Milei ha comenzado su agenda en Madrid este miércoles con una conferencia en el Fórum Europa celebrada en el Real Casino Gran Círculo, apenas a 200 metros de la acampada en la Puerta del Sol, epicentro de la protesta en España por el derecho a la vivienda. La expectación era sobresaliente: si ya logra el presidente de Argentina ser centro de atención en cualquiera de sus viajes a España, esta vez lo es más por hacerlo en plena precampaña de unas elecciones generales cruciales para el país; por su ascendencia sobre dirigentes tan señalados como Isabel Díaz Ayuso o Santiago Abascal, a los que ha llamado “amigos”, y también o sobre todo por su frontal oposición a Pedro Sánchez, al que ha llamado “delincuente y ladrón”.

El protagonista incontestable de la contienda electoral esta jornada ha entrado al casino entre una nube de periodistas. Dentro aguardaban autoridades y empresarios para escuchar su receta. El orador ha empezado fuerte: “Pedro Sánchez es un impresentable dictador”. Respondía a la lona que ha amanecido en la sede del PSOE, dando la ‘bienvenida’ al mandatario con un mensaje de “orgullo” por ser “zurdos”. El aludido ha deseado que los socialistas sean echados “a patadas” en las próximas elecciones.

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Javier Milei, presidente de Argentina, este miércoles en Madrid. (A. Pérez Meca/Europa Press)

“No den la espalda a la política”

Milei ha abordado Ceuta, lo que para él simboliza “la invasión y destrucción de la cultura de Occidente”, sumado a “un estancamiento económico” que achaca a la izquierda y que tiene como resultado una “degradación” y una “decadencia muy difíciles de revertir en el futuro”. “Vemos desde Argentina -ha continuado- con mucha preocupación”. Lamenta Milei que Sánchez “prefiere reinar en el infierno”, tomando “cada inmigrante por un voto al precio de la destrucción” y dejando “unas calles más inseguras sobre todo para las mujeres, que no pueden caminar solas por las noches”.

“Mi recomendación -ha expuesto el presidente- es que no den la espalda a la política. Los liberales cometimos un error en Argentina y solo estamos comenzando a salir gracias al esfuerzo del Gobierno y de todos los argentinos”. Argentina, ha añadido, toma la bandera de la libertad “para alejarse de ese camino”, refiriéndose al tomado por el gobierno socialista de España.

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Javier Milei, presidente de Argentina, este lunes en Madrid. (EFE/Mariscal)

“Acá tienen un liberticida y lo voy a enfrentar”

Preguntado por la razón que le ha traído a España, ha dicho venir del “futuro”. “Hoy Argentina es la demostración de que luchar contra la decadencia rinde sus frutos y esto es solo el comienzo si reelegimos los próximos cuatro años”, que ha augurado como “inolvidables”. Milei quiere que España vea que “Argentina está cambiando el mundo para mejor” e invita a España a “mirar al sur para invertir, pero también con ojos políticos: ”Queremos que la reconstrucción de Argentina sea la hoja de ruta para la reconstrucción de Occidente”. Volviendo a la pregunta, ha zanjado de forma tajante: “Mi lucha son los liberticidas y no solo están en Argentina. Acá tienen uno y lo voy a enfrentar”.

Milei ha sido aplaudido en varias ocasiones por los congregados a cada alusión a la libertad o -de forma negativa- a Sánchez. “Donde mete la mano el Estado, lo pudre”, ha enfatizado, y pedido a quienes le estuvieran escuchando que “vean que es posible revertir ese sendero”, anteponiendo que no ha “inventado nada”, salvo tener “un respeto estricto por la propiedad privada e incentivo para la que la función empresarial se desarrolle por su cuenta, sin que el Estado se imponga en el camino”.

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Javier Milei, presidente de Argentina, este lunes en Madrid. (EFE/Mariscal)

“Queremos que vean a Argentina como un faro de libertad”

“Queremos mostrarles que la decadencia no es un destino -ha pronunciado ya en sus últimas palabras- sino una elección, y queremos que vuelvan a soñar con un futuro digno si se abrazan al mástil de las ideas de la libertad. Hoy les extiendo este mensaje: no queremos verlos caer ante los males que tanto daño nos causaron a nosotros. No dejen pasar la chance de actuar. Queremos que los hombres libres del mundo vean a Argentina como un faro de libertad en medio de un mundo que tiende a la tiranía; queremos que inviertan, sí, pero también queremos que sepan que pueden venir a vivir y encontrarán un lugar donde llevar adelante sus vidas y sus negocios, tal como hace ya un siglo hicieron sus antepasados. Los recibiremos con los brazos abiertos”.

Terminado este acto, a las 13:00 (8:00 horas en Argentina) horas está previsto que Milei presida la apertura de la X Conferencia Anual de Madrid sobre Economía Austríaca, organizada en la Universidad Rey Juan Carlos, donde coincidirá con el economista Jesús Huerta de Soto, al que el presidente confesa admiración y a quien atribuye públicamente una influencia decisiva en su formación intelectual. Posteriormente, a las 17:00 (12:00 en Argentina), será recibido por Díaz Ayuso, con quien comparte ideas y aversión por Sánchez. Según los sondeos y salvo vuelco, la derecha volverá a gobernar España tras el 29 de noviembre.

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