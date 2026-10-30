Economía

Las acciones tecnológicas vuelven a caer en Wall Street y arrastran a la baja a los activos de la Argentina

Los indicadores de Nueva York ceden hasta 2,7% ante la ola de ventas. El MSCI Merval cae por quinta sesión seguida. El riesgo país argentino sube a 756 puntos

Los balances corporativos añadieron volatilidad a los negocios de Wall Street.
Los balances corporativos añadieron volatilidad a los negocios de Wall Street.
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Wall Street opera con fuertes pérdidas este viernes luego de la presentación de balances corporativos e inclina la balanza en las bolsas de la región, con consecuencias negativas para los precios de los activos argentinos. A las 11:30 horas el panel tecnológico Nasdaq se hunde un 2,7%, a la vez que el Dow Jones de industriales resta 0,8% y el S&P 500 resigna un 1,6 por ciento.

Tras presentar resultados trimestrales, Intel Corporation caía un 28% y Amazon cedía 2,6 por ciento. También destacaban las fuertes pérdidas de Reddit (-26%), Sandisk (-10,7%) y Advanced Micro Devices (-9,7%).

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Las acciones argentinas continuaban presionadas a la baja ante la aversión global al riesgo y otra sesión negativa en Brasil.

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 11:30 horas)
Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 11:30 horas)

El índice MSCI Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires baja 1,7%, a 92.909 puntos. Entre los ADR y acciones de compañías argentinas operados en dólares en Nueva York predominan las pérdidas, encabezadas por Bioceres (-9,7%), Satellogic (-7,5%) y Transportadora Gas del Sur (-6%).

Los bonos en dólares de Argentina ceden 0,5% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan, que mide la brecha de tasas con los bonos del Tesoro de EEUU, avanza diez enteros para la Argentina, en los 756 puntos básicos.

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Con estos niveles de riesgo país “el refinanciamiento de los vencimientos posteriores a 2027 dependería más del mercado local, que es justamente donde se negocian estos bonos. Por eso la diferencia de tasa entre los bonos CER que vencen antes y después de diciembre de 2027 funciona como termómetro de esa incertidumbre: mientras se mantenga, la prima seguiría en precio; si se achica, indicaría que el mercado dejó de cobrar por el cruce de mandato”, evaluó Tomás Bazzani, analista de Research de MM Investments.

El bono del Tesoro de los EEUU a diez años recorta cuatro puntos básicos en su tasa de retorno, que alcanza 4,94% anual.

El índice Bovaspa de la Bolsa de Valores de San Pablo cae 0,5%, en los 168.273 puntos. Las acciones brasileñas más representativas son negociadas en Wall Street con dinámica dispar: Petrobras (+1,4%) Vale (+2,3%), Itaú (-2,2%), Bradesco (-2,5%) y Nu Holding (-3%).

Los bonos soberanos de Brasil en dólares resignan 0,1%, mientras que el riesgo país de JP Morgan asciende un entero, a 190 puntos básicos. El dólar en Brasil gana cuatro centavos o 0,7%, a 5,42 reales.

Los precios del petróleo suben más de 2% y se encaminan a su cuarta suba mensual, mientras los operadores se preparaban para una posible escalada del conflicto entre Washington y Teherán tras las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, y un ataque a un petrolero en el Estrecho de Ormuz subrayaba los riesgos para el suministro derivados de la guerra.

Los futuros del crudo Brent del Mar del Norte para diciembre, contrato que vence este viernes, suben 2,2%, a USD 117,30 el barril. El contrato de enero, más activo, subía 2,19 dólares, a 112,99 dólares. Los futuros del crudo WTI (West Texas Intermediate) de Estados Unidos ganaban 2,2%, a USD 104,30 ekl barril para diciembre. En lo que va de mes, el Brent se encaminaba a cerrar con una subida del 13%, mientras que el WTI se encaminaba hacia un repunte del 15 por ciento.

Este viernes, un petrolero en el Estrecho de Ormuz -la principal vía marítima para el crudo y el combustible del Golfo Pérsico- fue alcanzado por artefactos explosivos colocados desde una pequeña embarcación, informó la UKMTO (United Kingdom Maritime Trade Operations o Servicio de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido). No quedó claro de inmediato quién estaba detrás del ataque.

Los mediadores qataríes regresaron a Teherán como parte de los esfuerzos coordinados para alcanzar un acuerdo entre Estados Unidos e Irán, informó a Reuters un funcionario al corriente de las negociaciones.

A pesar de ello, “seguimos viendo una mayor probabilidad de que se produzca una escalada y una interrupción del suministro”, señaló a Reuters Giovanni Staunovo, analista de materias primas de UBS. “Los responsables iraníes se han mostrado cautelosos sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo a corto plazo”, añadió

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que el vicepresidente JD Vance se había puesto en contacto con Irán para ayudar al país a obtener suministros médicos, después de que los medios estadounidenses informaron que Vance había escrito al máximo responsable de seguridad de Teherán para reactivar las conversaciones de paz.

Los precios del petróleo podrían volverse aún más volátiles en las próximas dos semanas debido a las elecciones parlamentarias de Israel y a las elecciones de mitad de mandato al Congreso de Estados Unidos, según un informe de Saxo Bank.

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