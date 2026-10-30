Economía

Habló el CEO de Binance tras el hackeo millonario: "Sus activos están seguros"

Richard Teng aseguró que la compañía cubrirá con fondos propios las pérdidas por el robo de USD 6.300 millones y prometió restablecer los retiros antes del domingo

Richard Teng, co-CEO de Binance, subió una declaración pública a sus redes sociales
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El director ejecutivo de Binance, Richard Teng, afirmó que la plataforma cubrirá con recursos propios las pérdidas causadas por el ataque que comprometió una de sus billeteras calientes y que fue valuado por la empresa en más de USD 6.300 millones. En un video difundido tras el incidente, el ejecutivo sostuvo que los activos de los clientes permanecen seguros y que el exchange trabaja para reanudar los retiros antes del domingo.

Teng dijo que Binance ya reservó USD 6.340 millones de fondos corporativos para responder por los activos sustraídos. De esa suma, precisó que USD 5.000 millones ya se encuentran en las mismas criptomonedas afectadas, entre ellas bitcoin (BTC), ether (ETH), USD Coin (USDC), Tether (USDT) y BNB. El resto, indicó, será adquirido en los mercados y mediante operaciones extrabursátiles, conocidas como OTC.

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“Estamos comprometidos a cubrir todas las pérdidas derivadas del hackeo con fondos de la empresa”, aseguró Teng. La declaración buscó responder a la principal inquietud de los usuarios, luego de que la firma suspendiera de forma temporal los retiros para revisar su infraestructura de seguridad.

Binance asegura que el ataque no afectó los depósitos de los clientes

Según la explicación de Teng, el incidente alcanzó una billetera caliente, que es una dirección digital conectada a internet y utilizada para procesar operaciones como los retiros. El ejecutivo diferenció esos fondos de la arquitectura de custodia con la que la empresa mantiene los activos de los usuarios, cuya mayor parte, afirmó, permanece en billeteras frías fuera de línea.

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“Nunca utilizamos fondos de clientes”, señaló. Bajo ese esquema, las criptomonedas se trasladan desde las billeteras frías hacia la infraestructura operativa cuando los usuarios solicitan retiros. Teng sostuvo que esa separación permitió que Binance absorbiera el impacto del ataque con dinero de la compañía.

La plataforma prevé publicar una primera Prueba de Reservas el lunes, según el video. Ese mecanismo consiste en una verificación de las tenencias que un exchange declara custodiar, aunque su alcance y los pasivos que contempla dependen de la metodología utilizada. Teng invitó a los usuarios a revisar sus saldos en la aplicación y anticipó que el informe incluirá los activos adquiridos para completar la cobertura comprometida.

Una vulneración compleja llevó a la suspensión de los retiros

El director ejecutivo sostuvo que la investigación inicial apuntó a una computadora portátil comprometida, aunque las revisiones posteriores identificaron otros puntos de acceso. También afirmó que los responsables utilizaron un mecanismo de autodestrucción que eliminó herramientas y rastros durante la operación, una circunstancia que dificultó el análisis forense.

Richard Teng afirmó que Binance asumirá las pérdidas de más de USD 6.300 millones con recursos propios de la compañía.
Richard Teng afirmó que Binance asumirá las pérdidas de más de USD 6.300 millones con recursos propios de la compañía.

De acuerdo con su relato, los atacantes aprovecharon EIP-7702, una propuesta técnica vinculada a Ethereum que permite que una cuenta delegue temporalmente la ejecución de código. Teng dijo que esa delegación obtuvo autorización en la cadena de bloques sobre una billetera caliente sin atravesar los controles habituales de aprobación de Binance.

La firma suspendió los retiros para reconstruir y someter a nuevas pruebas toda la infraestructura involucrada. “No lo reactivaremos hasta que supere pruebas rigurosas”, afirmó Teng, quien estimó que el servicio podría volver a estar disponible antes de la fecha límite anunciada para el domingo, dentro de un plazo de 40 horas al momento de su mensaje.

Además de recomponer esa función, Binance inició una revisión de dispositivos, servicios en la nube, gestión de claves y procesos de firma. Teng agregó que la empresa trabaja con autoridades, compañías de inteligencia de blockchain, emisores de tokens y otros exchanges para rastrear los fondos y recuperar los activos que aún permanezcan fuera de su control.

El robo supera los antecedentes recientes del mercado cripto

El impacto estimado de más de USD 6.300 millones ubica el episodio entre los mayores robos registrados en la historia de las criptomonedas. Binance informó que localizó y congeló cerca de USD 3.000 millones con la colaboración de socios de la industria. La empresa no detalló en el anuncio el destino de los aproximadamente USD 3.300 millones restantes.

El caso volvió a poner en discusión los riesgos de custodia en el mercado de activos digitales. En febrero de 2025, el exchange Bybit sufrió la sustracción de tokens de ether valuados entonces en cerca de USD 1.500 millones desde una billetera fría. Ese ataque expuso que la desconexión de internet no impide una pérdida si el proceso de autorización de una transferencia resulta comprometido.

Otros antecedentes incluyen el robo de unos USD 610 millones a Poly Network en 2021, el ataque por alrededor de USD 540 millones a Ronin Network en 2022 y la sustracción de activos por unos USD 530 millones a Coincheck en 2018. Mt. Gox, que se declaró en quiebra en 2014, se convirtió en el caso emblemático de la primera etapa del sector después de que miles de clientes perdieran acceso a sus bitcoins.

Para Binance, el desafío inmediato será reanudar los retiros bajo una infraestructura revisada, completar la reposición de los activos faltantes y presentar el informe de reservas prometido para el lunes. Teng sostuvo que la compañía difundirá nuevas actualizaciones a medida que avance la investigación y el proceso de recuperación de los fondos.

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