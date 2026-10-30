Honduras

Fuerzas Armadas aseguran plantación con 16 mil arbustos de supuesta coca en Colón, Honduras

El cultivo abarcaba aproximadamente tres manzanas de terreno en una zona montañosa de la aldea El Carbón, donde también fue localizada una estructura artesanal que presuntamente servía para manejar insumos relacionados con el narcotráfico.

La plantación fue encontrada en la aldea El Carbón, durante operaciones contra actividades ilícitas. (Foto: Fuerzas Armadas de Honduras)
La plantación fue encontrada en la aldea El Carbón, durante operaciones contra actividades ilícitas. (Foto: Fuerzas Armadas de Honduras)
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Las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA) localizaron y aseguraron una plantación con aproximadamente 16,000 arbustos de supuesta hoja de coca en el sector montañoso de Ojo de Agua, en la aldea El Carbón, departamento de Colón, durante un operativo desarrollado este viernes como parte de las acciones contra las actividades vinculadas al narcotráfico.

De acuerdo con la información divulgada por la institución castrense, el cultivo se encontraba distribuido en un terreno de unas tres manzanas de extensión, en una zona montañosa donde se ejecutaron labores de vigilancia y reconocimiento para identificar posibles actividades ilícitas.

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El hallazgo se produjo en el marco de las operaciones de apoyo a la Agencia Nacional contra el Crimen, con la participación de equipos tácticos del Décimo Quinto Batallón de Fuerzas Especiales, que se desplazaron hasta el sector de Ojo de Agua para desarrollar las acciones operativas.

Los equipos tácticos localizaron aproximadamente 16,000 arbustos de supuesta hoja de coca en una zona montañosa de Colón. (Foto: Fuerzas Armadas de Honduras)
Los equipos tácticos localizaron aproximadamente 16,000 arbustos de supuesta hoja de coca en una zona montañosa de Colón. (Foto: Fuerzas Armadas de Honduras)

Durante la intervención, los efectivos militares ubicaron los arbustos que, según la información preliminar, corresponderían a una plantación de coca. Posteriormente, procedieron a asegurar el área donde se encontraba el cultivo.

Las autoridades no detallaron en la información divulgada si durante el operativo se registraron capturas, si se identificó a los responsables de la plantación o si se encontraron otros elementos que permitan establecer quiénes estarían detrás de la actividad.

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Además de la plantación, los militares encontraron una infraestructura artesanal presuntamente destinada al manejo de insumos relacionados con actividades de narcotráfico, según informó la institución a través de sus redes sociales.

Durante la intervención también fue localizada una estructura artesanal presuntamente relacionada con el manejo de insumos para el narcotráfico. (Foto: Fuerzas Armadas de Honduras)
Durante la intervención también fue localizada una estructura artesanal presuntamente relacionada con el manejo de insumos para el narcotráfico. (Foto: Fuerzas Armadas de Honduras)

El hallazgo de esta estructura constituye otro de los elementos relevantes de la intervención, debido a que podría estar relacionado con las actividades desarrolladas en el terreno.

Sin embargo, las Fuerzas Armadas no ofrecieron detalles adicionales sobre las características de la instalación, los materiales que se encontraban en su interior ni el posible uso específico que se le daba.

La información oficial se limita a confirmar la localización y el aseguramiento de los aproximadamente 16,000 arbustos, así como de la estructura artesanal encontrada durante las operaciones en el departamento de Colón.

El cultivo se extendía sobre un terreno de unas tres manzanas en el sector de Ojo de Agua. (Foto: Fuerzas Armadas de Honduras)
El cultivo se extendía sobre un terreno de unas tres manzanas en el sector de Ojo de Agua. (Foto: Fuerzas Armadas de Honduras)

Este tipo de intervenciones forma parte de los esfuerzos de las autoridades hondureñas para identificar terrenos utilizados presuntamente para el cultivo de plantas relacionadas con la producción de drogas y detectar posibles instalaciones asociadas con estas actividades ilícitas.

Las Fuerzas Armadas señalaron que mantienen el desarrollo de operaciones estratégicas en diferentes sectores del territorio nacional, con el objetivo de prevenir y combatir actividades ilícitas, desarticular posibles estructuras vinculadas al narcotráfico y fortalecer las condiciones de seguridad para la población hondureña.

La institución militar indicó que continuará ejecutando acciones de vigilancia y control en zonas identificadas como puntos de interés para las autoridades, con la finalidad de localizar cultivos ilícitos y contribuir a su erradicación.

Las labores se desarrollaron como parte del apoyo a la Agencia Nacional contra el Crimen. (Foto: Fuerzas Armadas de Honduras)
Las labores se desarrollaron como parte del apoyo a la Agencia Nacional contra el Crimen. (Foto: Fuerzas Armadas de Honduras)

En el caso de la aldea El Carbón, la operación se concentró en un sector montañoso de Ojo de Agua, donde los equipos tácticos encontraron la plantación que abarcaba aproximadamente tres manzanas de terreno.

La extensión del cultivo y la cantidad de arbustos reportados convierten el hallazgo en una intervención relevante dentro de las acciones anunciadas por la institución.

Las autoridades no informaron cuánto tiempo llevaba establecida la plantación, el terreno no había sido identificado previamente como un posible punto de cultivo de coca. Tampoco se proporcionaron estimaciones sobre la cantidad de producto que podría obtenerse de los arbustos localizados.

Estos datos serán importantes para establecer la dimensión de la actividad detectada y determinar si el lugar estaba vinculado con una estructura de mayor alcance dedicada al narcotráfico.

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